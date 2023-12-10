Поиск национальной идентичности в татарской эстраде — в Казани вручили XI национальную премию «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз»

Статуэтки получили исполнители 30 песен

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в одиннадцатый раз вручили премию «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» («Золотая звезда»), в этом году в 30 разных номинациях. К слову, это единственная эстрадная премия, где на сцену вместе с певцами выходят и авторы песен, композиторы и поэты. Кто на этот раз стал обладателем «Золотой звезды» —в материале «Реального времени».

Подведение итогов



В этом году у церемонии вручения премии новый режиссер — Марсель Махмутов, педагог актерского мастерства, продюсер, режиссер, актер, сценарист.

— Это повлияло и на декорации, и на световые эффекты, и на видеоконтент, и в целом на всю атмосферу шоу, к которому мы готовились весь год. Это некое подведение итогов и со стороны радиостанции, и со стороны исполнителей. На сцене сегодня только те из них, которые заслужили народную любовь, — отметил исполнительный директор «Болгар радиосы», АО «ТРК «Новыйс век» Ильфар Каримов, который, кроме того, стал одним из трех ведущих церемонии.



Вторым конферансье стал ведущий утреннего шоу «Иртэнге чәй», актер театра имени Карима Тинчурина Рустем Гайзуллин. Женскую партию исполняла известная теле- и радиоведущая, автор программы «Сәхнәдэш» Айгуль Хайруллина.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кстати, наряд для ведущей предоставил знаменитый этнодизайнер Султан Салиев, который в 2001 году переехал из Киргизии в Казань. Он вице-президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доцент Казанского государственного института культуры, член союза дизайнеров Киргизии. Сам Султан говорит, что создал коллекцию из хлопка, «которая не отдает в лоб татарскостью». Кроме платьев для ведущей церемонии Салиев предоставил и уникальные украшения — невесомые хаситэ, серьги и калфак, сделанные из трех металлов: бронзы, серебра и мельхиора.



— Каждый год мы через нашу премию ищем ответ на вопрос, а что такое национальная идентичность. В этом году мы находим его через диалог поколений, который происходит и непосредственно на сцене, и на большом экране, — рассказал Ильфар Каримов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К слову, особенность и красоту сцены в этом году заметили все. Экраны и световые эффекты погружали зрителей то в татарские национальные узоры, то в ночной город, то в роскошный танцевальный зал дворца из сказки.



Почему премия «национальная»?

Как отметил режиссер шоу Марсель Махмутов, потребовались усилия, чтобы привести все выступления под единую концепцию.



— Главный процесс, который предстояло выстроить, — это дисциплина. Мы работали с очень многими артистами, у каждого есть свой характер, свои стереотипы, свои амбиции. Мы четко выстроили сюжетную линию, и артистам предстояло ее реализовать, — рассказал главный режиссер.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вся сюжетная линия церемонии была основана на поиске национальной идентичности в песнях.

— Как только меня пригласили стать режиссером церемонии, первый вопрос, который возник,— почему премия «национальная»? Премий сейчас очень много, а вот в чем ее национальная идентичность — нужно было понять и показать зрителю. Мы смогли ответить на этот вопрос через связь поколений, — подчеркнул Махмутов.

На большом экране зрители увидели спор между дедушкой и внуком. Старшее поколение представлял актер театра имени Галиаскара Камала Асхат Хисмат, а младшее — победитель песенного конкурса «ШАЯН ТВ» «Сәйлән» Рустем Хусаинов. Дед говорил, что ничего национального в этой премии нет, внук же пытался убедить его в обратном.

— К концу этой церемонии мы даем ответ на изначальный вопрос и говорим, что национальная идентичность — это душа. Это не тюбетейка, не сундук и не треугольник, и даже не «моң», а ДУХ народа. Можно жить в Австралии и не знать татарского языка, но все равно быть татарином. Это включается, когда мы слышим наши песни, знакомые нам с детства, мелодию баяна или гармони, — объяснил режиссер.



В финале и молодое поколение, и старшее поколение пришло к единому мнению, что дух народа необходимо сохранить, и сделать это можно через искусство, через татарскую литературу, через татарскую музыку.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кто же победил?



Статуэтками «Золотой звезды» были отмечены исполнители 30 композиций. Среди них и корифеи эстрады, такие как Салават Фатхутдинов и Зайнап Фархетдинова, и начинающие исполнители — Альберт Валиуллин, Искандер Валиев. В почетной номинации «Легенда» в этом году победила народная артистка РТ Зухра Сахабиева. Она исполнила знаменитую песню «Җидегән чишмә» («Семиструйный родник»), этот номер стал одним из самых красивых. К слову, Зухра Сахабиева уже больше 50 лет на эстраде.



1 / 91 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыховов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Полный список обладателей Национальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» — 2023:

«Самая обаятельная группа» — трио «Ямьле». «Самый целеустремленный исполнитель» — Альберт Валиуллин. «Самый народный дуэт» — Гузель Идрисова и Ильназ Бах. «Народная любовь» — Ришат Фазлиахметов. «Народное исполнение» — Зульфира Шайдуллина. «Необычный тембр» — Марат Файрушин. «Народный голос» — Зарина Хасаншина. «Легендарный исполнитель» — Зухра Сахабиева. «Новое имя» — Искандер Валиев. «Самый целеустремленный дуэт» — Алсу и Азат Фазлиевы. «Песня, проникающая в душу» — Вадим Захаров. «Творческая семья» — Гульсирень Абдуллина и Азат Абитов. «Необычный исполнитель» — Винарис Ильегет. «Мелодичный голос» — Айгуль Хаернасова. «Самый энергичный исполнитель» — Рифат Зарипов. «Самый креативный исполнитель» — Марат Яруллин. «Самый опытный наставник» — Венера Ганиева. «Самый энергичный дуэт» — Рамиль и Рамиля Хайрутдиновы. «Самый искренний дуэт» — Эльмира Гильфанова и Рафиль Залялиев. «Выбор слушателей» — Ильшат Сафин. «Самая изящная певица» — Асылъяр. «Моң» — Филюс Кагиров. «Самый неугомонный дуэт» — Гульназ и Ильсур Шарипзяновы. «Самый романтичный дуэт» — Гузалия и Артур Мингазов. «Певец любви» — Раяз Фасыхов. «Самый популярный дуэт» — Зинира и Ризат Рамазановы. «За вклад в развитие татарского песенного искусства» — Ришат Тухватуллин. «За сохранение татарского песенного искусства» — Зайнап Фархетдинова. «Самый популярный исполнитель года» — Ильсия Бадретдинова. «Бессмертный хит» — Салават Фатхетдинов.