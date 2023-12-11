Слово Ярощука: разгром и победа над чемпионом в Казани

Четыре жарких поединка в лютые морозы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Четырьмя запоминающимися матчами в Казани завершился 11-й тур открытого чемпионата России, после которого наступает перерыв в регулярке. Главный тренер сборной страны Андрей Белофастов планировал сборы на базе национальной команды, а те, кто не входит в сборную, отдохнут, чтобы подготовиться ко второй части чемпионата. Спортивная редакция «Реального времени» радуется тому, как «КОС-Синтез» в праздничном настроении подходит к новогодним праздникам.

Когда Питеру в Казани играется как дома

Внезапное похолодание, пришедшее в Татарстан, компенсировалось повышением градуса в плавательном бассейне «Оргсинтез», где в минувшие пятницу-субботу прошли четыре матча лучших российских команд по водному поло. Во-первых, всеми ожидаемое противостояние «КОС-Синтез» с волгоградским «Спартаком», дерби, зародившимся еще в советские времена. Во-вторых, питерская «Балтика» решила провести в Казани два матча, местом проведения которых должен был стать бассейн в Санкт-Петербурге. Но в городе на Неве что-то там повредили в бассейне, где играют ватерполисты, правда, плавательный бассейн эти проблемы не затронули и через неделю там стартуют очередные соревнования на призы президента федерации плавания России Владимира Сальникова. Надеемся, что это будут два дня, которые «потрясут» плавательный мир, в контексте романа «Десять дней, которые потрясли мир» американского писателя Джона Рида, на улице которого, собственно, и располагается вышеназванный бассейн.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Столкнувшись с проблемами с «водой», главный тренер «Балтики» Андрей Белофастов решил перебраться с Рида на Ямашева, в бассейн «Оргсинтез», в котором он успешно играл, помимо того, тренировал здесь и первую, и вторую команды. Поскольку «Балтика» начинала матчи с «КОС-Синтез-УОР» в 15.30, а через два с половиной часа должны были играть Казань и Волгоград, можно было даже объединить это противостояние в некий неофициальный турнир, например, посвященный 50-летию бассейна «Оргсинтез». Или же посвященный возвращению Белофастова на тренерский мостик «Балтики», на который он не мог подняться на протяжении всего первого круга чемпионата. О любопытных моментах противостояния «КОС-Синтез-УОР» и питерской «Балтики» мы еще расскажем ближе к концу репортажа, а пока все внимание главному блюду российского ватерпола — играм «КОС-Синтез» и волгоградского «Спартака».

Перед заключительным периодом преимущество Казани было четырехкратным!

И вот тут есть опасения, что ватерполистам «КОС-Синтеза» нет смысла рассчитывать на рождественские подарки, только на новогодние. После двух побед над самым главным и принципиальным соперником — волгоградским «Спартаком» ждать еще чего-то приятного в уходящем году, наверное, бессмысленно. Два символа года Кролик и Кот с лихвой ликвидировали у синтезовцев чувство горечи по упущенным ранее золотым медалям и Кубку страны. Особенно выделялся в этом плане второй поединок.

Начнем его бытоописание с середины. Когда волгоградский наставник Владимир Карабутов взял тайм-аут, счет игры был — 1:6, и борьбы во время очного противостояния чемпиона и вице-чемпиона борьбы не было вовсе. Таким растерянным «Спартак» нейтральные любители спорта могли видеть разве что во времена, когда команда еще заявлялась на еврокубки, попадая там на суперклубы, или в лучшие годы московского «Динамо», когда всех его конкурентов терроризировало трио Ла-Ли-Ла (Лазарев-Лисунов-Латыпов). Сейчас это трио выступает за «КОС-Синтез», причем в конкретном разгроме оно поучаствовало косвенно. Разве что Адель Латыпов потрепал за голову опекавшего его Тимура Шайхутдинова, после первого гола казанцев, затем дал голевую передачу на Никиту Деревянкина, которому помешали забить волгоградцы, заработав на нем пенальти. В остальном же Латыпов вместе с Лазаревым были надежны в командных взаимодействиях. И только Лисунов блистал в атаке, причем каждый его гол, в отличие от хет-трика в Волгограде ранее, был трудовым: первый гол — с разворота, заключительный, третий — настоящее произведение ватерпольных искусств, когда он вытянулся в воде на всю длину своего богатырского роста, чтобы поймать мяч, после паса парашютиком.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

На заключительный период команды уходили при счете 12:3 в пользу хозяев воды, и это была досрочная победа. Не только игроцкая, но и тренерская имени Евгения Ярощука. Он все поменял в командном механизме, после не совсем успешных матчей в Волгограде. Составляющими нынешнего разгрома были уверенные действия голкипера хозяев Игоря Чиркова, который перестал ошибаться в передачах. В плюс пошли результативные действия столбов «КОС-Синтеза» (помимо голов Лисунова, они зарабатывали удаления, а на том же Деревянкине было зафиксировано два пенальти). Наконец, в кои-то веки у Казани была 100-процентная реализация штрафных бросков (Егор Васильев и Арслан Закиров). Исчезла вся суетность, которая преследовала казанцев в обоих гостевых поединках, при этом неуверенность как будто бы передалась соперникам, один из игроков которых при исполнении пенальти напугал медицинский штаб «КОС-Синтеза», поскольку мяч с 5-метровой отметки полетел ближе к медикам, чем к сетке ворот Чиркова.

«Частокол» обороняющихся рук и голевая магия Казани

Хотя был момент, когда Волгограду улыбнулась удача, это был второй гол «Спартака», когда мяч по собственной воле заполз за невидимую линию ворот Чиркова — 7:2. При таком разгроме трудно надеяться на перелом, тем более что удача гостям нет-нет да и улыбалась, зато в сторону Казани она просто сияла. Особенно в третьем периоде, когда не только Лисунов сотворил свой шедевр, но и партнеры отличались в эпизодах, когда каждый забитый мяч казанцев выглядел как подарок с небес или сувенир от старика Хоттабыча. Защитники Волгограда вели себя как примерные ученики во время вопроса учителя, выставляя на пути мяча «лес рук», но после бросков Ивана Сучкова и Арслана Закирова спортивный снаряд все равно находил дорогу в сетку, хоть по воздуху, хоть с отскоком от воды. Когда голы залетают, что бы ты ни делал, поневоле появляется та самая растерянность, о которой мы уже написали, когда ты отрабатываешь как надо, по всем канонам спортивного ремесла, но крокодил не ловится, не растет кокос, и на все, что можно рассчитывать, это то, что старший товарищ потреплет тебя по загривку. Хотя и дружески, но с оттенком снисходительности...

Не удивительно, что на заключительный период завершающего матча в 2023 году синтезовцы выплыли как сытые коты. Позволили разбросаться двум воспитанникам казанского ватерпола Роману Усову (хет-трик) и Тимуру Шайхутдинову (один гол) плюс мяч на старте поединка Сергея Буланаева — лишний раз утвердили в сознании российского ватерпольного сообщества тезис, что «Казань — рулит!». Как нынешней командой «КОС-Синтез», так и многочисленными воспитанниками.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Если же говорить о первой из двух побед «КОС-Синтеза» над «Спартаком», то тут важно отметить, что казанцы сумели отыграться, после неудачного начала матча — 1:3 и 3:4, уже на первый перерыв ушли с преимуществом в два мяча. Гости проявили характер, приблизившись к «Синтезу» на расстояние одного гола — 6:7, но пропустили трижды подряд, и уже на заключительный период выплывали, не имея больших шансов на исправление ситуации. Когда у Казани надежен голкипер, есть перевес на позиции столбов, результативно исполняются штрафные броски, плюс находится игрок, который с завидной частотой забивает со средней дистанции (это признание голевого вклада Закирова в обе победы), то необязательны и голевые подвиги признанных бомбардиров Лазарева и Латыпова (один гол на двоих за оба казанских поединка).



Интересный эксперимент «КОС-Синтез-УОР»

Второй период второго матча в противостоянии «КОС-Синтез-УОР» и питерской «Балтики» может вызвать дополнительный интерес к водному поло как к игре. Молодые казанцы решили использовать тот рисунок игры, который привычно наблюдать в гандболе и мини-футболе, это зачастую встречается в хоккее с шайбой, но пока еще редко практикуется в водном поло: атаковать, меняя вратаря на полевого игрока. Сделано это было при равном счете — 3:3, но поначалу эксперимент провалился, поскольку балтийцы трижды забивали в пустые ворота. Вначале, после броска голкипера Евгения Кострова, мяч, остановившийся на линии ворот, добивал полевой игрок питерцев, затем сам Костров и один из ватерполистов гостей забивали в пустые, бросая со своей половины площадки.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Любопытно, что все это время в качестве вратаря-«гонялы» выступал Камиль Шайдуллин, в первом матче забивший три мяча, а тут ни разу не отличился. Раздосадованный наставник казанцев Николай Шепелев заменил его на голкипера Кирилла Бадьярова, но от тактики не отказывался, и уже Бадьяров раз за разом выплывал в поле в роли полевого игрока. И это сыграло свою роль, поскольку казанцы дважды забили в созданном ими собственными силами численном большинстве, а в конечном итоге и сам Бадьяров забросил. Ход игры, не обещавшей серьезной интриги, был раскрашен новыми, хотя и несколько авантюрными красками, чем зато и запоминался, поскольку в водном поло много городов с большим количеством команд — Барселона, Белград, Будапешт, но только ватерпольная столица Татарстана может похвастаться тем, что под занавес года увидела матч, в котором попеременно забивали голы оба вратаря играющих команд.



Джаудат Абдуллин