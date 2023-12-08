Погорелец «Гаража-500»: «У нас большая надежда, что рынок восстановят. Это было бы самое лучшее»

Деваться некуда, пока будем работать в том, что дали, говорит владелец погибшего в огне шиномонтажа из Набережных Челнов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Маратом Талиповым

С момента пожара на челнинском авторынке «Гараж-500» прошла неделя. Пострадавшие предприниматели до сих пор находятся в шоке от произошедшего, причин пожара они все еще не знают, а время на восстановление бизнеса уходит. Зато продолжаются регулярные встречи с мэрией Набережных Челнов, где бизнесменам в качестве поддержки предложили кредиты под 1% и новые помещения для торговли. Корреспондент «Реального времени» поговорил с одним из пострадавших предпринимателей Маратом Талиповым, который занимался на рынке шиномонтажом. Публикуем его монолог, в котором он рассказал, как узнал о пожаре, мог ли спасти свой товар и какую помощь получит от городской и республиканской администрации.

«Мы просто стояли и наблюдали, как все горит»

На этом рынке я работаю примерно лет 10, может, даже больше. О пожаре узнали от знакомых, проезжающих мимо. Они сказали, что горит 30-й павильон с краской, а мои павильоны были 26 и 27, занимаюсь шиномонтажом. К моменту моего приезда они еще были не охвачены огнем, но попасть к ним уже было невозможно, была опасность для жизни. Поэтому мы просто стояли и наблюдали, как все горит.

предоставлено realnoevremya.ru Маратом Талиповым

Это был большой ряд павильонов, на нем находилось порядка 90 предпринимателей, у некоторых по два-три магазина, сгорело все дотла. Причины пожара нам пока не назвали, идут следственные работы, приезжали эксперты из Казани и, если не ошибаюсь, даже из Москвы.

«Новые павильоны не всех устраивают»

Встречи с мэрией продолжаются, мы были не на всех. В основном нам предлагают льготные кредиты под 1%. Кредиты будут выдаваться всем желающим. Обещали еще материальную помощь и полную прозрачность расследования. Остается проблема с выдачей новых помещений, так как сгорело основное и самое большое здание, естественно, аналогичные павильоны дать не могут. Мне, например, дали помещение площадью 50 квадратных метров, а у меня было 105. Для начала — это неплохо. Естественно, новые павильоны не всех устраивают, потому что у нас до этого были топовые места. Но пока деваться некуда, пока будем работать в том, что дали.

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Есть у нас большая надежда на то, что и город, и директор рынка Назип Зарипов смогут получить разрешение на восстановление рынка в ближайшее время, а мы, погорельцы, будем иметь приоритет на размещение там. Это было бы самое лучшее. Восстановление бизнеса я уже продумал, в этой сфере я работаю не первый год, у меня есть поставщики, которые помогают и с установкой, и с рассрочкой, и с минимальными ценами. Партнерские отношения у меня хорошие, поэтому с этим проблемы нет.

«У соседей ущерб составил 30—40 миллионов рублей»

Когда собственник рынка Назип Зарипов не выходил на связь, то мы, естественно, ругались, но выяснилось, что он и правда в больнице, лежит в реанимации. Насколько я понимаю, человек уже пожилой, ему лет 70. И поэтому администрация пытается решить с нами все вопросы как о новых местах, так и об арендных каникулах. От Зарипова с нами общается администратор, которая занимается распределением мест, пока вроде всем желающим они находятся, задержек вроде нет. Аренду за декабрь мы должны были заплатить до 5-го числа, но так как помещения сгорели 2-го декабря, то, соответственно, деньги за этот месяц никто не платил.

realnoevremya.ru

Пожарные рекомендации на рынке всегда были, у каждого продавца в контейнерах имелись свои огнетушители, были пожарные сигнализации. А как это все работало и должен ли был сразу поступить сигнал, на это объяснение дать не могу. Оценку произошедшему должны дать пожарные. Вот мы и ждем ответа экспертов, которые должны назвать причину. Результатов нам пока не объявляли. Народ говорит, что не могли дозвониться до 112 на протяжении 15 минут, я даже не понял, почему не пробовали звонить 01 или 101. В мэрии нам сказали, что будут проверять эти звонки и дадут правовую оценку, почему в 112 не брали трубку.

Относительно моих товарищей и знакомых ущерб у меня не очень большой, около 5 миллионов. Но у соседей ущерб составил 30—40 миллионов рублей.

Площадь пожара составила 11 тысяч «квадратов»

Добавим, что власти автограда и Татарстана 7 декабря провели встречу с предпринимателями, чей бизнес пострадал при пожаре. Мэр города Наиль Магдеев поручил руководителю исполкома Челнов Фариду Салахову организовывать встречи ежедневно с 17 до 19 часов вплоть до 31 декабря.

В списке пострадавших 89 субъектов. 39 из них необходима финансовая помощь в виде кредитов. Как сказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, погорельцам дадут заем под 1% на сумму до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что корреспондент «Реального времени» побывал на месте пожара и поговорил с собственниками сгоревших павильонов. Двое предпринимателей оценили свой ущерб в 15—20 миллионов рублей. Подробнее — в материале.

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