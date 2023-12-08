Болезнь других

В романе «Уснувшие дети» Энтони Пассерон безжалостно описывает трагическое начало эпидемии СПИДа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Уснувшие дети» — дебютный роман Энтони Пассерона, который вышел во Франции в прошлом году. Автор получил за него важную литературную премию Le Prix Première Plume, присуждаемую книготорговцами. Книга привлекла внимание широкой читательской аудитории к теме, которая долгое время была табуирована. Это эпидемия СПИДа. Она началась с 1980-х годов и на протяжении долгих лет замалчивалась. На людей, больных СПИДом, смотрели с презрением. Вирус называли «болезнью других» и «болезнью людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией». В коротких главах с поразительно запоминающимися названиями Пассерон рассказывает о том, как эпидемия повлияла на жизнь каждого, включая тех, кто самым решительным образом отрицал ее существование.

Как во всех сферах жизни игнорировались признаки катастрофы

История Пассерона — это история его личной семьи. Но не только. Автор отмечает политические, социальные и этические аспекты, сводящиеся к вопросу: где вы были? Где вы были в 1980-е? Где была его семья, когда пострадал дядя Дезире? Где были врачи и медицинские чиновники? Где было общественное мнение, когда эпидемия только проявила себя?

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Безжалостный, но не лишенный любви, Пассерон описывает, как во всех сферах жизни игнорировались признаки катастрофы, которая в итоге затронула всех. Многие люди, семьи и близкие закрывали глаза на зараженных. Необходимые научные исследования были сорваны. Больных клеймили позором и прятали с глаз долой. Кровь доноров не проверялась на наличие вируса в течение многих лет. Долгое время люди и врачи были уверены, что болезнь поражает только ограниченную группу людей. Но кого волновала их жизнь?! Ведь их считали маргиналами и отбросами общества.

Очень провокационные образы

Пассерон не гнушается провокационными образами. Он открывает свой роман с ироничным, почти циничным щегольством, напоминающим Уэльбека. Автор удивляет читателя эпилогом из «Чумы» Альбера Камю:

Дело в том, что крысы подыхают на улицах, а люди умирают в собственных спальнях.

Это иллюстрирует его личную, социальную и идеологическую связь с его дядей Дезире, который знал улицу, был наркоманом и умер от СПИДа.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сам Пассерон из семьи мясников, которая живет в глубинке Ниццы. Здесь ко всему столичному относятся с подозрением. Когда Дезире, брат его отца, первым из семьи переехал в Ниццу в 1970-х годах, чтобы учиться там, это стало поводом для гордости всей семьи, но также для беспокойства. Что там будет с ним? С тем, кто уже ведет себя и одевается по-другому, более элегантно. Он выделяется, он бросается в глаза больше, чем остальные члены семьи, для которых мясная лавка — центр всего сущего.

Мясная лавка означает контакт с землей, с фермерами, с кровью. Но одновременно она символизирует тяжелую работу, самопожертвование и дисциплину. Этими (честными) качествами Дезире, кажется, обладает в меньшей степени.

Пассерон описывает упадок с медицинской и социальной точек зрения и кристально ясно показывает, как этот упадок сопровождается отрицанием и эвфемизмами. Семья поддерживает Дезире, но не в его болезни и не в том, кем он стал на самом деле.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такое поведение свойственно большей части общества. И Пассерон показывает это в репортажных отрывках, в которых описывает реакцию на эпидемию Академии, врачей и представителей государственного управления. Борьба, которую ученым пришлось вести, чтобы профинансировать необходимые исследования по СПИДу, приобретает для него эпическое очарование.

Мишель Фуко — первая знаменитая жертва СПИДа

Философ Мишель Фуко скончался от СПИДа в 1984 году. В «Уснувших детях» Пассерона Фуко играет небольшую, но значительную роль. Он висит, как пара толстых сносок к рассказу о Дезире.

Фуко был первым общественным деятелем во Франции, умершим от последствий СПИДа. Но в то время этот факт держали в секрете. На следующий день после смерти Мишеля Фуко одна из французских газет распространила новость о кончине философа, упомянув, что, по слухам, он страдал от СПИДа. Днем позже в газете Le Monde семья Фуко опубликовала медицинский бюллетень, в котором этот факт остался неупомянутым. Только во вторую годовщину смерти философа близкие подтвердили, что Мишель Фуко умер от последствий СПИДа. Это наглядная иллюстрация общественного климата, который Пассерон так скрупулезно описывает в своем романе.

Чтобы понял и младенец

В повседневной жизни Пассерон работает учителем истории и литературы в средней школе. Видно, что своим дебютом Пассерон не стремится к вершинам литературы. Он просто говорит с читателем ясным, наглядным языком, как учитель, который рисует своим ученикам мир, в котором они могут узнать себя и в котором у каждого из них есть своя роль.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В романе «Уснувшие дети» Энтони Пассерон призывает к целеустремленности, индивидуальности и аутентичности. Что одновременно означает: не упускать из виду другого человека. Его книга — это небольшой трактат против секретности и лицемерия, против молчания и немоты, против воя с преобладающими мнениями.

Издательство: Inspiria

Перевод: Ольга Егорова

Количество страниц: 240

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». За помощь в проведении съемки благодарим Национальную библиотеку РТ.