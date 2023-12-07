Арсений Гаврицков: «Очень сложно бороться с соблазном самому не начать издавать книги»
Гость нового выпуска «Книжной полки» — главный редактор издательской программы «Подписных изданий» Арсений Гаврицков
Во многих крупных городах страны есть независимые книжные магазины. Они не принадлежат большим сетям и продают в основном интеллектуальную литературу и редкие книги. В последние 5 лет многие из этих магазинов начали еще и издавать книги. Зачем им это нужно? Об этом литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с главным редактором издательской программы магазина «Подписные издания» Арсением Гаврицковым в новом выпуске «Книжной полки».
«Подписные издания» — это один из старейших книжных магазинов страны. Он открылся в 1926 году. Тогда в Советском Союзе получить книгу можно было только по подписке. Несмотря на то, что тиражи раньше были огромные и было известно количество подписавшихся людей, книг все равно на всех не хватало. «Подписные издания» в то время находились на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, и когда выходила книга, в магазине образовывалась огромная очередь, которая стояла и на улице. После развала СССР «Подписные издания» удалось выкупить силами сотрудников во время приватизации. Затем постепенно магазин стал семейным бизнесом. Он перешел Галине Анатольевне Ермаковой, которая с 1979 года была его директором. А с 2012 года «Подписными» управляет ее внук Михаил Иванов. Тогда он сделал ремонт помещения и переосмыслил формат магазина. Сейчас «Подписные» — это большой культурный центр и один из крупных независимых книжных магазинов России, который в первую очередь специализируется на интеллектуальной литературе.
Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков:
— Каждый день в магазин приходят гости, которые спрашивают того или иного автора, а его сейчас не издают и не переводят. Очень сложно бороться с соблазном самому не начать издавать книги. У нас давно была мечта заняться еще и книгоизданием, потому что накопилось определенное количество наименований, которые очень хотелось бы увидеть на собственных полках. В какой-то момент мы просто перестали бороться с этим соблазном.
В 2017 году «Подписные» издали книгу Александра Сокурова «Диалоги с Сокуровым». Это был стихийный для магазина проект, который предложила Открытая библиотека. С этой книги и началась издательская программа «Подписных». Первое время команда магазина издавала те проекты, которые ей предлагали. А затем они стали сами покупать права у зарубежных издательств и запустили серию художественной литературы.
Появление издательств при книжных магазинах — не экзотическая практика для мировой книготорговли, но и не сильно распространенная. Среди самых известных историй — издание книги Джеймса Джойса «Улисс». Она появилась на свет благодаря американке Сильвии Бич, которая владела легендарным книжным магазином «Шекспир и Компания» на левом берегу Сены в Париже.
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На «Подписные» сильно повлиял опыт сан-францисского магазина City Lights, который издавал произведения битников. В частности, книг Аллена Гинзберга, которые сейчас есть в издательском портфеле «Подписных».
Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков:
— Насколько мне известно сейчас на Западе нет такого, чтобы книжные магазины повально издавали книги. А в России в последнее время мы наблюдаем бум издательских программ именно среди книжных.
У каждого независимого книжного магазина есть свое сообщество. Без него издательская деятельность была бы невозможна. «Сначала формируется аудитория, а затем, когда мы понимаем, что у нас с ней общие убеждения и представления о прекрасном, то можем ей что-то предложить. Именно тогда может появиться издательская программа. И это сообщество не менее важно, чем экспертность, которой обладают книжные магазины» — рассказал Арсений.
Если смотреть на топы продаж независимых книжных, то лидерами почти всегда оказываются именно те книги, которые книжный сам и издает.
Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков:
— Этот факт подтверждает мое предположение о том, что очень важно сначала выстроить сообщество, а потом уже начать издавать книги. Эти книги оказываются востребованы у тех гостей, которые приходят в конкретный магазин. Книги, которые издает «Смена», и книги, которые издает «Порядок слов», — это совершенно разные произведения. И очень хорошо, что эти проекты изданы именно этими людьми, именно в это время и именно в этом месте.
Если говорить о выборе книг, то «Подписные» используют гибридную схему, когда учитывают запросы покупателей и опираются на собственный вкус. К примеру, в свое время в магазине часто спрашивали сборник стихов Аллена Гинзберга «Вопль». После определенного количества запросов «Подписные» решили его издать. А вот с американской писательницей Лорри Мур была обратная ситуация. Команде «Подписных» показалось, что она будет интересна читателям, и они не прогадали.
Когда «Подписные» только запустили свою издательскую программу, выходило две-три книги в год, с 2020-го увеличили портфель до 5—10 книг в год. Сейчас стараются делать 10—20, а постоянно в работе порядка 40 проектов.
Сегодня в портфеле «Подписных изданий» есть интеллектуальная литература, забытая классика, нон-фикшен, книги о кино, иллюстрированные детские издания и книги о Санкт-Петербурге. Кстати, забытая классика сейчас довольно популярна. Многие издательства, не только «Подписные», ищут неизвестные произведения известных авторов. А вместе с популяризацией чтения в последние несколько лет это хороший способ вовлечь аудиторию, чтобы люди прочитали не только ранее не переводимую книгу, но и уже хорошо известную классику. К примеру, «Подписные» издают совместно с «Букмейтом» роман Луизы Мэй Олкотт «Под маской». Писательницу широкая аудитория знает по книге «Маленькие женщины». Еще в портфеле издательства есть неизвестная сказка Вирджинии Вулф «Штора нянюшки Лагтон», роман Фланна О’Брайена «У Плыли-Две-Птицы» и скоро планируется выпустить «Ирландские сказки и легенды» Уильяма Батлера Йейтса.
В выпуске «Книжной полки» мы также обсудили, сколько стоит издать книгу, можно ли заработать на книгоиздании и как изменились отношения с западными издательствами в последние полгода.
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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