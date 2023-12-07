Арсений Гаврицков: «Очень сложно бороться с соблазном самому не начать издавать книги»

Гость нового выпуска «Книжной полки» — главный редактор издательской программы «Подписных изданий» Арсений Гаврицков

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Арсением Гаврицковым

Во многих крупных городах страны есть независимые книжные магазины. Они не принадлежат большим сетям и продают в основном интеллектуальную литературу и редкие книги. В последние 5 лет многие из этих магазинов начали еще и издавать книги. Зачем им это нужно? Об этом литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с главным редактором издательской программы магазина «Подписные издания» Арсением Гаврицковым в новом выпуске «Книжной полки».

«Подписные издания» — это один из старейших книжных магазинов страны. Он открылся в 1926 году. Тогда в Советском Союзе получить книгу можно было только по подписке. Несмотря на то, что тиражи раньше были огромные и было известно количество подписавшихся людей, книг все равно на всех не хватало. «Подписные издания» в то время находились на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, и когда выходила книга, в магазине образовывалась огромная очередь, которая стояла и на улице. После развала СССР «Подписные издания» удалось выкупить силами сотрудников во время приватизации. Затем постепенно магазин стал семейным бизнесом. Он перешел Галине Анатольевне Ермаковой, которая с 1979 года была его директором. А с 2012 года «Подписными» управляет ее внук Михаил Иванов. Тогда он сделал ремонт помещения и переосмыслил формат магазина. Сейчас «Подписные» — это большой культурный центр и один из крупных независимых книжных магазинов России, который в первую очередь специализируется на интеллектуальной литературе.

Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков. предоставлено realnoevremya.ru Арсением Гаврицковым

Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков:

— Каждый день в магазин приходят гости, которые спрашивают того или иного автора, а его сейчас не издают и не переводят. Очень сложно бороться с соблазном самому не начать издавать книги. У нас давно была мечта заняться еще и книгоизданием, потому что накопилось определенное количество наименований, которые очень хотелось бы увидеть на собственных полках. В какой-то момент мы просто перестали бороться с этим соблазном.

В 2017 году «Подписные» издали книгу Александра Сокурова «Диалоги с Сокуровым». Это был стихийный для магазина проект, который предложила Открытая библиотека. С этой книги и началась издательская программа «Подписных». Первое время команда магазина издавала те проекты, которые ей предлагали. А затем они стали сами покупать права у зарубежных издательств и запустили серию художественной литературы.

Появление издательств при книжных магазинах — не экзотическая практика для мировой книготорговли, но и не сильно распространенная. Среди самых известных историй — издание книги Джеймса Джойса «Улисс». Она появилась на свет благодаря американке Сильвии Бич, которая владела легендарным книжным магазином «Шекспир и Компания» на левом берегу Сены в Париже.

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Книги Аллена Гинзбурга, выпущенные «Подписными изданиями». realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

На «Подписные» сильно повлиял опыт сан-францисского магазина City Lights, который издавал произведения битников. В частности, книг Аллена Гинзберга, которые сейчас есть в издательском портфеле «Подписных».

Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков:

— Насколько мне известно сейчас на Западе нет такого, чтобы книжные магазины повально издавали книги. А в России в последнее время мы наблюдаем бум издательских программ именно среди книжных.

У каждого независимого книжного магазина есть свое сообщество. Без него издательская деятельность была бы невозможна. «Сначала формируется аудитория, а затем, когда мы понимаем, что у нас с ней общие убеждения и представления о прекрасном, то можем ей что-то предложить. Именно тогда может появиться издательская программа. И это сообщество не менее важно, чем экспертность, которой обладают книжные магазины» — рассказал Арсений.

Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков. предоставлено realnoevremya.ru Арсением Гаврицковым

Если смотреть на топы продаж независимых книжных, то лидерами почти всегда оказываются именно те книги, которые книжный сам и издает.

Главный редактор издательской программы магазина «Подписные издания» Арсений Гаврицков:

— Этот факт подтверждает мое предположение о том, что очень важно сначала выстроить сообщество, а потом уже начать издавать книги. Эти книги оказываются востребованы у тех гостей, которые приходят в конкретный магазин. Книги, которые издает «Смена», и книги, которые издает «Порядок слов», — это совершенно разные произведения. И очень хорошо, что эти проекты изданы именно этими людьми, именно в это время и именно в этом месте.

Если говорить о выборе книг, то «Подписные» используют гибридную схему, когда учитывают запросы покупателей и опираются на собственный вкус. К примеру, в свое время в магазине часто спрашивали сборник стихов Аллена Гинзберга «Вопль». После определенного количества запросов «Подписные» решили его издать. А вот с американской писательницей Лорри Мур была обратная ситуация. Команде «Подписных» показалось, что она будет интересна читателям, и они не прогадали.

Когда «Подписные» только запустили свою издательскую программу, выходило две-три книги в год, с 2020-го увеличили портфель до 5—10 книг в год. Сейчас стараются делать 10—20, а постоянно в работе порядка 40 проектов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня в портфеле «Подписных изданий» есть интеллектуальная литература, забытая классика, нон-фикшен, книги о кино, иллюстрированные детские издания и книги о Санкт-Петербурге. Кстати, забытая классика сейчас довольно популярна. Многие издательства, не только «Подписные», ищут неизвестные произведения известных авторов. А вместе с популяризацией чтения в последние несколько лет это хороший способ вовлечь аудиторию, чтобы люди прочитали не только ранее не переводимую книгу, но и уже хорошо известную классику. К примеру, «Подписные» издают совместно с «Букмейтом» роман Луизы Мэй Олкотт «Под маской». Писательницу широкая аудитория знает по книге «Маленькие женщины». Еще в портфеле издательства есть неизвестная сказка Вирджинии Вулф «Штора нянюшки Лагтон», роман Фланна О’Брайена «У Плыли-Две-Птицы» и скоро планируется выпустить «Ирландские сказки и легенды» Уильяма Батлера Йейтса.

В выпуске «Книжной полки» мы также обсудили, сколько стоит издать книгу, можно ли заработать на книгоиздании и как изменились отношения с западными издательствами в последние полгода.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».