Зачем независимым книжным магазинам свое издательство
В последние лет пять по всей России многие независимые книжные магазины открыли свои издательства. Теперь они не только продают книги, но и выпускают их. Зачем книжным магазинам это нужно? Почему эти книги становятся лидерами продаж именно в тех магазинах, которые их выпустили? Сколько в принципе стоит издать книгу? В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с Арсением Гаврицковым, главным редактором издательской программы одного из старейших книжных магазинов России «Подписные издания» (Санкт-Петербург). А также они обсудят специфику издательской программы, забытую классику и оттепель в отношениях с западными издательствами.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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