Аудиосериалы — новый виток развития аудиокниг

На ярмарке Non/fiction эксперты рассказали, о новом формате взаимодействия с книгой

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

В последние 2-3 года аудиокниги становятся все более популярны. Книг выходит огромное количество, много интересных новинок как среди зарубежной литературы, так и среди русскоязычной. Но не всегда люди с дефицитом времени могут уделить достаточно внимания бумажным или электронным книгам. Для них аудиокниги стали спасением. Их можно слушать в машине, в спортзале, во время пробежки или занимаясь домашними делами. А сейчас появился еще один формат. Это аудиосериалы. О том, как они будут развиваться на российском рынке, обсудили на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction в Москве.

Аудиосериал: что за зверь такой?

Аудиосериалы — явление для России новое, хотя уже вышло несколько проектов с таким позиционированием. Но большинство из них — это все-таки модифицированная аудиокнига, которая выходит частями, как сериал. Аудиокнига — это чтение оригинального текста автора одним — тремя актерами, возможна еще музыкальная подложка. А вот аудиосериал — это смонтированный аудиопродукт, выпускаемый по сериям, со своими подложками и звукосопровождением. А также это полная переработка книги с адаптированным аудиосценарием. Сейчас тот продукт, который выходит в России, находится где-то посередине между аудиокнигой и аудиосериалами.

Актриса дубляжа Марина Гладкая сравнила аудиосериалы с детскими пластинками, которые часто слушали в Советском Союзе. То есть это не просто чтение книги с определенной подачей, это проигрывание произведения по ролям с музыкой, с посторонними звуками такими, как скрип двери, шум упавшего предмета, шаги и т. д. Эти звуковые спецэффекты дают слушателю ощущение присутствия.

Актриса дубляжа Марина Гладкая. realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Актриса дубляжа Марина Гладкая:

— Аудиокнига — это более ровная подача. Актер здесь выступает в роли рассказчика. Максимум — музыка во вступлении и в конце, и то не всегда. У меня, как у актрисы, во время записи аудиосериала было ощущение проживания роли. Это очень похоже на дубляж фильма, потому что задействована еще и физика, чего нет во время записи аудиокниги. К примеру, нас учат почувствовать вкус воды, не глотая ее, чувствовать ветер в ушах без ветра, а потом передать эти ощущения голосом. То есть это уже не рассказчик, а человек, который присутствует в моменте.

Еще одно важное отличие аудсосериала заключается в том, что аудиокнига всегда основана на художественном произведении, а для аудиосериала это необязательно. «Аудиосериалы очень популярны в Америке в формате подкастов» — сказала главный редактор аудиокниг и подкастов «VK Музыка» Вероника Демина.

Кто слушает аудиосериалы

Издательство «Кислород» (импринт издательства «Росмэн», — прим. ред.) выпустило книгу американской писательницы Ребекки Ярос «Четвертое крыло» на платформе «VK Музыка» в формате аудиосериала. Основная аудитория этой книги как в России, так и в мире, — это девушки до 25 лет. Но данные по прослушиванию аудиосериала «Четвертое крыло» несколько другие. Вероника Демина сказала, что прослушивания разделились пополам между девушками и парнями, при этом последних немного больше. С точки зрения географии первое место занимают жители Москвы, затем Санкт-Петербурга и Новосибирска. Основной пик прослушиваний приходился на день выхода серии с момента публикации и до вечера.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

«Мы не можем точно сказать, кто аудитория бумажной книги, к ней счетчик не прикрутишь. Но по косвенным признакам можно предположить, что здесь традиционная раскладка по полу. Это 75% молодых женщин и 25% мужчин. Young Adult в принципе читают в основном девушки и женщины. Мужчины только после 50 лет начинают активно включаться в чтение. А здесь удивительная картина, когда мужчины присоединились к прослушиванию» — прокомментировал данные представительницы «VK Музыки» директор издательства «Росмэн» и «Кислород» Борис Кузнецов.

Если говорить о телевизионных сериалах, то здесь можно выделить два типа поведения: одни смотрят серии по мере их выхода, другие же ждут, когда выйдет весь сериал, а потом начинают смотреть все серии сразу. И тех и других примерно поровну. Но в отношении аудиосериалов такой разбивки нет. По крайней мере, Вероника Демина сказала, что подавляющее большинство аудитории слушает именно в день выхода. К тому же на просмотр телевизионного сериала нужно выделить время, чтобы сесть и посмотреть. В этом плане у аудиосериалов есть опция аудиокниг, когда можно слушать и заниматься другими делами.

Директор издательства «Росмэн» и «Кислород» Борис Кузнецов. realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Директор издательства «Росмэн» и «Кислород» Борис Кузнецов:

— Здесь нужно отметить еще один важный издательский момент. Мы запустили сериал до релиза бумажной книги. Это дало возможность прогреть аудиторию и удержать ее внимание. В итоге наши читатели используют этот художественный контент с двух точек. В этом плане удобно переключаться с сериала на книгу и обратно. Это уникальный опыт работы с аудиторией в поддержании интереса к проекту. Сейчас мы получили результат с очень горячим интересом со стороны аудитории. Мы планируем и дальше продолжать работу с этой моделью.

Хоррор — лучший жанр для аудиосериалов

Вероника Демина, считает, что лучшие жанры для аудиосериалов — это остросюжетные триллеры, хоррор и мистика. «Мне кажется, что у детского направления тоже будет своя доля на рынке, свой спрос и интерес. Я все детство слушала радиоспектакли. А сейчас с трансмедийным подходом, новыми технологиями и интересными персонажами вовлечь аудиторию будет проще» — подытожила Демина.

Главный редактор аудиокниг и подкастов «VK Музыка» Вероника Демина. realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Директор издательства «Росмэн» и «Кислород» Борис Кузнецов:

— Хоррор в озвучке может заиграть новыми красками. Возникают другие точки воздействия на слушателя. Это может быть очень интересный синтетический жанр.

Марина Гладкая сказала, что одних актеров недостаточно для озвучивания аудиосериала. Здесь большую роль играет именно музыка и спецэффекты, которые оказывают сильное воздействие на психику и восприятие информации. А также она предположила, что слушателям, возможно, будут интересны романтические истории, которые как «мед для ушей».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».