Славянское и азиатское фэнтези, патриотизм и фольклор, фэндомы и рукоделие

На книжной ярмарке Non/fiction в Москве «Читай-город» рассказал, что читали россияне в этом году

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В этот четверг, 30 ноября, на Международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction №25 в Москве сеть книжных магазинов «Читай-город» рассказала, что читали россияне в этом году, какие появились тренды и антитренды.

Наше новое все Достоевский

Есть несколько способов сделать исторический срез. К примеру, обратиться к статистике того времени, почитать мемуары и дневники, прочитать новостные сводки и газетные заголовки, обратить внимание на то, что происходило в массовой культуре, и посмотреть, какие книги выбирали для прочтения. «Читай-город» решил сделать такой срез этого года. Они взяли топ-100 самых покупаемых книг и выявили часто встречающиеся слова в описаниях к этим книгам. Получилось своеобразное облако тегов. Самым популярным словом оказалось «любовь», второе место заняло слово «как». Если «любовь» относится как к художественной прозе, так и к книгам по популярной психологии, то «как» — это некие руководства к действиям: «Как найти себя», «Как найти опору», «Как научиться быть счастливым» и т. д. Затем идут слова «жить», «ночь», «дом», «психолог», «убийство», «силы», «искусство» и «дети».

На первом месте у «Читай-города» книга Ольги Примаченко «К себе нежно». Эта работа уже на протяжении почти двух лет бьет все рейтинги продаж и популярности везде, где только можно. После нее идут «Искусство любить» Эриха Фромма, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, китайская новелла «Благословение небожителей» и «Чебурашка» Эдуарда Успенского. Детская книга российского автора впервые попала в пятерку самых продаваемых книг года и сместила серию о Гарри Поттере. Хотя в случае с «Чебурашкой» на рейтинг сильно повлияла экранизация.

Материал о рейтинге самых продаваемых книг Российского книжного союза читайте тут.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В сотне самых продаваемых 65 книг из категории художественной литературы, 20 — нон-фикшен, восемь комиксов и семь детских книг. В «художке» преобладает зарубежная проза, а среди русскоязычной литературы Федор Достоевский уверенно держит лидирующие позиции. Затем идут Эрих Мария Ремарк и Агата Кристи.

Азия, патриотизм и эзотерика

Интересно выглядят макротренды. Самый широкий ассортимент у Азии. Сначала пользовались популярностью исключительно азиатские комиксы, но в этом году интерес к азиатской культуре стал еще более глубоким. Большой спрос зафиксирован на самоучители по китайскому, японскому и корейскому языкам. А также вырос интерес к китайской кухне и медицине, к истории азиатских стран и странам Центральной Азии. Большой популярностью пользуется азиатская проза, написанная русскоязычными авторами.

Ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова:

— Если раньше рынок догонял спрос, то сейчас эта ниша очень хорошо заполнена. Поэтому мы не ожидаем резкого всплеска интереса к этой теме в следующем году. Это будет хороший, стабильно набирающий обороты тренд.

Ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Следующая большая и популярная категория — это литература self-help. Этот тренд, скорее всего, связан с тем, что прочитать книгу по популярной психологии проще, чем обратиться за помощью к психологу и психотерапевту. Проще и дешевле. В «Читай-городе» спада литературы self-help не ожидают, она будет продолжать стабильно расти или сохранять свои позиции.

В этом году вырос интерес к книгам в категории «Патриотизм»: начиная от поэзии о войне и заканчивая путешествиями по России. Полина Маннанова отметила, что в этом году особый интерес у читателей к книгам про Русский Север.

Не пропадает спрос и на эзотерику. Драйвером продаж здесь стали карты Таро. А также много покупают «Трансерфинг реальности» Зеланда, «Путешествие души» Майкла Ньютона, «Радикальное прощение» Колина Типпинга и книги на тему семейного рода.

«Букток» еще рулит

Кроме больших трендов, «Читай-город» выделил и микротренды. Большую роль в принятии решения о покупке книги играет «Букток». Так называют книжных блогеров в социальной сети Tik-Tok. Она недоступна на территории России, но до сих продолжает влиять на продажи. Правда, сюда относят уже не только эту соцсеть, но и в целом рекомендации книжных блогеров на разных площадках. Среди самых упоминаемых авторов «Буктока» — американка Колин Гувер и российская писательница Ася Лавринович, а также наше новое все Федор Достоевский.

Продолжает набирать обороты литература, написанная женщинами.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова:

— Женская литература сейчас стала более громкой и сильной. Темы, которые поднимают писательницы в своей прозе, стали более жесткими и серьезными. Эти книги находят отклик не только у женской аудитории, но и мужской. Мы ожидаем, что в ближайшие два года этот микротренд будет расти, будет написано больше книг на разные темы, будет больше новых женских имен.

Макротренд «Патриотизм» вырос из книг о фольклоре разных стран. «Здесь я хочу сделать реверанс издательствам, которые подняли эту тему. К примеру, изучение мифов и легенд ассоциируется у большинства со школой. И кажется неочевидным, что их можно изучать более глубоко широкой аудитории. В топе самых продаваемых мы можем увидеть «Мифы северных народов России», «Кельтские мифы», «Мифы Поволжья» — рассказывает Полина Маннапова.

Интервью с автором книги «Мифы северных народов России» Ольгой Христофорой смотрите тут. А интервью с автором книги «Мифы Поволжья» Татьяной Муравьевой читайте тут.

«Читай-город» вынес литературу в категории Young Adult в микротренды, хотя это одни из самых продаваемых книг. Об этом можно судить по количеству новых издательств и импринтов, которые специализируются на подростковой и молодежной литературе. Здесь большой популярностью пользуются книги в жанре славянского фэнтези, что перекликается с популярностью фольклора и патриотизма.

Ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Отдельным микротрендом идут фэндомы. Это продолжения известных историй, например, о Гарри Поттере, но написанные не автором, а фанатами. Раньше подобные произведения оставались либо на страницах интернета, либо выходили в самиздате. Теперь их начали публиковать издательства. Фэндомы неплохо подтянули категории «Хобби и рукоделие» и «Кулинария». Поскольку появилось достаточно много книг о том, как самому связать любимого мультяшного героя или приготовить блюда, упоминаемые в любимой книге, фильме или сериале.

В этом году появился маленький, но уверенный тренд на графические адаптации. Часто в формат комиксов переводят классические произведения, а в последнее время стал популярен графический нон-фикшен.

Материал о российской супергероике читайте тут.

Слово «убийство» в книжном облаке тегов появилось благодаря популярности жанра тру-крайм. По прогнозам «Читай-города», это направление будет показывать в следующем году еще больший рост и всплеск интереса со стороны читателей, поскольку ниша не до конца заполнена, а к ней огромный интерес. Самая популярная книга в этой категории — это «Безлюдное место» журналистки Саши Сулим.

О том, что такое тру-крайм, читайте тут.

Кроме этого, выделяют еще микротренд на ностальгию по Советскому Союзу и большой интерес к биографиям и мемуарам. А также «Читай-город» зафиксировал антитренды. К ним относится спад спроса на бизнес-литературу и детскую литературу.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».