«Хочешь сделать что-то доброе и хорошее, а аудитория говорит, что ей нужно «Слово пацана»

Майор Гром, Чумной доктор и Красная Фурия — на книжном фестивале «Текст» в Казани. Авторы BUBBLE рассказали, как создают отечественных супергероев

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Если говорить о супергероях, то в голову приходят сразу же Супермен, Человек-паук, Люди Икс и Железный человек. Но это все персонажи американской супергероики. Издательство BUBBLE уже много лет выпускает комиксы о российских супергероях, которые хорошо известны молодой аудитории. На книжном фестивале «Текст» в Национальной библиотеке РТ редактор, художник и сценарист издательства BUBBLE рассказали, как создают комиксы и каких героев ждет аудитория в России.

Где рождаются российские супергерои

Майор Гром, Чумной доктор и Красная Фурия — главные персонажи российской супергероики. Они вышли далеко за пределы книг и журналов. Сегодня об этих героях снимают фильмы. И если взрослой аудитории они могут быть незнакомы, то молодежь знает про них практически все. По крайней мере, конференц-зал Национальной библиотеки, где выступали представители издательства комиксов BUBBLE, был почти битком. В основном девушки и парни до 25 лет. У всех в руках — не по одному комиксу с российскими супергероями.

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В отличие от других издательств, BUBBLE выбрал схему работы, похожую на американские комикс-издательства Marvel и DC. В самом начале своего пути для распространения историй о российских супергероях была выбрана стратегия максимальной доступности. Это касается точек продаж и цены. Тогда решили, что первые комиксы должны выходить в формате журналов, стоить 30 рублей и продаваться в метро. Этот подход помог рассказать о новых супергероях большой аудитории. Но кроме доступности, важна была еще и регулярность выхода.

Сценарист серии «Майор Игорь Гром», «Вера Вульф» и «Красная Фурия» Евгений Еронин. realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Сценарист серии «Майор Игорь Гром», «Вера Вульф» и «Красная Фурия» Евгений Еронин:

— Вначале важно привлечь внимание, но уже через месяц обязательно должен быть следующий выпуск. Очень много было неудачных примеров других издательств и авторов, которые создавали интересные вещи, но не выпускали комиксы регулярно.

Чтобы соблюдать регулярность выпусков, создатели комиксов продумывают наперед. К примеру, они уже сейчас знают, чем закончится серия про майора Грома. Но обычно это не законченная история, а лишь общие штрихи о том, что должно происходить. «Начинку» нужно прорабатывать отдельно. И вот тут часто бывает ступор и творческий кризис.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Сценарист Евгений Еронин рассказал, что 70% его работы заключается в том, чтобы сидеть на месте и смотреть в одну точку. Со стороны может показаться, что он бездельничает. Но на самом деле в этот момент происходит поиск идеи. Ее он обычно ищет в самих персонажах, вспоминая, кто давно не появлялся в серии и кого нужно выдвинуть на первый план. «Лучи вдохновения уже заложены в самом материале, их просто нужно оттуда достать», — сказал Еронин.

Но если этот способ не помогает, тогда обращаются к помощи «сценарной комнаты». В ней собирается весь творческий состав, но в основном сценаристы, которые помогают развить идею в зародыше, накидывают свои варианты, и уже в диалоге рождается решение.

Главный редактор, сценарист издательства комиксов BUBBLE Роман Котков. realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Главный редактор, сценарист издательства комиксов BUBBLE Роман Котков:

— В «сценарной комнате» обычно собираются все сценаристы часа на три и начинают придумывать, что будет происходить дальше. Мы так делаем с нашими кроссоверами, потому что над ними работает несколько сценаристов. Они лучше знают персонажей, кто из них и где задействован, кого можно взять, а кого — нет. Но так делают не только сценаристы. Иногда в обсуждении с художниками рождаются самые классные сцены, шутки, камео (прим. ред., — это эпизодическая роль известного героя).

Заменят ли нейросети комиксистов?

Нейросети — то явление, которое двигает не только комиксы, но и всю книжную индустрию на новый этап. Поэтому разговор о них не смогли обойти стороной. Больше всего нейронки угрожают людям творческих профессий. Но, к примеру, Роман Котков не так пессимистичен. Он считает, что любое творчество ассоциируется исключительно с людьми и их живыми эмоциями. А искусственный интеллект не сможет справиться с этой задачей. Евгений Еронин сказал, что пока технологии не дошли до такого уровня развития, чтобы могли заменить людей и чтобы их продукт выглядел адекватно.

Художник серии «Майор Игорь Гром» Евгений Борняков. realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Художник серии «Майор Игорь Гром» Евгений Борняков:

— Когда ты сам делаешь продукт, ты можешь быть доволен своей работой. А когда ты делаешь картинку с помощью нейросетей, то кого обманываешь? Себя. И как людям говорить, что это ты сделал? По сути, картинку с помощью ИИ может сделать любой, кто более-менее умеет формировать запросы для нейросетей. Нам скоро придется вызывать Сару Коннор, чтобы бороться с этими машинами.

При этом Роман Котков отметил и позитивное влияние нейросетей. Он говорит, что их можно использовать для донесения идеи. К примеру, автор участвует в питчинге своего фильма или комикса. И ему нужно показать, как будет выглядеть придуманная вселенная, но у него нет художника для воплощения идеи. Тогда он может обратиться с запросом к нейросети, чтобы та визуализировала вселенную. Это будет не финальный вариант, а лишь отправная точка.

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Российская супергероика продолжает традиции Достоевского

Супергерои пришли в Россию из США. Но при всей схожести с западными супергероями отечественные скорее продолжают традицию Достоевского, чем копируют американских персонажей.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Главный редактор, сценарист издательства комиксов BUBBLE Роман Котков:

— Огромная аудитория российских комиксов любит «стекло». Это мощные драматические, эмоциональные повороты сюжета, которые оставляют читателя в луже из слез. Сколько мы ни пытались сделать хорошие, добрые, позитивные комиксы, все ждут драму, такую, чтобы стало плохо, чтобы посочувствовать.

Если сравнивать нашу супергероику с американской, то там персонажи прошли определенную эволюцию: зарождение супергероя, его углубление в человечность, деконструкция. Роман Котков сказал, что сейчас эволюция американских героев сделала своеобразный круг и снова вернулась к началу. «Сейчас на Западе опять появился запрос на доброго героя, который вселяет надежду. Как будто бы, спустя годы, Супермен снова понадобился. Там как раз идет запрос на чистые, светлые, позитивные истории из лучиков надежды. Но не в России. Здесь драма, «стекло», все ужасно, кровь, смерть, слезы», — подытожил Котков.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Сценарист серии «Майор Игорь Гром», «Вера Вульф» и «Красная Фурия» Евгений Еронин:

— В России запросы у аудитории другие. Россия более грустная, мрачная. Хочешь сделать что-то доброе и хорошее, а аудитория говорит, что ей нужно «Слово пацана», кровь на асфальте, драма. Мне казалось, что бандитские темы и 90-е уже перемололи сто раз, а это снова вернулось. Люди любят этот мрачняк. Мне сложно сказать, есть ли у российской супергероики эволюция. Больше похоже на то, что читатели чего-то хотят, а мы все время пытаемся угадать их запрос.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».