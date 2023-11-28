Гид по Галиаскара Камала: татарские краеведы немецкого происхождения и другие

Прогулка по Поперечно-Тихвинской, часть 2-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru НБРТ. Дом Фукса, конец XIX века.

Значительная часть улицы Галиаскара Камала до пересечения с Тукая занимает пустырь. Ранее это была территория, с одной стороны, доходных домов, а с другой — домовладением ученого, ректора Императорского университета Карла Фукса. Даже удивительно, что столь значимое имя для казанской истории увековечено в общественном пространстве лишь скромной табличкой.

Дом Скорнякова — Нестеровой — Усманова — Губайдуллина (Галиаскара Камала, 6)

Первый вариант дома был кирпичным двухэтажным, построил его мещанин Константин Степанович Скорняк. В 1867 году его надстроила купеческая жена Нестерова. В начале 1870-х хозяин — купец Зиганша Усманов. Аккурат на другой стороне Сенного базара стоит его Усмановское подворье (своеобразное ТЦ, ныне — новодел). Усманов построил его по контракту 1860 года с Городской Думой, после он мог до 1877 года пользоваться тридцатью каменными, крытыми железом, лавками, а потом сдать в собственность города безвозмездно. В итоге он их возвел 45.

Недалеко находится спонсируемая им Султановская мечеть и здание, которое сейчас называется Апанаевским подворьем (Московская, 60). Дом перестраивает его сын Султан-Абдулгазиз по проекту Степана Бечко-Друзина. В 1897-м здание переходит к Салиху Губайдуллину, это еще один его доходный дом: здесь размещались номера Королевой, экипажное производство Степанова, торговля сырыми кожами Сундукова, кузнечное заведение Федорова, булочная Сорокина.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Ложкина — Галикеева — Баязитова (Московская, 52)

52-й — это дом Бондарева. 54-й — торговца меховыми изделиями Василия Михайловича Щеглова. Здесь работал кинотеатр «Свет» и играл один из первых профессиональных татарских музыкантов, пианист Загидулла Яруллин, создатель струнного оркестра и учитель Салиха Сайдашева. Также в доме жил Фуад Туктаров. О его приключениях за рубежом мы писали, изучая дневники Гаяза Исхаки, с которым юрист и публицист отправился из Владивостока в Париж на мирную конференцию в 1920—1921 годах, а после перебрался в Турцию.

Угловое здание — купца Василия Михайловича Ложкина, в честь него назван Дом призрения бедных на нынешней Япеева, 2. Потом его перестроили по проекту Петра Аникина (он же возводил неподалеку будущие номера «Амур», еще без модернового фасада).



Полукаменный дом обложил кирпичом в 1885 году купец Мухаметсафа Галикеев (основа бизнеса — мануфактура и мыло). Так же, как здание напротив, это был доходный дом: здесь работали контора транспортирования кладей Шилова, аптеки Майзельса и Кревера, бакалейная лавка Салимова. С 1916 года доход с него шел в пользу мечети Марджани. Причем дом занимал и часть нынешнего пустыря.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Фукса (Галиаскара Камала, 5)

Напомним, что с 1896 по 1939 год эта улица называлась Фуксовской, в честь жившего здесь Карла Федоровича Фукса. После Гёттингенского и Марбургского университета он в 1800 году переехал в Россию, где в 1805-м был назначен профессором в новый университет, Императорский Казанский. Здесь он преподавал естественную историю и ботанику, в частности будущему писателю Сергею Аксакову. В 1812-м Фукс занялся врачебной практикой, в 1819-м возглавил кафедру патологии, терапии и клиники, читал лекции по анатомии, физиологии и судебной медицине. После он сначала стал деканом врачебного отделения, а потом был ректором, причем его период пришелся на период «удаленного управления» вузом реакционным попечителем Казанского учебного округа Михаилом Магницким, который уволил 11 профессоров. Зато при Фуксе появился нынешний главный корпус университета и зооботанический сад на Кабане.

Сейчас Фукс известен благодаря книгам «Краткая история города Казани» и «Казанские татары, в статистическом и этнографическом отношениях. Этнографические очерки». Выучивший татарский, пользовавшийся уважением в мусульманском обществе, лечивший даже татарок, Фукс оставил много записей о жизни Казани первой половины XIX века. Также он занимался удмуртами и мордвой.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Жил Фукс в этом доме с женой, дворянкой Александрой Апехтиной, племянницей поэта Гавриила Каменева, которая писала стихи, повести и этнографические очерки, и заведовал литературным салоном, где бывали и граф Михаил Сперанский, путешественник Александр фон Гумбольдт, поэты Евгений Боратынский, Николай Языков, Александр Пушкин и, конечно, его друг и литератор Эраст Перцов, хан Джангир.

Фукс скончался в 1846-м, после домом владели мещане Николай Ерлыкин и Прохор Серов. Потом его перестроил Александр Песке (автор Сеннобазарной мечети), он убрал угловую ротонду. В начале XX-го дом у Ерлыкиных приобрел купец Сагадеев. В советское время здесь, в частности, находились магазин трикотажа и садово-огородного инвентаря. Дом отреставрировали в 2012—2015 годах, до этого он выглядел жутковато.

Добавим, что за домом Фукса находилась часть гигантского Апанаевского подворья, в которое Мухаметюсуп Апанаев превратил купеческую усадьбу Реутовой — трехэтажный, с шестью жилыми корпусами. Их, как и доходный дом Юнусовых (Московская, 70), арендовал купец Мубаракша Рамазанов в 1910 году.

