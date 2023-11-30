«Одно большое дело делаем»: как жители Татарстана поддерживают солдат на передовой

Как казанцы своими руками ремонтируют машины, плетут сети, вяжут носки и пишут письма на передовую

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Казэнерго»

За время, что идет СВО, к помощи российским солдатам подключился весь Татарстан. Не остались равнодушными ни дети, ни взрослые, ни пенсионеры. Подробнее о том, сложно ли бабушкам плести маскировочные сети, почему школьники отправляют бойцам свои сладости, а сотрудники вечерами готовят гуманитарные грузы для своих коллег, — в материале «Реального времени».

Тепло бабушкиных рук и детских писем

Активисты Школы по изучению Корана на озере Кабан плетут маскировочные сети в мечети Марджани с октября 2022 года. Участвуют в этом и пенсионеры, и студенты — всего около 80 человек. «Многие болеют, пожилые же люди. Из дома помогают: шьют, носки приносят», — рассказала «Реальному времени» одна из активисток Хиндия Габдуллина.

предоставлено для realnoevremya пресс-службой «Казэнерго»

По ее словам, поначалу за день получалось изготовить одну-две сетки, сейчас их количество увеличилось до трех. За сентябрь этого года силами активистов было сплетено 32 маскировочных покрытия. «Это мало еще, 40 бывает», — отметила Хиндия Габдуллина. Отправляют их в зону СВО два-три раза в неделю. Причем на передовую отправляются не только маскировочные сети, но и постельное белье, матрасы, одежда, даже инвалидные коляски — все, что удается собрать.

Работа организована как в настоящем цехе. Активисты разбились на команды, у которых есть даже позывные: «Комсомолец», «Зильда», «Ух». Пенсионеры собираются два, иногда три раза в неделю, периодически трудятся по сменам. Пример оказался заразителен: обучать плетению маскировочных сетей в мечеть Марджани, где базировались активисты Школы по изучению Корана, приезжали из Чистополя, Елабуги и других городов Татарстана.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

А пенсионеры из поселка Мирного помогают бойцам на передовой вязаными носками. Члены клуба садоводов «Росток» решили поддерживать российских солдат своим теплом еще весной 2022 года. С тех пор в зону СВО отправилось уже порядка четырех партий связанных татарстанскими бабушками носков. А этой осенью греть бойцов будут еще и витаминные напитки.

— В чай мы добавим высушенные мандаринки, апельсинки — натуральные добавки, мяту, имбирь, душицу. Вот такой подарок для солдат, — рассказывает руководитель клуба Лилия Галимова.

Активисты отзываются и на другие сборы гуманитарной помощи. Нужны детские памперсы для пострадавших мирных жителей или одежда раненым в госпитале — пожалуйста. «Это важно, чтобы люди там чувствовали нашу поддержку, что мы их ждем, поддерживаем, переживаем за них», — говорит Лилия Галимова.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Стремятся поддержать солдат в зоне СВО не только взрослые, но и дети. Ученики многих учебных заведений Казани, в том числе школы №10, передают письма и рисунки для российских бойцов. Эти письма ребята складывают треугольником, обязательно оформляют символикой, сердечками, смайликами, изображениями флагов России или Татарстана.

— Пишут разное. Желают победы, скорого возращения, раненым — быстрее выздороветь, встать на ноги. Рисуют теплые картинки в этом же письме, — описывает директор школы Алсу Нургатина.

Дети делятся с бойцами простыми, но самыми важными вещами:

— Одной девочке из очень скромной семьи мама положила вафельку на обед. Она эту вафельку солдату приклеила в письмо, и когда солдаты его открыли, заместитель командира батальона прослезился. Очень растроганы были ребята таким вниманием от детей и отправили им сухие пайки, — рассказал представитель «Казэнерго», который в октябре доставлял на передовую детские письма.

По словам Алсу Нургатиной, в поддержку фронта включен весь педагогический и технический состав учебного заведения: сотрудники приносят теплые вещи, которые тоже отправляют на передовую. Переживания о солдатах на передовой для учителей и учеников не формальность. В зоне СВО сейчас находятся 13 отцов, чьи дети учатся в школе №10. Ребят, конечно, поддерживают, заверила директор.

предоставлено для realnoevremya пресс-службой «Казэнерго»

Более 8 миллионов на помощь солдатам от предприятий Татарстана

Как рассказала «Реальному времени» председатель Татарстанской республиканской профсоюзной организации работников жизнеобеспечения Ольга Круглова, поддержка солдат, находящихся на передовой, стала неотъемлемой частью их жизни. В этом году предприятия и организации профсоюза вложили в помощь бойцам 8 млн 87 тысяч рублей.

Например, «Бюро технической инвентаризации Татарстана», несмотря на то, что с предприятия был мобилизован только один работник, помогает российским солдатам ежеквартально. Только с января этого года была оказана гуманитарная помощь на 575 тысяч рублей. На них закупили квадрокоптер, тактические аптечки, носилки, газовые плиты и баллоны к ним, зимнюю одежду, разборные печи, тактические бинокли. «Елабуга УкупрПласт» передал для госпиталей в ДНР и ЛНР и на передовую посылки с медикаментами, влажными салфетками, одеялами, мылом, чаем, конфетами, тушенкой.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На средства казанского предприятия «Электроконтакт» купили бронированный уазик, тепловизор, теплую одежду. В Нижнекамске при координации председателя Объединенной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения города Тафкиля Ахметшина и финансовой поддержке предприятий ЖКХ удалось собрать 200 тысяч рублей. На них были куплены тепловизоры, один из которых доставил в зону СВО директор нижнекамской управляющей компании «Жилье» Николай Суслин.

Не забывают в республике и семьи сражающихся в зоне СВО солдат. Например, казанский «Водоканал» вручил билеты на концерт 47 женам и матерям своих мобилизованных сотрудников.

По словам руководителя исполкома Народного фронта в Татарстане Рината Фазылова, заявки на помощь на сегодняшний день движение принимает только от командиров подразделений — они лучше понимают оперативную обстановку и соответствующие ей потребности бойцов. С кем-то связь налажена уже давно, с момента объявления частичной мобилизации, кто-то связывается через «сарафанное радио». В осенне-зимний период солдатам требуется теплая одежда, термобелье, обувь, носки. Всегда актуальны строительные материалы, медикаменты и продукты питания с большим сроком годности. Также сейчас активно идут запросы на дрова. В каждой заявке есть и автомобили.

предоставлено для realnoevremya пресс-службой «Казэнерго»

«Мы постоянно с ними связь держим, для нас это важно»

Компания «Казэнерго» принимает участие в гуманитарных конвоях «Доброй Казани» уже полтора года. Как отметил генеральный директор компании Рустам Абдулхаков, за этот срок предприятие передало порядка 25 тонн гуманитарного груза. Прошлой зимой работники компании изготовили для Лисичанска печки-буржуйки: переживали, что жители замерзнут в неотапливаемых домах.

Но этим помощь от «Казэнерго» не ограничивается. Сотрудников предприятия, которые служат в зоне СВО, навещают лично, чтобы они чувствовали внимание коллег, рассказал Рустам Абдулхаков. В декабре гуманитарную помощь своим работникам представители компании повезут уже в третий раз. Впервые предприятие отвозило помощь в августе этого года: тогда российские бойцы получили антидроновый купол, три генератора, три командных бинокля и продукты питания. Во вторую поездку, которая состоялась в конце сентября, в дар от «Казэнерго» солдатам достался уазик. Причем с необычной историей — сотрудники предприятия сами ремонтировали его по вечерам, поделился гендиректор предприятия.

— Конечно, приобрести и передать новый автомобиль — лучший вариант. Но энергетика — регулируемый вид деятельности, и такой вариант для нас нереализуем. Мы пошли другим путем — полностью своими силами восстановили старенький уазик. Отремонтировали двигатель и коробку, заменили фары и проводку, поставили новые сиденья, сделали полную окраску. Те ребята, которые этим занимаются, становятся еще сплоченнее. Многие сейчас обращаются: «Вы в следующий раз поедете, возьмите нас с собой!» Они тоже хотят лично передать привет, поддержать каким-то образом, — добавил заместитель генерального директора «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов.

предоставлено для realnoevremya пресс-службой «Казэнерго»

Компания беспокоится не только за то, как уазик доберется до передовой: людям важно, чтобы он служил солдатам долго. Поэтому в автомобиль положили восемь запасных колес и инструменты — при необходимости автомобиль можно отремонтировать. Такая предусмотрительность оказалась не лишней. Через две недели уазик подорвался на противопехотной мине. Поврежденное колесо вскоре заменили, и сейчас машина продолжает помогать российским солдатам, заявил начальник службы безопасности «Казэнерго» Сергей Сосунов.

Сейчас предприятие активно собирается в третью поездку. Как сказал начальник службы безопасности, в «Казэнерго» вновь готовят уазик: сотрудники собирают и красят автомобиль, который будет спасать жизни их коллег. Кроме машины, бойцам привезут маскировочные покрытия и теплые вещи. Все необходимые продукты на передовой есть, но все равно хочется порадовать солдат чем-то вкусным, поэтому для них закупают чак-чак. Сладостями уже забили полмашины.

предоставлено для realnoevremya пресс-службой «Казэнерго»

К гуманитарному «конвою» компании планирует присоединиться и татарстанское отделение Народного фронта — передать строительные материалы, лопаты, полиэтиленовую пленку. Про семьи солдат компания тоже не забывает.

— Мы постоянно с ними связь держим, для нас это важно. Просто забыть — это не про нас. За эти два года, что идет боевое столкновение с противником, мы поддерживаем здесь семьи наших сотрудников, которые воюют на передовой. 23 февраля, 8 марта навещали их, дарили продуктовые наборы, чтобы они чувствовали наше внимание, что мы их поддерживаем, — говорит гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

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