Сердце, глаза, душа, наставление, печаль, пожелание, терпение

И все это — матери. Слушаем проникновенные песни о маме

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В честь прошедшего Дня матери изучаем произведения, которые, вероятно, следует назвать отдельным жанром, — песни о маме. Пишутся они и от души, и на заказ, однако самые известные выглядят настолько «вечнозелеными», что сходу и не определишь их возраст. Между тем некоторым хитам уже почти 70 лет.



Казахская и татарская

Тема — обширная. Сайт erlar.ru, наиболее полный веб-песенник на татарском, предлагает нам 279 песен о родителях. Значительная часть — о тех, кто нас выносил и родил, о мамах. Популярность можно объяснить не только тем, что это традиционная тема в татарской культуре, но и тем, что она просто востребована у слушателя наряду с композициями о днях рождения, свадьбе, встречах и расставаниях.

При этом самая известная песня о матери «Әниемә» изначально — казахская, 1950-х годов: «Я бережно выращенный тобой плод, Твои объятья — сад, нежный ветер — твое дыхание. Хоть и выросла я, для тебя я ребенок, Нежность души твоей узнаю по глазам». Композитор Шамши Калдаяков вырос в семье кузнеца, который, однако, писал и музыку, и стихи. Сам Калдаяков работал трактористом, зоотехником, а после поступил в Ташкентское музыкальное училище. Популярнейшего автора при жизни так и не приняли в Союз композиторов.

Стихи к песне «Ана туралы жыр» написал поэт Гафу Кайырбеков. Она появилась, когда у Калдаякова скончалась мать. Он написал музыку и стал просить знакомых алматинских авторов придумать слова. Ему посоветовали обратиться к Кайырбекову, у которого случилось такое же горе.

На татарском языке ее популяризировала Флера Сулейманова. Она, как и Калдаяков, пришла в музыку не сразу. Мама умерла, когда Флере было четыре. Она в юности приехала в Казань, трудилась штамповщицей на Казанском валяльно-войлочном комбинате и пела в хоре при Доме культуры имени Горького под руководством Сары Садыковой. В 1960-х Сулейманова работала в бригаде татарских артистов Актюбинской и Алма-Атинской филармонии Казахстана. Там она выучила песню и пела ее на казахском.

На татарский язык текст перевел Гусман Ахметзянов, актер Татарского академического театра, который с 1960 года работал переводчиком на Казанской студии телевидения, а потом — режиссером Гостелерадио Татарской АССР, где Сулейманова работала.

Умершую в октябре 2023 года Сулейманову продолжают почитать в Казахстане. В Казани о такой инициативе не слышно, но генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков на сороковинах певицы сообщил, что уже обратился с предложением назвать ее именем одну из улиц в Актобе или Алмате.

Извинения, поздравления и обереги

Итак, песня-посвящение. Другая категория — это песня-извинение. В репертуаре Ильхама Шакирова она одна из популярных песен — «Кичер мине, әнкәй, гафу ит...» («Прости меня, мама, прости...): «Ждешь, когда приходит почтальон, Может, есть крохотное, с язычок птицы, послание; Если нет письма, верно, надеешься: Может, сам вернется».

Гильман Идрисов также написал слова к знаковой песне Альфии Авзаловой «Сагыну җыры» («Ак чәчәкләр») — «Песня печали» («Белые цветы»). У плодовитого композитора Рима Хасанова вы явно слышали «Кышкы романс» («Зимний романс»):

Другая популярная песня — поздравительная конца 90-х, «Әниемнең туган көне бүген» («Сегодня день рождения моей матери) Сагита Гыйбашева: «Растерянному лицу, полному света, Очень идет белый платок. Не волнуйся, ты и так красива, даже в простом платье».



Обратите внимание, что в припеве все ударения не стоят на своем месте: «Бү́ген әние́мнең ту́ган кө́не». Если спеть все правильно, то получится другая песня. А эту написал композитор Зуфар Хайрутдинов на стихи Резеды Халиловой. С 1960-х годов она выпустила более 30 сборников, переводила Агнию Барто и Михалкова. С Энвером Бакировым она написала «Аны сагышы» («Материнская тоска»), которая поется от лица мамы.

Следующая категория — своеобразные песни-обереги. Это множество композиций со словами «ана», «әнкәйләр», «әнкәйнең», «әнкәй», «әнкәемнең» и продолжением: йөрәге, күзләре, күңеле, нәсыйхәте, сагышы, теләге, сабырлыгы, фатыйхасы, ак чәчләре, моңлы карашы, сүзе, бишек җыры, йомшак куллары, моңлы тавышы, догалары (сердце, глаза, душа, наставление, печаль, пожелание, терпение, благословение, седые волосы, грустный взгляд, слово, колыбельная, мягкие руки, трепетный голос, молитвы). Одна из них, к сожалению, песня «Ана кабере» («Могила матери»).

Да, ранняя композиция Салавата Фатхутдинова — это «Әнкәмнең догалары» («Молитвы моей матери): «Волшебные и целебные Молитвы моей матери — Те молитвы, который приносят только радость». По повторяемости некоторых фраз можно догадаться, что слова написал Роберт Миннуллин. Музыку же сочинил челнинский композитор Илгиз Закиров. Он в то время начал руководить ансамблем «Бәйрәм», в котором пела Хания Фархи (для нее написана «Кышкы чия»). И в том же 1992-м Фатхутдинов с песней о маме получил звание лауреата на конкурсе «Уятмакчы булсаң халык күңелләрен». В последнем сезоне Салават ее не исполнял.

Песня-портрет

А закончим мы категоризацию песней «Су буеннан әнкәй кайтып килә», которая вроде бы и не доносит каких-то декларативных мыслей, а является своеобразным наблюдением: слушаешь и представляешь картину.

«Мама возвращается с берега реки, В руки взяла гусиное перо, На волосы ее, словно теплый снег, Тихо падает тополиный пух». Оригинальная драматичная аранжировка — с дуэтом пианино и скрипки, плюс проникновенное пение Айдара Файзрахманова в верхнем регистре. Для композитора Луизы Батыр-Болгари, судя по ее словам, это простая песня. Слова написал Марсель Галиев (он же автор «Кайту» Хайдара Бигичева). Файзрахманов вспоминал, что записал ее наряду с «Мин сине шундый сагындым» в 1986-м, а популярной она стала в 90-е, с развитием кассетной культуры. Верно ли это, по-вашему?