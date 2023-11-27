Назад в прошлое: татарстанцы массово пересаживаются на Lada

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Продажи новых автомобилей в Татарстане за десять месяцев 2023 года выросли на 75,3%. При этом доля иномарок в продажах снизилась c 64,5 до 55,4%, а доля отечественных автомобилей выросла с 35,5 до 44,6%. В лидерах по-прежнему Lada. АвтоВАЗ с пьедестала пытаются сдвинуть китайские бренды, число которых на рынке увеличилось за год почти втрое. Тренды 2023 года и прогнозы на 2024-й — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

АвтоВАЗ в лидерах

За 10 месяцев 2023 года в Татарстане было продано 32 738 новых легковых автомобилей — это на 75,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов. На фоне санкций и ухода зарубежных брендов доля отечественных марок в продажах выросла с 35,5% до 44,6% — до 14 615 машин. Доля иномарок снизилась c 64,5% до 55,4% — до 18 123 единиц.

Среди марок авто в Татарстане лидирует Lada (продано 13 884 автомобилей), что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. АвтоВАЗ на рынке активно теснят китайцы — за 10 месяцев в республике продано 11,7 тысячи автомобилей из Поднебесной — это такие марки, как Chery (3 105 единиц), Haval (2 991), Geely (1 523), Exeed (1 019), Omoda (975) и Changan (727) и др.

realnoevremya.ru

Некогда популярные Hyundai и Kia теряют свои позиции, их доля в продажах сократилась, по данным «Автостат Инфо», на 16,7% и 21,8% соответственно. В топ-10 популярных марок также попал «Москвич» — в Татарстане за 10 месяцев было продано 545 автомобилей этой марки.

По данным «Автостат Инфо», за девять месяцев 2023 года с продажи легковых автомобилей выручено 1,88 трлн рублей.

— Автомобили в России продолжат дорожать, так как с 1 августа вырос утилизационный сбор для юрлиц, что одновременно ведет к сокращению параллельного импорта и к росту цен, — прогнозирует Александр Климнов. — Кроме того, повышение ставки Центробанка сделало дороже и автокредиты. Надо учитывать и инфляцию. Так, АвтоВАЗ уже второй раз за год (в январе и в ноябре) поднял цены почти на все модели Lada.

Китайцы продолжают наступать

Китайские марки пока что, по сути, захватывают российский рынок прежде всего в сегменте SUV (кроссоверов), отмечает Климнов. Их доля на российском рынке за 10 месяцев 2023 года составила 403,9 тысячи единиц, или 49,1% рынка (и 74,3% среди иномарок) против 15,5% и 21,3% соответственно годом ранее.

По Татарстану доля «китайцев» достигла 35,7% (11,7 тысячи автомобилей) против 10,6% (2 тысячи) в 2022-м. Причем в топ-30 марок год назад было только 6 китайских брендов, а в нынешнем году — уже 17, или больше половины.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Российские марки Evolute и «Москвич», по сути, представляют собой чисто «китайскую отвертку», — говорит Климнов. — Но их локализация, хоть и не без проблем, идет: например, на «Москвиче» освоена сварка и окраска кузовов. А разница с импортными китайскими марками у них прежде всего в том, что по VIN они считаются российской продукцией, а значит допущены к тендерам на закупку для российских юрлиц, включая различные ведомства, то есть отечественные чиновники могут ездить только на таких новых машинах.

Главные тренды 2023 года — это восстановление авторынка и замещение на нем иномарок европейских, корейских и японских брендов на китайские и российские.

Топ-3 в ТТС — Lada, Chery и Haval

За 10 месяцев 2023 года продажи новых автомобилей в «ТрансТехСервисе» (ТТС) выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи авто с пробегом увеличились на 44%, рассказал «Реальному времени» коммерческий директор казанского дивизиона ГК «ТрансТехСервис» Руслан Шайхлисламов.

Если в 2022 году в топе продаж были Lada, Kia и Renault, то в 2023-м — Lada, Chery и Haval.



— Сегодня у покупателей наиболее популярны автомобильные бренды из России и Китая — те, которые ввозятся официально. Они имеются в наличии, отличаются большим выбором комплектаций и доступностью оригинальных запчастей, на них распространяется официальная гарантия дилера. Кроме того, некоторые модели попадают под программы государственной поддержки, — прокомментировал Руслан Шайхлисламов.

Среди автомобилей с пробегом в 2023 году лидируют также автомобили Lada. На втором и третьем месте Kia и Hyundai.



— Доступность машин на складах и цели, которые ставят перед собой импортеры новых автомобилей на 2024 год, указывают на то, что вероятность роста автомобильного рынка в следующем году высока, — отмечает Шайхлисламов. — Аналитики автобизнеса также прогнозируют рост продаж на 2024 год по сравнению с 2023–м. Многие бренды стали более узнаваемы, а это способствует большему доверию со стороны клиентов и, как следствие, росту продаж.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

На продажи в 2024 году, по его мнению, будут влиять следующие факторы: программы поддержки со стороны импортеров, выход на рынок новых автомобилей, политика ЦБ РФ по ключевой ставке, курсы валют к рублю и доступность машин на рынке.



Топ-3 в «КАН АВТО» — Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio

Группа Компаний «КАН АВТО» за 10 месяцев 2023 года реализовала 21 786 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го продажи выросли на 66,8%, рассказала «Реальному времени» директор по продажам ГК «КАН АВТО» Рита Халилова.

Продажи новых автомобилей в 2023 году выросли на 60,1%, а продажи автомобилей с пробегом — на 65,2%.

По итогам 10 месяцев в топ-5 в ГК «КАН АВТО» входила только одна модель из Поднебесной. Практически весь топ занимали автомобили отечественных и корейских марок — Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Haval Jolion.



— Мы ожидаем продолжение постепенного роста и развития авторынка в 2024 году. Этому способствуют появление новых брендов и моделей автомобилей из Поднебесной, расширение производства и увеличение импорта новых автомобилей в нашу страну, — прокомментировала Халилова.

Логистика отлажена, потребители оправились от первых шоков

Изменение отечественного автомобильного рынка может быть связано с несколькими причинами, говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

— В первую очередь можно назвать перестройку логистики, что повлияло на смену маршрутов, по которым доставляли в страну автомобили. Их отладка в основном завершилась, что позволило увеличить поток автомобилей в страну, — сообщил эксперт.

Важным фактором, по его словам, стал отложенный спрос на автомобили: потребители не знали, как будет развиваться ситуация, и откладывали их приобретение в прошлом году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году отечественный автомобильный рынок будет расти, но, вероятно, ступенчато — несколько месяцев роста, затем передышка, за время которой производители и потребители будут привыкать к новому состоянию рынка, а затем снова рост, прогнозирует Баранов.

Появление новых автомобильных брендов на отечественном авторынке не исключено, но вряд ли их будет много, скорее можно ожидать появление новых моделей 2024 года от уже известных автомобильных брендов.