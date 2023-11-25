Великие воины Татарии: генерал-лейтенант Якуб Юзефович
Российский военачальник, непримиримый противник Советской власти. Часть 18-я
«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Якубе Юзефовиче, который успешно служил в Российской армии, храбро сражался во всех войнах начала XX века, а во время Гражданской войны стойко воевал на стороне белого движения, разделив судьбу империи и ее армии.
Учеба и начало службы
Якуб Давидович Юзефович родился в 1872 году в семье потомственных дворян Гродненской губернии из польско-литовских татар. Как и многие другие татары его круга, он поступил в Михайловское артиллерийское училище, окончил учебу в 1893 году в звании подпоручика. В конно-артиллерийской батарее он служил почти пять лет и получил необходимый опыт командования и управления воинской частью. Поручиком Юзефович поступил в Академию Геншаба, которую окончил с отличием, получив погоны штабс-капитана.
Он был прикомандирован к Генеральному штабу, но его отправили в штаб Варшавского военного округа. Здесь стал офицером для особых поручений и в 1901 году был уже капитаном. В этот период службы Юзефович неожиданно получил должность помощника редактора варшавского военного журнала, что свидетельствует о его обширных знаниях и способности к анализу. Далее он был старшим адъютантом штаба округа. Чтобы представить себе круг его обязанностей, можно вспомнить, например, роль актера Юрия Соломина в советском фильме «Адъютант его превосходительства». И капитан Юзефович выполнял их образцово.
Провальные войны империи
На русско-японскую войну Якуб Юзефович попал уже в начале 1905 года и участвовал в сражении под Мукденом. Как и ранее, он служил при штабе Маньчжурской армии. За разновременные боевые отличия он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
В следующие годы он выполнял различные поручения штаба Варшавского военного округа, в том числе на учениях французских войск. За время между войнами он несколько раз проходил стажировку в строевых частях и в 1911 году получил чин полковника и различные награды.
Основным местом его службы было Главное управление Генштаба, где он разрабатывал военные планы и программы на случай войны с Германией. К 1914 году он — исполняющий должности генерала для делопроизводства и поручений управления дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем.
А буквально за месяц перед войной Юзефовича направили в Кавказскую туземную дивизию начальником штаба. Эта дивизия, получившая название «Дикой», была нелегким испытанием для штабного офицера. Генерал Деникин, знавший о ней не понаслышке, писал, что «храбрость ее всадников совмещалась с их первобытными нравами и с крайне растяжимым понятием о военной добыче». Очевидно, главным соображением в этом назначении было то, что Юзефович был мусульманином.
Другой заботой нового начальника штаба был ее командир — молодой великий князь Михаил, который не упускал возможности посещать передовые позиции, что доставляло немалые сложности командованию дивизии. Мало того, великий князь позволял себе другие нарушения дисциплины, что приводило к резким стычкам с начальником штаба.
На полях мировой войны полковник Юзефович проявил себя смелым и решительным командиром, за что был награжден рядом боевых наград, в том числе Георгиевским оружием. В октябре 1915 года он стал генерал-майором.
В 1916 году великий князь Михаил, получив назначение во 2-й Кавалерийский корпус, сделал Юзефовича начальником своего штаба. Наш герой стал инспектором кавалерии, а затем и генерал-квартирмейстером при Верховном Главнокомандующем. При этом, по воспоминаниям генерала Деникина, «экспансивный Юзефович нервно просил назначения на дивизию: «Не могу я быть писарем. Зачем Ставке квартирмейстер, когда любой писарь может перепечатывать директивы».
Генерал Юзефович активно поддерживал идею нового наступления на южном фронте с целью нанесения поражения Австро-Венгрии.
Но очень скоро развал армии сделал невозможным любые наступательные действия. Армия стремительно разлагалась и теряла управляемость. Все это закончилось поражением и «похабным» (по словам Ленина) Брестским миром.
Белый генерал
В стране разгорелась Гражданская война. Генерал Юзефович не мог не встать на сторону своих сослуживцев и боевых товарищей. Летом 1918 года он вступил в Добровольческую армию генерала Деникина. В 1919 году занимает пост начальника штаба Кавказской армии под командованием генерала Врангеля. Именно Юзефович разработал план наступления на Москву.
Много позже генерал Слащев-Крымский (прообраз генерала Хлудова в романе Булгакова «Бег») писал: «Из предыдущих действий Врангеля было ясно, что единственно талантливым при нем человеком был генерал Юзефович… Он заменял Врангеля… в сущности продолжал командовать и потом. Но с ним Врангель разошелся».
Во время похода на Москву Юзефович командовал кавалерийскими корпусами. В сражении под Орлом его корпус был разгромлен Красной армией и вынужден был отступить к Харькову. Но и здесь дивизии Юзефовича и Кутепова потерпели поражение и начали отступать на юг. В условиях холодной зимы это стало катастрофой. Особенно сильно пострадала кавалерия, которая с потерей лошадей таяла и теряла боеспособность. К началу 1920 года Добровольческая армия едва укрылась в Крыму и перестала представлять серьезную силу.
Поскольку полноценный кавалерийский корпус создать было невозможно, генерала Юзефовича назначили руководить строительством укреплений на Перекопе. Но позднее генерал Врангель направил его военным представителем в Польшу, где тот должен был сформировать русский корпус. Но заключение мира поставило на этой идее крест.
Юзефович лучше других понимал, что Гражданская война в России закончилась победой большевиков, а союзники не были готовы воевать.
В 1921 году он вернулся в свое имение под Тарту в Эстонии, где и умер в кругу семьи в начале 1930-х годов.
Такова была судьба умелого командующего кавалерийскими корпусами и талантливого штабного офицера. Его храбрости и военных навыков оказалось недостаточно для победы в Гражданской войне. Вместе с тем он смог вписать свое имя в российскую историю наряду с другими белыми генералами.
Справка
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комментарии
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Слово "татары" не родное, а пришло к нам из русского языка, а в русский - из китайского и западных (как tartar). Тукай это прекрасно знал, но вынужден был использовать официально принятое слово "татары", потому что после 1905 года в империи усилилась слежка за всеми и за иноверцами также. Булгар (мусульман) подозревали в пантюркизме из-за языка "тюрки" и в панисламизме из-за того, что мусульмане, а группу последователей суфия Багаутдина Ваисова власти посчитали сектой.
Татар бит мин, үзем дә чын татармын.»
Г. Тукай
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Если группа татар сначала способствовала, чтобы отправить булгара суфия Багаутдина Ваисова (с 1-й попытки не удалось - комиссия не признала его больным) в психбольницу, а позже группа татар убили сына суфия Гайнана Ваисова (который хотел организовать Булгарскую Народную Республику), то ведь именно эти татары были ненавистниками булгар "булгарофобами", а не наоборот.
С логикой что-то у вас проблема.
По-видимому татарами осознанно называют себя принципиальные золотоордынцы, а остальные называют себя мусульманами, кряшенами, булгарами, казанцами или другими тюркскими народами - по советской традиции все как бы "татары" (родители в СССР, в-основном, детей не посвящали в детали, опасаясь навредить их будущему).
Из истории: революционный полк официально назывался Мусульманский. Хотели создать Булгарскую Народную Республику, но Гайнана Ваисова (сына суфия Багаутдина Ваисова) убили в Гражданскую войну татары (из мелкой буржуазии и золотоордынцы).
Именно из того региона родом Габдулла Тукай. Одна близкая родственница дружила с пожилой женщиной, которую как сироту удочерила семья муллы. Так вот ее приемная мать (жена муллы) была первой учительницей Г. Тукая.
«Үз-үземә»
Телим булырга мин инсане гали,
Тели күңлем тәгали биттәвали.
Күңел берлән сөям бәхтен татарның,
Күрергә җанлылык вактын татарның.
Татар бәхте өчен мин җан атармын:
Татар бит мин, үзем дә чын татармын.
Хисапсыз күп минем милләткә вәгъдәм,
Кырылмасмы вавы, валлаһе әгъләм?
(1906)
Л. Н. Гумилев: "Все, что мы видим, — этнично. Потому что этнос — это способ вести себя, приемлемый для ваших соседей. Каждый человек должен себя как-то вести, то есть он принадлежит к какому-то этносу."
История булгар в Поволжье показывает, что наш этнос ценит жизнь не только свою, но и всех других. Именно поэтому Казань была выбрана ОИС как молодежная столица мира.
И несмотря на то, что пока не удалось еще избавиться от прозвища "татары", булгары не озлобились, а человечны.
На стр. 98 научно-популярной книги ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
Татарлыктан татар һич гарь итәрме,
Кеше уз исемен инкяр итәрме?
Татарлыкта татар углы татармын,
Татар тугел димә —башың ватармын! (1910г.)
Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (монголом-ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюркИ), а не на "татарском":
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
Но Тукаю, как и многим другим, приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
Татар бит мин, үзем дә чын татармын!
ТУКАЙ
«Если ты не татарин, [...] кто же ты теперь будешь?..»
«Без - татарлар, телебез - татар теле»
(Каюм Насыйри, «Кыскача нәхү», 1860)
Вот, например, народная пословица про монгол-захватчиков:
"Татар белен каберен янэшэ булмасын" - "Избавь от соседства с татарином и на том свете".
Эту пословицу и еще 5 пословиц и поговорок о татарах, которые монголы, привел в своей научно-популярной книге "Татары: этнос и этноним" ученый-филолог Абрар Каримуллин. Книгу не издавали более 10 лет, и напечатали только в период гластности в 1988 году.
"... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»." (Гайнетдин Ахмеров *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.— Казань, 1903 //. Предания и исторические данные о мишарях)
А потом было недобровольное переименование в 1920 году. И только в перестройку ученый Л.Н. Гумилев мог написать даже в центральной газете: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
"... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
(А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988).
Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.
«Если ты не татарин, [...] кто же ты теперь будешь?..»
«Без - татарлар, телебез - татар теле»
(Каюм Насыйри, «Кыскача нәхү», 1860)
Дәрдмәнд (Закир Рамиев):
Татарлыктан татар һич гарь итәрме,
Кеше уз исемен инкяр итәрме?
Татарлыкта татар углы татармын,
Татар тугел димә - башың ватармын.
Габдулла Тукай
«Үз-үземә»
Телим булырга мин инсане гали,
Тели күңлем тәгали биттәвали.
Күңел берлән сөям бәхтен татарның,
Күрергә җанлылык вактын татарның.
Татар бәхте өчен мин җан атармын:
Татар бит мин, үзем дә чын татармын.
Хисапсыз күп минем милләткә вәгъдәм,
Кырылмасмы вавы, валлаһе әгъләм?
(1906)
Средневековье или Советскую Татарию? Ведь других Татарий история не знает. И эти две тоже канули в лету ...
Великих Татарий.
Вот из-за того, что вы изучаете только советскую крошечную, со всех сторон обрезанную Татарию, вы так и говорите. Обрезанную не только по территории (во всех соседних областях по 3-4 татарские районы, а в Уфимском крае - как минимум 75 % территории - Татария, посмотрите на карту Башкурдистана 17 года, составленную самим основателем этого территориального образования З.Валиди, там Башкурдистан - только Южный Урал и Зауралье и те не полностью), но и исторически обрезанную. Многовековую великую татарскую историю сейчас некоторые стараются втиснуть в историю миниатюрной Волжской Болгарии.