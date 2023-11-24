«Бегущие странники»: Чигишев ставит по-взрослому

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 59-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим спектакль «Бегущие странники» 2006 года казанского ТЮЗа (16+) — первый «взрослый», поставленный Владимиром Чигишевым на должности главного режиссера: об ушедших в бизнес людях, которые запутались в отношениях, в честности и чистоте помыслов. Точно не постановка, чтобы изучать ее всей семьей.



Не очень новые русские



Чигишев возглавил художественную часть ТЮЗа в августе 2005-го и в конце года поставил спектакль «Дикий», пьесу Владимира Синакевича по мотивам сказки Андерсена «Гадкий утенок», для новогодних каникул. А уже во второй части того же сезона он представил спектакль «взрослый».

Пьесу написал Алексей Казанцев — и она не о нулевых, а 90-х, о бизнесменах того времени, бывших ранее инженерами, но не превратившихся в «новых русских». Героев всего пять. Инга (Надежда Кочнева), владелица частной фирмы, воспитывают дочь Полину (Ольга Лейченко). У нее есть и фирма «Инга и Дмитрий». И муж, алкоголик, лежит в больнице и умирает, ей безразлично, потому что он ей всю кровь выпил.

С ней дружат Надя (Елена Калаганова) и Роман (Роман Ерыгин), причем у второго с Ингой… да, роман. Вскоре появляется бывший возлюбленный Инги, первый муж Дмитрий (Меркушин). У которого тоже отношения, с Надей. И не только с ней.

Казанцев — выпускник филфака МГУ и Драматической студии при Центральном детском театре, в которой он играл. После этого окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и режиссерское отделение Школы-студии при МХАТ, учась у Товстоногова и Ефремова.



В 1975-м стал известен благодаря пьесе «Антон и другие», после прогремел «Старый дом», который ставили десятки театров страны. Он один из основателей журнала «Драматург» и Центра драматургии и режиссуры. Казанцев написал «Бегущих странников» в 1996-м, тогда же Леонид Хейфец поставил ее в театре имени Моссовета, в 1999-м это превратилось в телеспектакль.

Секс, работа и алкоголь



Нелишним будет, кстати, напомнить, что Меркушин и Кочнева — семейная пара. Художник Ленар Гильмутдинов (это его редкая работа с главрежем) ставит на сцену кровать, поскольку болтовни «кто с кем и сколько» в пьесе много, как и героев в нижнем белье. А также стол и стулья, чтобы героям было где выпивать. Комната Полины находится вне сцены слева. Герои, плохие родители, супруги, дети — работают, пьянствуют, спят друг с другом, признаются в отвратительных вещах, а в конце, под призрачную музыку, выдают длинные монологи. Это сон Полины, в которой рассказываются, как все эти ужасные, но обычные люди закончат свою жизнь. Одного, к примеру, найдут в канаве в Амстердаме. А мать скажет: «Я плакала, оттого что уходила из этого мира, и была счастлива от того, что обрела тебя. Груз спал с моих плеч».

Что из этой смеси житейской философии, алкоголизма, трудоголизма и помешательства на сексе могло привлечь зрителя? Возможно, узнавание себя. До этого возглавлявший 20 лет ростовский Молодежный театр уроженец Омска взялся в том сезоне за дело серьезно, тогда же ТЮЗ представил, в частности, «Ромео и Джульетту» Шекспира и «Череп мой любимый» по «Черепу из Коннемара» Мартина Макдонаха.

В 2009-м «Странников» уже не было в репертуаре. И Макдонаха нет. В интервью «Республике Татарстан» Чигишев объяснял это так: «Я думал, в Казани найдется больше публики, которая заинтересуется Макдонахом, Казанцевым, то есть серьезной современной драматургией. Нет, для казанской публики эти спектакли оказались сложноваты». В том году он делал ставку уже на более легкий репертуар.