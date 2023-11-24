Высокие ставки по ипотеке разогрели рынок аренды жилья

В Казани стоимость съема жилья за год выросла на 20%

Фото: коллаж realnoevremya.ru

В столице Татарстана резко выросли цены на аренду жилья. На рынок оказывают давление неподъемная для многих ставка по ипотеке на вторичке и сезонный спрос на посуточную аренду со стороны туристов. Какой процент от зарплаты сегодня вынуждены тратить на аренду однушки в Казани учитель, сварщик, бухгалтер и дальнобойщик, что будет с арендными ставками в 2024 году и есть ли на этом рынке инвестиционный потенциал — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Казани за год сократился на 42,4%, в то время как спрос вырос на 12,3%. В результате средняя ставка найма в столице республики за год увеличилась на 20% — c 25 до 30 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир (+27,5%), меньше всего — аренда студий (+15%).

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Учителя и юристы отдают за аренду больше половины зарплаты



Аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Работы» совместно изучили, какую долю от зарплаты приходится тратить на аренду однокомнатной квартиры в городах-миллионниках представителям восьми популярных профессий — продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику.

В среднем по России меньше всего средств на съем жилья будет уходить у дальнобойщиков. При усредненной предлагаемой зарплате в 133 тысячи рублей и стоимости аренды «однушки» в 23 тысячи рублей представителю этой профессии придется отдавать 17% от заработка. Также относительно небольшую часть зарплаты потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). А вот юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.



realnoevremya.ru

В Казани учитель вынужден отдавать за аренду «однушки» 68% от своей зарплаты, чуть меньше — 62% — отдает за аренду юрист. Лучше всего обстоят дела у дальнобойщиков (отдают всего 16% от зарплаты на аренду), агентов по недвижимости (21%) и сварщиков (32%).



— Дороже всего аренда однокомнатной квартиры среди российских городов-миллионников стоит в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Причем в двух столицах съем жилья будет отнимать большую долю средней предлагаемой зарплаты, чем в других мегаполисах — 59 и 47% соответственно. С точки зрения цен аренда жилья выгоднее в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске. В этих городах представителям восьми профессий, участвовавшим в исследовании, придется отдавать за аренду в среднем чуть больше трети средней зарплаты, — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Ипотека стала недоступна

— Аренда в Казани подскочила на 20—30%. Это связано с ситуацией в продажах и в ипотеке, — подтвердил «Реальному времени» Марат Галлямов, учредитель и директор агентства недвижимости «Этажи-Казань». — На вторичном рынке ипотечный кредит в среднем берут на сумму 5,5 млн рублей, по сегодняшним ставкам в этом случае платеж достигает 70—80 тысяч рублей. На первичке кредит обычно берут по максимально доступной сумме в 6 млн рублей. По семейной ипотеке ежемесячный платеж достигает 36 тысяч, а по льготной — 44 тысячи рублей.

Платеж по ипотеке на вторичном рынке сегодня стал критически выше стоимости аренды. «Год назад однокомнатные сдавались за 20—25 тысяч рублей, сейчас за 35—40 тысяч рублей», — приводит он пример.

По ожиданиям эксперта, рынок аренды продолжит расти. «Сегодня в Казани наблюдается дефицит предложения, очень трудно подобрать квартиру для клиентов, — пояснил Марат Галлямов. — Старый ветхий фонд идет уже очень неохотно. Всем хочется свежую отремонтированную квартиру, и самое главное — люди готовы платить. Поэтому аренда и бизнес вокруг аренды развиваются очень динамично».

Потенциал рынка аренды, по его оценкам, еще далеко не исчерпан. В ближайшие 5—6 лет спрос будет на достаточно высоком уровне: «Казань растет, развивается и прибавляется. А пока ставки по ипотеке будут на текущем уровне, спрос на аренду не снизится. Квартир на рынке не хватает».

Собственников квартир переманили туристы

— Количество предложений на рынке для долгосрочной аренды за год действительно сократилось, и одна из причин заключается в переходе собственников, которые сдавали свои квартиры на долгий срок, в посуточную аренду. Рынок сейчас как никогда разгорячен спросом, — подтвердил директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

Увеличение спроса связно в том числе и со снижением доступности жилья — для многих съем квартиры остается единственным вариантом.

Не все объекты, по прогнозам Хабибрахманова, вернутся для сдачи на долгий срок. Те, что находятся в хороших локациях в Вахитовском и Ново-Савиновком районах, со свежим дизайнерским ремонтом, останутся на рынке посуточной аренды. «Эконом сегмент уже начинает возвращаться, но с более высокими ценниками. И это возвращение будет иметь временный характер», — считает он.

В следующем году из-за роста количества туристов и гостей Казани еще больше объектов перейдет на посуточную аренду, поэтому спрос на рынке будет только расти.

На рынке был всплеск продаж

— Количество квартир в долгосрочной аренде сократилось по нескольким причинам. Первый момент — часть квартир дружно ушла в краткосрочку, — соглашается эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова — Во-вторых, очень много недвижимости было продано. Сейчас мы наблюдаем всплеск реализации недвижимости, и очень многие, кто раньше сдавал квартиры в аренду, наконец, продали их.

Аренда, по словам Анастасии, сегодня является индикатором того, что происходит на рынке недвижимости. На ее рост в 2023 году влияли инфляция, подорожавшая коммуналка, а также рост ежемесячного ипотечного платежа.

При этом Гизатова уверена, что предложение на рынке аренды в ближайшее время пополнится в связи с новой волной сдачи новостроек. «Они застрянут в продаже, и это будет уже следующий этап стагнации рынка. Большой процент таких квартир выйдет на рынок аренды», — считает она.

