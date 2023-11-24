Высокие ставки по ипотеке разогрели рынок аренды жилья
В Казани стоимость съема жилья за год выросла на 20%
В столице Татарстана резко выросли цены на аренду жилья. На рынок оказывают давление неподъемная для многих ставка по ипотеке на вторичке и сезонный спрос на посуточную аренду со стороны туристов. Какой процент от зарплаты сегодня вынуждены тратить на аренду однушки в Казани учитель, сварщик, бухгалтер и дальнобойщик, что будет с арендными ставками в 2024 году и есть ли на этом рынке инвестиционный потенциал — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Казани за год сократился на 42,4%, в то время как спрос вырос на 12,3%. В результате средняя ставка найма в столице республики за год увеличилась на 20% — c 25 до 30 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир (+27,5%), меньше всего — аренда студий (+15%).
Учителя и юристы отдают за аренду больше половины зарплаты
Аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Работы» совместно изучили, какую долю от зарплаты приходится тратить на аренду однокомнатной квартиры в городах-миллионниках представителям восьми популярных профессий — продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику.
В среднем по России меньше всего средств на съем жилья будет уходить у дальнобойщиков. При усредненной предлагаемой зарплате в 133 тысячи рублей и стоимости аренды «однушки» в 23 тысячи рублей представителю этой профессии придется отдавать 17% от заработка. Также относительно небольшую часть зарплаты потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). А вот юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.
В Казани учитель вынужден отдавать за аренду «однушки» 68% от своей зарплаты, чуть меньше — 62% — отдает за аренду юрист. Лучше всего обстоят дела у дальнобойщиков (отдают всего 16% от зарплаты на аренду), агентов по недвижимости (21%) и сварщиков (32%).
— Дороже всего аренда однокомнатной квартиры среди российских городов-миллионников стоит в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Причем в двух столицах съем жилья будет отнимать большую долю средней предлагаемой зарплаты, чем в других мегаполисах — 59 и 47% соответственно. С точки зрения цен аренда жилья выгоднее в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске. В этих городах представителям восьми профессий, участвовавшим в исследовании, придется отдавать за аренду в среднем чуть больше трети средней зарплаты, — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».
Ипотека стала недоступна
Платеж по ипотеке на вторичном рынке сегодня стал критически выше стоимости аренды. «Год назад однокомнатные сдавались за 20—25 тысяч рублей, сейчас за 35—40 тысяч рублей», — приводит он пример.
По ожиданиям эксперта, рынок аренды продолжит расти. «Сегодня в Казани наблюдается дефицит предложения, очень трудно подобрать квартиру для клиентов, — пояснил Марат Галлямов. — Старый ветхий фонд идет уже очень неохотно. Всем хочется свежую отремонтированную квартиру, и самое главное — люди готовы платить. Поэтому аренда и бизнес вокруг аренды развиваются очень динамично».
Потенциал рынка аренды, по его оценкам, еще далеко не исчерпан. В ближайшие 5—6 лет спрос будет на достаточно высоком уровне: «Казань растет, развивается и прибавляется. А пока ставки по ипотеке будут на текущем уровне, спрос на аренду не снизится. Квартир на рынке не хватает».
Собственников квартир переманили туристы
Увеличение спроса связно в том числе и со снижением доступности жилья — для многих съем квартиры остается единственным вариантом.
Не все объекты, по прогнозам Хабибрахманова, вернутся для сдачи на долгий срок. Те, что находятся в хороших локациях в Вахитовском и Ново-Савиновком районах, со свежим дизайнерским ремонтом, останутся на рынке посуточной аренды. «Эконом сегмент уже начинает возвращаться, но с более высокими ценниками. И это возвращение будет иметь временный характер», — считает он.
В следующем году из-за роста количества туристов и гостей Казани еще больше объектов перейдет на посуточную аренду, поэтому спрос на рынке будет только расти.
На рынке был всплеск продаж
Аренда, по словам Анастасии, сегодня является индикатором того, что происходит на рынке недвижимости. На ее рост в 2023 году влияли инфляция, подорожавшая коммуналка, а также рост ежемесячного ипотечного платежа.
При этом Гизатова уверена, что предложение на рынке аренды в ближайшее время пополнится в связи с новой волной сдачи новостроек. «Они застрянут в продаже, и это будет уже следующий этап стагнации рынка. Большой процент таких квартир выйдет на рынок аренды», — считает она.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/296588-vysokie-stavki-po-ipoteke-razogreli-rynok-arendy-zhilya - неожиданно, обычно наоборот бывает