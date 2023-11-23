«Мы ощущаем острый дефицит татарской драматургии для молодежи»

В Казани подвели итоги школы инсценировок «Караш»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра Кариева. Автор: Рамис Назмиев

В театре имени Габдуллы Кариева подвели итоги работы первой национальной школы инсценировок. Молодых драматургов, пишущих на татарском языке, набрали весной. Правда, возрастных ограничений не устанавливали, стать «учеником» школы, а впоследствии и участником конкурса, мог стать любой желающий. Победителей объявили в ходе «Караш-шоу».

Как выбирали лучших



Инсценировки 12 авторов, работы которых были представлены анонимно, оценивали по пятибалльной системе 26 членов жюри. К слову, не все они досидели до конца действа, были и такие, кто покинул зал. Пьесы были представлены в необычном для театра формате. Сначала на экране появлялись одна за другой аннотации к работам. Затем актеры театра Кариева, сев в ряд на стульях в середине сцены, читали пьесу вслух по ролям. Каждая читка начинались с небольшого видеоряда. Зрителей в зале собралось немного, хотя вход в театр в этот день был свободным.



Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра Кариева. Рамис Назмиев

— Формат, который был представлен на этом конкурсе оказался довольно сложным для меня, — призналась член жюри, руководитель татарской детской театральной студии «Апуш», педагог по актерскому мастерству Алия Файзрахманова:

— Я оказалась в составе жюри, можно сказать, спонтанно. Для меня было нелегко воспринимать текст на слух, я привыкла изучать его глазами, только так я могу вникать в суть материала. Поэтому, думаю, мое судейство в этом случае не было стопроцентно объективным. С моей стороны это было голосованием наощупь. В то же время я нисколько не сомневаюсь в объективности судейства в целом. Тебя что-то либо цепляет, либо не цепляет. Если кто-то победил, значит он этого на самом деле достоин. Победу я никогда не оспариваю.

— Что касается самого конкурса и идеи создания школы инсценировок, я полностью ее поддерживаю, — отметила Файзрахманова. — Будучи руководителем детской театральной студии, я постоянно сталкиваюсь с проблемой нехватки качественного материала на татарском языке. Речь идет о дефиците оригинальной драматургии, а не о переводе на татарский с других языков.

Также Файзрахманова указала, что многих авторов, принимавших участие в конкурсе, она знает лично, но и подумать не могла, что они пишут пьесы.



Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра Кариева. Рамис Назмиев

Победила Лилия Гибадуллина



Все участники конкурса являются слушателями первой национальной «Школы инсценировок «Караш». Она была организована на базе театра Кариева при поддержке Министерства культуры РТ и Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. 17 участников с 12 по 18 июня прошли интенсивный недельный курс под руководством драматурга, писателя, сценариста, педагога, куратора лабораторий для взрослых и детей Анастасии Букреевой.



В завершение 12 авторов написали инсценировки, выбрав понравившееся классическое произведение из списка школьной программы, представленное театром и экспертами.



— Мы, как театр для детей и молодежи, постоянно ощущаем нехватку пьес для нашей целевой аудитории, — сказала директор театра Луиза Янсуар. — Именно поэтому и возникла идея организовать школу. Мы подумали, почему бы не воспитать драматургов самим? Мы не только обучали писать пьесы, но еще и создавали условия для работы в тандеме с режиссером. Мы акцентировали на этом внимание, так как многие драматурги не готовы как раз к такой практике.

Первое место в конкурсе «Караш» заняла поэтесса, писательница, член Союза писателей Татарстана из Набережных Челнов Лилия Гибадуллина. Она лауреат многих конкурсов и обладательница многих титулов. Победительница написала инсценировку к произведению Ахмета Файзи «Сказка об охотнике Мэргэне и девушке-оленихе». В следующем сезоне она будет поставлена в Кариевском театре — это главный приз.



Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра Кариева. Луиза Янсуар и Лилия Гибадуллина. Рамис Назмиев

Как осовременить персонажа из эпохи пионерии?



На втором месте оказался актер театра имени Карима Тинчурина, сценарист, главный режиссер молодежного театра «Мизгел» Ильфак Хафизов, автор инсценировки по сказке Розы Хафизовой «Кирлемән» («Упрямец»). Ее напечатают в журнале «Казан утлары».

— Это персонаж из моего детства. Я решил его осовременить, но, признаться, сделать это оказалось нелегко, потому что в сказке говорится о пионерах и многих других атрибутах советского времени. Я адаптировал сюжет под наше время: включил и блогеров, и видео, и социальные сети. Не думал, что займу второе место. До этого у меня был опыт редактирования и перевода произведений и одна написанная пьеса, сказка для театральной студии для детей с ограниченными возможностями «Могжиза», — говорит Хафизов.

По мнению директора музея Салиха Сайдашева, автора пьес и либретто Айдара Ахмадиева, писать для подростков всегда нелегко, так как сложно за ними уследить и понять язык, на котором они говорят, понять их ценности:



— Школа «Караш» помогает закладывать основу новой культуры — культуры проведения лабораторий и культуры читок, которая у нас не сформирована. Сам факт, что такая лаборатория состоялась — это уже большое событие для театральной жизни Казани. Многие театры сейчас испытывают репертуарный голод в современной национальной драматургии.

Третье место разделили между собой Фаниль Гилязов, Эльвира Фатыхова и Рузаль Ахмадиев. Их инсценировки будут поставлены в рамках театральной лаборатории «Тамга».