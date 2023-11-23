«Мы ощущаем острый дефицит татарской драматургии для молодежи»
В Казани подвели итоги школы инсценировок «Караш»
В театре имени Габдуллы Кариева подвели итоги работы первой национальной школы инсценировок. Молодых драматургов, пишущих на татарском языке, набрали весной. Правда, возрастных ограничений не устанавливали, стать «учеником» школы, а впоследствии и участником конкурса, мог стать любой желающий. Победителей объявили в ходе «Караш-шоу».
Как выбирали лучших
Инсценировки 12 авторов, работы которых были представлены анонимно, оценивали по пятибалльной системе 26 членов жюри. К слову, не все они досидели до конца действа, были и такие, кто покинул зал. Пьесы были представлены в необычном для театра формате. Сначала на экране появлялись одна за другой аннотации к работам. Затем актеры театра Кариева, сев в ряд на стульях в середине сцены, читали пьесу вслух по ролям. Каждая читка начинались с небольшого видеоряда. Зрителей в зале собралось немного, хотя вход в театр в этот день был свободным.
— Формат, который был представлен на этом конкурсе оказался довольно сложным для меня, — призналась член жюри, руководитель татарской детской театральной студии «Апуш», педагог по актерскому мастерству Алия Файзрахманова:
— Что касается самого конкурса и идеи создания школы инсценировок, я полностью ее поддерживаю, — отметила Файзрахманова. — Будучи руководителем детской театральной студии, я постоянно сталкиваюсь с проблемой нехватки качественного материала на татарском языке. Речь идет о дефиците оригинальной драматургии, а не о переводе на татарский с других языков.
Также Файзрахманова указала, что многих авторов, принимавших участие в конкурсе, она знает лично, но и подумать не могла, что они пишут пьесы.
Победила Лилия Гибадуллина
Все участники конкурса являются слушателями первой национальной «Школы инсценировок «Караш». Она была организована на базе театра Кариева при поддержке Министерства культуры РТ и Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. 17 участников с 12 по 18 июня прошли интенсивный недельный курс под руководством драматурга, писателя, сценариста, педагога, куратора лабораторий для взрослых и детей Анастасии Букреевой.
В завершение 12 авторов написали инсценировки, выбрав понравившееся классическое произведение из списка школьной программы, представленное театром и экспертами.
— Мы, как театр для детей и молодежи, постоянно ощущаем нехватку пьес для нашей целевой аудитории, — сказала директор театра Луиза Янсуар. — Именно поэтому и возникла идея организовать школу. Мы подумали, почему бы не воспитать драматургов самим? Мы не только обучали писать пьесы, но еще и создавали условия для работы в тандеме с режиссером. Мы акцентировали на этом внимание, так как многие драматурги не готовы как раз к такой практике.
Первое место в конкурсе «Караш» заняла поэтесса, писательница, член Союза писателей Татарстана из Набережных Челнов Лилия Гибадуллина. Она лауреат многих конкурсов и обладательница многих титулов. Победительница написала инсценировку к произведению Ахмета Файзи «Сказка об охотнике Мэргэне и девушке-оленихе». В следующем сезоне она будет поставлена в Кариевском театре — это главный приз.
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На втором месте оказался актер театра имени Карима Тинчурина, сценарист, главный режиссер молодежного театра «Мизгел» Ильфак Хафизов, автор инсценировки по сказке Розы Хафизовой «Кирлемән» («Упрямец»). Ее напечатают в журнале «Казан утлары».
По мнению директора музея Салиха Сайдашева, автора пьес и либретто Айдара Ахмадиева, писать для подростков всегда нелегко, так как сложно за ними уследить и понять язык, на котором они говорят, понять их ценности:
— Школа «Караш» помогает закладывать основу новой культуры — культуры проведения лабораторий и культуры читок, которая у нас не сформирована. Сам факт, что такая лаборатория состоялась — это уже большое событие для театральной жизни Казани. Многие театры сейчас испытывают репертуарный голод в современной национальной драматургии.
Третье место разделили между собой Фаниль Гилязов, Эльвира Фатыхова и Рузаль Ахмадиев. Их инсценировки будут поставлены в рамках театральной лаборатории «Тамга».
комментарии
Эстонцев вот меньше чем татар, но они же не отказались от языка.
В стихотворении "Туган тел" Г. Тукай ни разу не назвал родной язык русским словом "татарский", потому что язык не "татарский", а булгар тюркИ. И очень печально, что преподаватели родного языка этого не знают, видимо филологов и учителей до сих пор готовят по советским методичкам.
"... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
"... имеется достаточно оснований утверждать, что современный татарский язык - это тот же булгарский язык, его прямое, непосредственное продолжение, мало в чем отличающийся от языка VIII-IX веков, претерпевший несущественные изменения в процессе естественного развития." (А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988). Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.
Получается, что Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюркИ), а не на "татарском":
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
Но Тукаю, как и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
На стр. 98 научно-популярной книги ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
В перестройку уже можно было писать правду даже в центральной газете.
Л.Н. Гумилев: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)
"Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с.. 36).
И есть некоторые примеры из жизни:
"Но помню, что после красочного рассказа учительницы о татаро-монгольском иге со мной разговаривали по-другому…"
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/294168-esli-budesh-luchshim-v-svoem-dele-budut-uvazhat-i-tebya-i-tvoy-narod
А в одной из братских славянских республик уже в 21-м веке (!) детям 11-ти лет на уроке истории учительница (видимо чтобы заинтересовать детей своим предметом) "красочно рассказала", что при нападении на Родину в 13-м веке были случаи, что татары, разрезав живот пленнику и привязав кишки к дереву, заставляли несчастного бегать вокруг дерева, чтобы кишки наматывались на ствол.
И у этой учительницы ведь еще дополнительное образование психолога.
Вскорости после этого ребенка - "татарина" так толкнули во время игры, что он сломал руку. Может, и случайность, но многие дети, и даже девочки, почему-то его боли не сочувствовали.
Выводы научной сессии:
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
Материалы научной сессии АН СССР 1946 года вышли под названием "Происхождение казанских татар". Казань. 1948 г.
"Татары" - это слово для славян (и не только) имеет значение "монголы" уже с 13-го века.
Непростая история слова "татары" в качестве якобы этнонима (самоназвания) поволжских болгар/булгар описана (на основании многих исторических источников и работ советских ученых) в научно-популярной книге ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним".
И это его вывод: "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
Во-вторых, вот просто первые попавшиеся цитаты из Тукая:
" Әле берничә сәгать кенә элек танышкан бер татарым белән Самарга чыктым. Анда тау башында утырган бер татар хәрчәүнәсенә кердек".
" Без — руслар белән татарлар — һәрвакыттагы кеби, тату гына, честный гына алыш-биреш итеп тора алабыз".
"Урамда хәят бөтен; «тең-тең» дип шалтырап, эче тулы кешеләрен якты тәрәзәсеннән күрсәтеп, Бельгия ширкәтенең «барабызы»******* — трамвай һәм безнең татар ширкәте «барабызы» — Гайфулла агай урам уртасында чабышалар иде".
"Казан татарча дип әйтә, ди; Казан фарсыча дип әйтә, ди".
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
Но Тукаю, как и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
Если знать немного историю про монгольское нашествие в 13-м веке, то все однозначно:
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,"
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Слово "татары" не родное, а пришло к нам из русского языка, а в русский - из китайского и западных (как tartar). Тукай это прекрасно знал, но вынужден был использовать официально принятое слово "татары", потому что после 1905 года в империи усилилась слежка за всеми и за иноверцами также. "Татар" подозревали в пантюркизме из-за языка "тюрки" и в панисламизме из-за того, что мусульмане, а группу последователей суфия Б. Ваисова власти посчитали сектой.
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
"... на меня повлияла личность такого человека, как Абрар Каримуллин. Абрар Гибадуллович из соседней деревни, он филолог, работал в Институте языка, литературы и искусства имени Ибрагимова. Я в старших классах учил английский и подготовил про него выступление. Каримуллин был уверенный в себе человек, много выступал за рубежом. О нем есть работы и на английском."
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/225859-intervyu-s-vidoeblogerom-bulatom-shaymievym
Слово "булгары" придумано учеными для того, чтобы им удобно было отличать придунайских болгар от поволжских, которые также произошли от древних болгар. Генетически поволжские болгары сохранили больше болгарского, чем придунайские, которые на 1/3 болгары, на 1/3 фракийцы и на 1/3 славяне ("братушки").
Карамзин: «Ни один из нынешних народов татарских не именуют себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей».
"татары. (Историческое). Этот термин, как название народа, имеет скорее историческое, чем этнографическое значение. Татар, как отдельного народа, не существует" (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1901, т.64, с. 671).
"Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью." (Спасский Н. А. «Очерки по родиноведению», 1912 г.)
C.Х. Алишев, док.ист.наук: «История Казанского ханства» Казань 2003г. стр.12: «На территории Золотой Орды народ с именем татары не проживал, так называемый язык татарский не сохранился, археологические находки и другие свидетельства («татар» - прим.) отсутствуют».
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».