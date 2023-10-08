День в истории: яхты плывут через океан, Грузия вступает в СНГ

Чем примечательна дата 8 октября?

Сегодня, 8 октября, отслужили молебен на закладке здания Нового клуба, Лев Толстой не стал лауреатом Нобелевской премии, запатентовали микроволновую печь, начался первый «Мини-Трансат», Грузия вступила в СНГ. Родились декан химфака Казанского университета Феоктист Богоявленский, писатель Юлиан Семенов, актер Леонид Куравлев, бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Умерли герой Башкортостана Салават Юлаев, математик Сергей Чаплыгин, балерина Нина Сорокина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали строить будущий Тинчуринский театр

8 октября 1800 года скончался башкирский национальный герой Салават Юлаев. Уроженец села Текеево (ныне — Салаватский район), он в 1773-м с отцом в составе Стерлитамакского иррегулярного башкирско-мишарского корпуса перешел с оружием на сторону Емельяна Пугачева. В плен его взяли 25 ноября 1774 года в горах Каратау. О Юлаеве сложено немало кубаиров и баитов, которые сохранились, несмотря на давление царских властей.

8 октября 1880 года родился Феоктист Богоявленский — будущий завкафедрой неорганической и аналитической химии, затем декан химического факультета Казанского государственного университета. Карьеру он строил сразу в нескольких вузах татарстанской столицы. Параллельно с работой в КГУ в 1936—1938 годах Богоявленский заведовал кафедрой неорганической химии КГМИ, в 1938-м окончательно перешел на штатную должность заведующего. Умер ученый в 1954 году.

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8 октября 1911 года в Казани отслужили молебен на закладке здания для Нового клуба. 25 июня 1920 года именно здесь объявили о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. После здесь разместился театр Камала. В 1987-м в здание на Горького, 13 въехал Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина.

8 октября 2022 года «Реальное время» в преддверии научно-практической конференции «Всемирный день тромбоза — 2022» побеседовало с президентом Национальной ассоциации по тромбозам и гемостазу, доктором биологических наук Евгением Ройтманом. Он рассказал, почему тромбозу уделяется столь пристальное внимание, как он образуется и можно ли от него уберечься.

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Толстой не хочет быть лауреатом

8 октября 1906 года Лев Толстой мог бы стать первым российским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Лев Николаевич, узнав о номинировании, всячески старался сделать так, чтобы премию ему не присуждали. О себе он заявлял: «Это [невручение ему Нобелевской премии] доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых». И добавил, что не нуждается в деньгах от комитета, расценивая любое материальное вознаграждение как зло. Вместо него премия была присуждена итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. На сегодняшний день среди россиян — шесть лауреатов Нобелевской премии по литературе.

8 октября 1931 года родился Юлиан Семенов — советский писатель, сценарист и прозаик, публицист, поэт, педагог, журналист, заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1955 года начал пробовать себя в журналистике: печатался в «Огоньке», «Правде», «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Смене». В 1960—1970 годах много работал за рубежом корреспондентом вышеупомянутых изданий.

Через океан



8 октября 1945 года американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По одной из легенд, постояв у электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение, он обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Первые СВЧ-печи предназначались для армейских столовых и больших ресторанов и представляли собой весьма большие шкафы высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года, а первую серийную бытовую микроволновку выпустили в Японии в 1962-м.

8 октября 1977 года начался первый «Мини-Трансат», гонка через Атлантический океан на яхтах класса «мини». Она началась в Пензансе (Великобритания), конечная точка располагалась на Антигуа, с промежуточной остановкой на Тенерифе (Канарские острова). Сейчас же маршрут изменен: гонка начинается в Приморской Шаранте (Франция) и заканчивается в Баие (Бразилия). В гонке 2019 года участвовало два российских яхтсмена: Ирина Грачева и Федор Дружинин.

8 октября 1993 года президент Грузии Эдуард Шеварднадзе объявил о вступлении Грузии в СНГ. Содружество Независимых Государств было основано главами России, Белоруссии и Украины 7—8 декабря 1991 года в Беловежской пуще. В 1991-м в Ашхабаде войти в СНГ решили пять центральноазиатских государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Позже к ним присоединились и другие союзные республики, кроме Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Последним государством, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ, стала Молдавия, в 1994 году.

