Недотянули до 4 триллионов: как росла экономика Татарстана в этом году

Экономика Татарстана в 2023 году вырастет, по прогнозам Минэка, на 2% — до 3,9 трлн рублей. В начале года перед региональным правительством стояла задача увеличить ВРП до 4 трлн рублей, но текущий год оказался для Татарстана сложнее прошлого. В 2022-м экономика, несмотря на санкции и непростую экономическую обстановку, выросла на 6%. Это был лучший показатель за последние пять лет. Почему темпы роста экономики замедляются — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

По оценке Минэкономики Татарстана, объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2023 года составит 3,9 трлн рублей, или 102% к 2022 году. Такие данные привел на заседании Кабинета министров РТ заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

В общем объеме ВРП 26% занимает добыча полезных ископаемых, 17,5% — обрабатывающие производства, 10,4% — оптовая и розничная торговля, 7,7% — строительство, 5,6% — транспортировка и хранение, 4,3% — сельское хозяйство.

Согласно прогнозам Минэкономики, объемы промышленности составят 4,5 трлн рублей, или 102%, сельское хозяйство — 292,3 млрд рублей, или 87,5%, строительство — 643,3 млрд рублей, или 106,9%, розничная торговля — 1,3 трлн рублей, или 105,8%, инвестиции — 959,9 млрд рублей, или 102,1%. При этом промышленное производство, по оценке 2023 года, занимает в удельном весе экономики 45,7%.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что если по итогам 2023 года объем отгруженной продукции ожидается в 4,5 трлн рублей, то в 2024 году — 4,7 трлн рублей, в 2025 году — 5,1 трлн рублей, 2026 году — 5,4 трлн рублей.



realnoevremya.ru

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2022 года года вырос на 6% — до 3,7 трлн рублей. При этом прошлогодний рост ВРП действительно был неожиданно высоким. В целом это был лучший показатель за последние пять лет. В 2021 году экономика Татарстана выросла на 3,8% — до 3,3 трлн рублей, а ранее в 2020-м она упала на 2,9%. Рост в 2019 году составлял всего 1%.

В 2022 году на экономику России обрушились беспрецедентные санкции, которые ограничили экспортные и импортные операции, доступ к технологиям и спровоцировали рост цен на товары и услуги. Предприятиям Татарстана пришлось перестраивать логистические цепочки и искать новые рынки сбыта. Тем не менее экономика региона не просто выстояла, но еще и бурно развивалась. На фоне такого успеха власти Татарстана поставили задачу на 2023 год нарастить объемы ВРП до 4 трлн рублей. Однако не сложилось — 2023 год оказался для ряда ключевых отраслей промышленности Татарстана сложнее 2022-го.

— Прогноз роста ВРП Татарстана на 2% в 2023 году вполне укладывается в прогноз роста экономики России и говорит о нормализации темпов экономического роста. Можно отметить, что и на федеральном уровне 2023 год принес много сюрпризов в виде более существенного экономического роста. В начале года прогнозы роста ВВП не дотягивали до 1%, сейчас он превысил 2%, — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Почему в 2020 году экономика упала, а в 2022-м росла?

«Кризисные условия 2020 и 2022 годов имеют разную природу. Снижение ВРП Татарстана в 2020 году было связано с ухудшением социально-экономического положения на фоне кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса и снижением добычи нефти. Кроме того, 2020 год был первым шоком, адаптация к которому требовала определенного времени и новых усилий, в значительной степени ущерб был нанесен сфере услуг (объем платных услуг снизился на 11,7%, объем розничной торговли — на 5,8%)», — комментирует младший директор по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

В 2022 году усилилось санкционное и геополитическое давление, однако в определенной степени оно существовало и ранее. При этом принимались оперативные меры по борьбе с возникшими ограничениями.

— Поддержку динамике ВРП региона в 2022 году оказали в том числе промышленное производство (+6,7% к 2021 году), включая более глубокую переработку нефти, строительный комплекс (+20,4%) на фоне реализации национальных проектов, продукция сельского хозяйства (+25,9%) из-за более благоприятных климатических условий и расширения посевных площадей по некоторым сельскохозяйственным культурам, а также военно-промышленный комплекс, — перечисляет Бухарский.

Снижение ожидаемых темпов роста ВРП региона в 2023 году может быть связано с высокой базой 2022 года.



Прогнозы Татарстана на 2023 год выглядят достаточно трезво, что подтверждает динамика отдельных показателей за ушедший период 2023 года. Индекс промышленного производства за январь — август 2023 года к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,9%, объем строительных работ за тот же период вырос на 19,2%, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению приросли на 8,6% и 7,4% соответственно. «Кроме того, объем инвестиций в основной капитал за 1 полугодие вырос в сопоставимых ценах на 16,5%, что может дать определенное положительное влияние на ВРП уже к концу текущего года, или по крайней мере в следующие годы», — прогнозирует Владислав Бухарский.



«В 2020 году пандемия сыграла свою роль, — объясняет Рустам Шайахметов, экономист и глава компании «Р-Инвест». — В 2022 году государство в связи с СВО распечатало кубышку, и деньги пошли в экономику. Это доходы населения, связанного с оборонным комплексом и участников СВО».

— Промышленность резко нарастила производство товаров, а так как в Татарстане многие знаковые предприятия оборонно-промышленного комплекса, то, соответственно, они дали толчок к росту ВРП. Сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому и снижаются темпы экономического роста, — считает он.

Правительственные прогнозы на 2023 год, по его мнению, вполне реалистичные с учетом предполагаемого ускоренного развития гражданского авиастроения и IT-отрасли.



