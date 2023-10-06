«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 65-я: «Не верю!»

Ильшат Рахимбай как Жан-Пьер Жене

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Короткометражный фильм «Не верю!»/youtube.com, аккаунт «Татар Кино»

В то время как кряшенские активисты требуют отозвать прокатное удостоверение у фильма «Микулай», доберемся до самого странного опыта Ильшата Рахимбая — короткометражки «Не верю!», где все не по-настоящему. Наверное, потому что она о большой любви к татарскому театру.

Две короткометражки: Тарковский и «Амели»



Стоило рассказать об отзыве прокатных удостоверений у якутских фильмов «Айта» и «Кандидат», как аналогичное начало происходить в Татарстане, где активисты из числа кряшен потребовали сделать то же самое с «Микулаем»: мол, он неправильно показывает этот народ. Очевидно, что и такой пиар может быть фильму на руку, ведь в прокате он собрал чуть более 2,3 миллиона рублей.

В целом, Рахимбай как режиссер почти все свои фильмы презентовал широко. А началось это в январе 2017 года, когда в театре Камала были показаны две короткометражки. Об истории двух братьев, попа и муллы в фильме «Представь», мы уже писали, в ней Рахимбай практически дал Тарковского. Напомним, что это было лишь началом истории, которая потом будоражила воображение российских продюсеров (помнится разговор одного из директоров московской корпорации, утверждавшего, что для полного успеха картину надо было назвать «Поп-мулла»).

А предваряла эту историю более веселая. Снимал ее Айдар Шарипов, теперь больше занимающийся казахским кино.



Из офиса — в уборщицы



В фильме «Не верю!» приняла участие грандиозная массовка, которая изображала зрителей в том же Камаловском театре, где и проходила презентация (их всех честно перечисляют в титрах). Сценарий для него написал Ильгиз Зайниев. Один из ведущих актеров театра Ришад Ахмадуллин представляет этакую резкую версию себя самого. Как и в жизни, он актер в «Голубой шали». И у него не складываются отношения с партнершей, которая играет Майсару.

Майсара, напомним, один из главных женских образов татарской драматургии вообще. Если ты ее сыграла — то навсегда будешь ассоциироваться с простой девушкой из деревни, которую хотели выдать замуж, а она смогла достичь счастья. И еще она шикарно поет.

Главную героиню играет Алсу Сулейманова, это ее первая роль. Годом позже Алсу закончит факультет эстрады в РАТИ-ГИТИС и кафедру французской филологии в КФУ. В городе ее знают как вокалистку-победительницу фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В Москве она играла в Учебном театре ГИТИСа, в частности Гюльчатай в «Белом солнце» у Михаила Борисова, который также привлек ее в проект «Пролетая над гнездом эстрады» в Центральном доме работников искусств. Борисов известен телезрителям по «Русскому лото». Будучи актрисой Театра Армена Джигарханяна, Сулейманова вышла замуж за его сына Вениамина. В сети можно найти ее песни.

В «Не верю!» всё кричит о важности заголовка. У героини явно обычная офисная работа (в скуке ее мерещатся герои, вроде Шурале и Нурбека Батуллы в трусах. В общем, она мечтательница. Похоже, никто на работу в офисе ходить не любит. А девушка бежит в театр, где Майсара в исполнении Гузель Гюльвердиевой засовывает телефон в ичиги. Рядом с героиней в начале спектакля дремлет Ильгиз Зайниев. Словом, что-то из «Амели».

Заканчивается спектакль, начинается любование героиней под красивую музыку. Просыпается она за компьютером. А босс бросается фразу, что их всех надо разогнать, чтобы они пошли работать уборщицами. Героиня спускает в переход — а выходит из гардероба театра. И вот уже на «Ходже Насретдине», вцепившись в руку, плачет совершенно ей незнакомый Харис Хуснутдинов.

Героиня сидит в роскошной квартире, вероятно, купленной на офисную зарплату, а потом видит гигантский плакат с текстом «Театру требуется уборщица». Правда, босс у нее тот же (его играет Павел Громов).

И вот прямо посередине знаменитого дуэта Майсара падает в оркестровую яму. Очевидно, что происходящее — лишь фантазия офисной работницы, которая либо все спит за столом, либо в роскошной квартире. Есть ли такие девушки в жизни? Хватит на полнометражную картину.

