«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 47-я: «Представь»

Мечты о большом формате Ильшата Рахимбая

Фото: бэкстейдж. Из архивов Ильшата Рахимбая

В 2014-м Ильшат Рахимбай, выпускник кафедры режиссуры телевидения университета культуры, снял как дипломный проект фильма «Гастарбайтер» по рассказу Леонида Каганова о том, что было бы, если бы часть жизни за нас проживали другие существа. А в 2017-м он выдал еще более дерзкую историю: в двух деревнях живут два брата — один мулла, другой священник. Священник умирает. И мулла будет служить на две деревни, в мечети и церкви.

Как бывший муж Валерии помогал татарстанскому кино

«Он оказывается перед сложным выбором — служить только своей религии или же помогать людям постигать Бога вне рамок? Как отнесутся к нему жители деревень и что о нем подумает сам Бог?»

Ну, как будет служить. Интрига. Фильм-то короткометражный. История без причин, лишь одна завязка. Полнометражные работы Рахимбая в Сети не найти — комедию «Әпипә» можно было видеть в кинотеатрах, а многократно описанный в прессе «Микулай», даст бог, появится в прокате.

Идея пришла к Рахимбаю, когда на фестивале мусульманского кино он увидел хазрата в чалме и с белым воротничком-стойкой: «О! Католический мусульманин!» Нормальная мысль для человека, который ходил в мечеть с футболке с изображением богини Лакшми. Кстати, глава корпорации «Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин предлагал автору сменить имя на «Мулла-поп».



Картину снимали в селе Арташ Мамадышского района. Сопродюсерами картины стали два человека. С Александром Шульгиным Рахимбай познакомился на питчинге «Кинохакатон» в Екатеринбурге. Шульгин инвестировал в проект 100 тысяч рублей, еще 200 тысяч вложили авторы, также была проведена кампания по сбору частных средств (в титрах потом упоминается, к примеру, Надир Багавеев, основатель и главный конструктор частной ракетостроительной компании в США Bagaveev Corporation, сейчас живущий в Татарстане).

Шульгин начинал карьеру в метал-группе «Круиз», занимался неоклассикой, основал фирму «Бекар» («Сектор газа», «Алиса», «Иванушки International), еще он был первым мужем певицы Валерии, помогает с реставрацией храмов.

Второй сопродюсер — Марсель Тимофеев, игравший в фильме священника. Рахимбай подчеркивал, что Тимофеев пять раз в день читает намаз. Взять на себя функции по продвижению он согласился после съемок.



«Полное слияние с Космосом»

Роль муллы взял на себя Раушан Шарипов, известный по ролям в Камаловском театре в 1990-е годы, а позже ставший преподавателем. Оператор картины, как и в других проектах Ильшата, Айдар Шарипов, который, напомним, теперь все больше казахстанский оператор («Штурм», «Черный, черный человек», «Ласковое безразличие мира»). Композитором выступил Эльмир Низамов. Он рассказывал, что, сочиняя основную тему фильма, вдохновлялся, конечно же, песней Imagine Джона Леннона, внеся свои вариации и отойдя от оригинала.



Картину Рахимбай выложил в Сеть в день рождения, сопроводив пространным текстом. Вот такой фрагмент: «История создания фильма началась задолго до моего рождения. С того самого момента, когда 4 слепых человека трогали слона и пытались определить, что же это за животное. Каждый был уверен, что прав именно он. Боюсь ПРЕДСТАВить, сколько крови было пролито, сколько покалеченных жизней случилось из-за этой «правоты», из-за этой слепоты». Или вот: «Всех, кто в титрах и не в титрах — сердешно обнимаю, молюсь, призываю, называю. Это был большой праздник, пакетик чистейшего икигая, теперь это мой официальный наркотик на всю жизнь. Я теперь постоянно ищу состояния полного слияния с Космосом в вибрациях выполненной миссии. Вроде как будто бы я понял Моцарта. И Гауди тоже понял вроде. Кстати, они тут, помогают писать заметку».

«Представь» начинается с логотипов фестивалей. Он получил приз президента Татарстана за гуманизм в киноискусстве на фестивале мусульманского кино и победил приз за лучшую короткометражку на фестивале Chhatrapati Shivaji International Film Festival. Предполагалось, что после команда приступит к полнометражной картине. Но, похоже, история «Представь» закончилась, вероятно, и к лучшему, потому что такой громадный смысл вряд ли вытащишь даже за 3—4 часа.