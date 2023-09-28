«Нас начали не только уважать, нас начали бояться»: как в Якутии поддержали местное кино

Чему Татарстану следует поучиться у братского северного региона

Фото: использовано realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Если вы не знали о якутском кино, то теперь его хочется посмотреть. Пиарщиками национального кинематографического продукта выступили РКН, Министерство культуры и региональные чиновники. На этой неделе о якутских фильмах «Айта» (удален с видеосервисов по требованию Роскомнадзора) и «Кандидат» (не получил прокатного удостоверения от Минкульта РФ) высказался глава Якутии Айсен Николаев. Как сообщает ТАСС, он заявил, что смотрел оба фильма и считает, что его авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях. Якутский подход к поддержке национального кино в своей колонке разбирает Радиф Кашапов, заместитель главного редактора «Реального времени».

Понимать, где могут «подловить»



— Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильма оба посмотрел, — сказал Николаев в ходе прямой линии — Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны.

Журналисты указали, что слова главы не выглядят как защита, скорее, как высказывание мнения о ситуации. В частности, Николаев добавил:

— Нас начали не только уважать, не только хвалить, нас некоторые начали бояться. И определенные шаги по ограничению поля нашей деятельности — якутского кинематографа — начали пытаться выстроить, в том числе через такие, скажем так, надзорные действия.

— Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут «подловить», на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать и идти вперед, — резюмировал глава региона. Также он предположил, что по аналогии с фильмом «Кандидат», обвиненном в пропаганде ЛБГТ, можно запретить «Джентльменов удачи» или «Здравствуйте, я ваша тетя» — ведь там мужчины переодеваются в женскую одежду.

скриншот realnoevremya.ru видео «АЙТА. Тизер 2023» с ютуб-канала «Про:взгляд»

О чем эти фильмы

Бурнашев — бывший мастер гиревого спорта. Он учился снимать кино сам, делая документальные фильмы об охоте. «Айта» Бурнашева (16+) — пик феномена якутского кино, о котором говорят уже несколько лет. В декабре он получил приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на кинофестивале авторского кино «Зимний». После получения прокатного удостоверения в феврале, он начал показываться в марте 2023 года и собрал 26,4 млн рублей, это почти 80 тысяч зрителей. На видеосервисах он появился в мае, сейчас его легально в сети посмотреть нельзя. Поскольку Роскомнадзор выявил в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Как указывают «Ведомости», по мнению РКН, «В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности». По сюжету героиня фильма Айта совершает попытку суицида, в кармане у нее находят записку, якобы указывающую на русского полицейского. После выясняется, что Айта имела в виду якутского школьника. Прокатное удостоверение у фильма отозвали 27 сентября.

Фильм Дмитрия Шадрина «Кандидат» (а точнее, «Народная комедия: кандидат») на днях не получил прокатное удостоверение от Министерства культуры России. В кинотеатрах Якутии его показывают «подпольно», примерно также, как «Барби» и «Оппенгеймер».

Сюжет развивается в деревне Кыһыл сулус, где проходят выборы . Один из героев — Зина, переодетый мужчина в парике и маияңе, которого играет Иннокентий Орестов. Ранее этот персонаж, к примеру, фигурировал в прошлогоднем фильме «Зина & Лёха: Операция «Хвост и вымя» Романа Дорофеева. По сути, это кроссовер, когда в одной картине собираются герои из разных комедий.

За «Кандидата» вступился в своем telegram-канале заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов: «Ну и где здесь пропаганда ЛГБТ? Сюр, ей-богу. Предупреждал, что так и будет. Что мы ударим законом по талантливым российским художникам, по всей индустрии. Так и происходит. Жаль, — написал Попов».

Любопытно, что на сайте «Кинопоиск» указано, что «Кандидат» вышел в прокат 31 сентября и успел собрать 20 961 доллар.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кино для народа

Для сравнения — «наш» «Микулай» заработал около 28 тысяч долларов. Его долгие обсуждения привели к тому, что на картину ополчилась часть кряшен, а автор пьесы, которая стала основой картины, Мансур Гилязов, покинул зал, когда во время очередного обсуждения эксперт-психолог назвала его героя «шизофреником».

В то время как разговоры о татарстанском кино смотрятся проповедями о вере в будущее, якутское идет своей дорогой: начав с небольших сумм и местных актеров, оно расширяется за счет больших бюджетов и приглашенных звезд. Якутские кинематографисты поддерживают друг друга, а в своих фильмах затрагивают темы, которые интересны именно местным жителям. Это массовое кино с аутентикой, снятое на якутском языке. Финский журналист Юсси Конттинен в книге «Сибирь научит» резюмирует: «Кино в Якутии — дело всего народа».

Раис республики Рустам Минниханов, посетив якутский Ысаах, начал разговор об обновлении Сабантуя. Ждем переноса опыта якутского кино в Татарстан! К слову, глава Якутии во время той же линии отметил, что разговаривал с режиссерами по телефону: «Сказал, что родная республика всегда с вами, мы вас, своих, не бросаем, будем вас поддерживать».



Радиф Кашапов