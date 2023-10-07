Уход директора Хогвартса, поражение «Ак Барса» и медиафутбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

За последние семь дней жители Татарстана чаще всего пытались найти в интернете информацию об ирландском актере Майкле Гэмбоне. Наибольшую известность он получил благодаря своей роли профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. В конце прошлой недели известный «волшебник» скончался на 82-м году жизни. Вместе с этим граждане активно интересовались и событиями из мира спорта: хоккейным матчем «Ак Барс» — «Торпедо», а также игрой футболистов 2DROTS — «Химки». Что еще волнует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

«Пацанки» снова в тройке лидеров

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Как было сказано выше, 28 сентября в возрасте 82 лет в Великобритании умер ирландский актер театра и кино Майкл Гэмбон, известный по роли волшебника и директора школы магии Хогвартс Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Жена Энн и сын актера Фергюс Гэмбон рассказали изданию The Guardian, что он «мирно скончался в больнице» после тяжелого приступа пневмонии. «Мы просим вас уважать нашу частную жизнь в это болезненное время и благодарим за сообщения поддержки и любви», — говорилось в заявлении родственников.

Гэмбон начал свою карьеру в начале 1960-х на театральной сцене. Тогда наибольшую известность ему принесла работа в Британском национальном театре, где его наставником стал актер Лоуренс Оливье. В 1980-х он начал сниматься на телевидении и в кино. Уже в начале 2000-х Гэмбон присоединился к кинофраншизе о Гарри Поттере. Он сменил в роли Дамблдора актера Ричарда Харриса, который умер в 2002 году, сыграв в шести из восьми фильмов этой серии.

Помимо «Гарри Поттера», он также появлялся в кинокартинах «Сонная лощина», «Госфорд-парк», «Король говорит!», а также в сериалах «Эмма» и «Доктор Кто».

Что касается хоккейного матча, то он прошел 28 сентября в рамках регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. Казанский «Ак Барс» уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:2. Главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение, заявив, что команда неудачно сыграла в меньшинстве:

— Обычно играем неплохо, но сегодня не получилось. Отыгрались, была возможность забить в большинстве, но немного не хватило. Игроки готовятся и стараются, но есть ошибки. Идем дальше, — сказал он.



Третье место рейтинга заняла вторая серия восьмого сезона шоу «Пацанки». Напомним, что еще неделей ранее оно занимало сразу две лидирующие строчки — первую и вторую. Следом идет еще одно громкое спортивное событие — матч четвертого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между подмосковными «Химками» и медийным клубом 2DROTS. Вторые проиграли в этой игре со счетом 2:0, создав огромный ажиотаж, так как смогли дойти до такого профессионального уровня.

Казань больше всех в Татарстане проводит время в интернете

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



realnoevremya.ru

Как и неделю назад, наибольший интерес ко всем попавшим в топ запросам на протяжении семи дней проявляли жители столицы Татарстана. Однако по нескольким темам казанцы все же смогли уступить другим городам. Так, например, самое большое число фанатов серии фильмов о Гарри Поттере оказалось в Нижнекамске. При этом в Альметьевске и Челнах смерть профессора Дамблдора практически никого не интересовала.

Заполонившие интернет-запросы «Пацанки» сыскали самую высокую популярность в автограде. Чуть меньше охвата пришлось на Казань, а в остальных городах интерес к ним и вовсе пропал. Примерно такая же ситуация с матчем 2DROTS — «Химки», за которым следили лишь все те же челнинцы.

А вот жителей Альметьевска прошедшие семь дней наиболее сильно волновала ситуация вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.

Зрители YouTube переосмыслили песню десятилетней давности

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

realnoevremya.ru

Что касается видеохостинга YouTube, то на нем «Пацанкам» удалось удержать первое место. Напомним, в середине сентября по телеканалу «Пятница!» стартовал новый, восьмой сезон популярного социального реалити-шоу. Девушки с непростой судьбой пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь при помощи испытаний и работы в «Школе Леди». На протяжении трех месяцев они вместе с преподавателями и психологами прорабатывают свои травмы прошлого и пытаются начать все сначала.

Лидерство с российским телешоу делит клип на песню французского музыканта испанского происхождения Ману Чао — Me Gustas Tu. Ролик, как и сам трек, вышел в свет еще десять лет назад, но новую волну популярности обрел только в этом году. Переосмыслить песню помогли всяческие ремиксы, которые превращали ее в звук для роликов на таких видеоплощадках, как TikTok.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».