Казанский риелтор Руслан Хабибрахманов подался в девелоперы

Бизнесмен основал компанию по строительству загородного жилья

Сегмент загородной недвижимости Казани демонстрирует несезонный рост спроса. Эксперты связывают это с подорожанием «квадрата» в городских новостройках, а также с постпандемийным трендом, благодаря которому покупка дома стала популярным запросом. В этих условиях на рынок вышел новый игрок, больше известный своей риелторской деятельностью — Руслан Хабибрахманов, основатель АН «Флэт». Как сообщил предприниматель «Реальному времени», на первых порах он займется точечной застройкой, затем — возведением коттеджных поселков. В отрасли приводят еще несколько схожих примеров диверсификации бизнеса, но предупреждают, что стройка остается достаточно рискованным предприятием.



«Считаю, настало время»



Этой осенью рынок загородной недвижимости Казани пополнился еще одним участником. Известный в городе риелтор, глава АН «Флэт» Руслан Хабибрахманов решил освоить новое для себя бизнес-направление — строительство индивидуальных жилых домов. В сентябре предприниматель основал компанию с соответствующим видом деятельности.

— Да, для нас это новое направление — малоэтажное строительство. Считаю, что настало время его освоить, — рассказал бизнесмен «Реальному времени», — Хотим выйти на более профессиональный уровень. У нас есть поток клиентов с соответствующим запросом.



Известный в городе риелтор Руслан Хабибрахманов решил освоить новое для себя бизнес-направление — строительство индивидуальных жилых домов. realnoevremya.ru

По его словам, сейчас компания работает над подготовкой к запуску первых проектов загородной недвижимости. Параллельно начала формировать земельный банк:

— Земельный банк у нас достаточный, есть участки в собственности, а также те, что у нас на реализации находятся. Исходя из этого будем набирать обороты.



Пул земельных участков сосредоточен преимущественно в окрестностях Казани — на территории Лаишевского, Зеленодольского, Верхнеуслонского и Высокогорского районов. В собственности компании около 5 га земли, еще несколько гектаров в управлении. Сейчас, по словам предпринимателя, при желании покупатель сможет приобрести участок с готовым проектом и последующим строительством дома.



«Это большая разница — агентство недвижимости и строительная компания»

Ранее Руслан Хабибрахманов уже брался за строительство малоэтажного жилья в самой Казани. Так, в 2019 году бизнесмен оформил на себя разрешения на стройку нескольких двухэтажных блокированных домов в городе. Но сейчас силами новой компании планирует возводить индивидуальные жилые дома на периферии столицы, с далеко идущими планами:

— Мы готовимся к запуску первого проекта, где именно — пока не скажу. Первоначально это будут индивидуальные жилые дома, точечной застройки. В дальнейшем будем расширяться и может даже дойдем до самостоятельного коттеджного поселка.

Объем инвестиций в старт нового проекта предприниматель оценил в 50 млн рублей.

Стоимость «квадрата» городских новостроек выросла почти наполовину, загородное жилье в цене так сильно не изменилось. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Начиная с весны рынок загородного жилья Казани показывает положительную динамику спроса, отмечают эксперты. Этому способствует резкое подорожание квартир, а также развитие ипотеки с господдержкой. За последние 3 года средняя стоимость квадратного метра городских новостроек выросла почти наполовину, в то же время загородное жилье в цене так сильно не изменилось.

Еще одним драйвером развития малоэтажного строительства может стать внедрение механизма эскроу-счетов в ИЖС. Между тем, оценивая появление нового игрока в лице Хабибрахманова на рынке «загородки», эксперты высказываются неоднозначно.

— Мы с ним сотрудничали, с его агентством недвижимости. Наверное, он лучше знает, что делает, как бизнесмен. Места на рынке ИЖС хватит всем. Конкуренция есть, правда, с каждым годом участников все меньше и меньше, — отметил член президиума Федерации ИЖС Ильяс Гимадов.

— Но нужно понимать, что это большая разница — агентство недвижимости и строительная компания. Если компания полного цикла, то цикл сделки и цикл стройки — очень долгие бизнес-процессы. Грубо говоря, агентство недвижимости оказало услугу, деньги сразу получило и заработало. А здесь, чтобы эти деньги получить, нужно годами строить, это очень долгий процесс, — добавил он.

«Примеры были, но это высокорискованное предприятие»



Кроме того, этот бизнес не отличается высокой рентабельностью, добавил спикер: «Стройка — всегда низкорентабельное и высокорискованное предприятие. Поэтому поживем — увидим, нужна будет помощь или совет, я всегда готов. В нашем сообществе уже порядка 70 компаний по всей России».

Стартовый капитал и планы нового казанского застройщика ИЖК эксперты оценивают в целом положительно: «Неплохой старт — 5 га земли, особенно если земельные участки в разных направлениях от Казани — это хорошо», — считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

— Сейчас некоторые застройщики и из одной улицы создают комьюнити типа поселка, делают маркетинговую упаковку. Так что стандартный заход, многие так начинают. Мы тоже начинали с точечной застройки, а сейчас поселки строим. Если своя земля к тому же — это плюс, — согласен с ним Ильяс Гимадов.

Как оказалось, прецеденты перехода из риелторов в девелоперы на татарстанском рынке недвижимости не в новинку.

— В Казани уже были такие случаи, когда агентства недвижимости начинали заниматься строительством, например, АН «ОК». Или АН «Недвижимость и закон» раньше тоже этим занималось до печальных последствий (основатель компании Лилия Нуриева фигурирует в уголовном деле Finiko, — прим. ред.). Сейчас это нередкое событие, когда риелторы выходят на рынок ИЖС, — пояснил Андрей Савельев».

Собеседник издания также подтвердил положительную динамику в сфере загородного жилья: «На сегодня это самый востребованный сегмент, идет рост спроса и цены».

