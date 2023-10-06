Казань сыграет с клубом своего бывшего тренера и наставника сборной

Андрею Белофастову предстоит выдержать натиск дружины Николая Шепелева

Фото: предоставлено СК «Синтез» для realnoevremya.ru

В эту пятницу и субботу казанский «КОС-Синтез-УОР» принимает в домашнем бассейне питерскую «Балтику», которой руководит бывший наставник и игрок казанцев Андрей Белофастов. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует эти поединки и конец игровой недели, который пройдет без участия «КОС-Синтеза».

Волгоград пошел навстречу Казахстану, Казань — навстречу Волгограду

В открытом чемпионате России по водному поло второй тур подряд, скорее всего, наиболее равным ожидается противостояние подмосковного «Штурма-2002», который сейчас сыграет со сборной Беларуси. Если ранее белорусы выступали в открытом чемпионате России силами команды РЦОП из Минска, то нынешний участник — это действительно сборная, куда вошли представители Бреста, Витебска, Гомеля, помимо, собственно, минчан. Команде Николая Шепелева предстоит противостояние с Санкт-Петербургом, которому пришлось нелегко в Московской области.

Казанцы готовят сюрприз соперникам в том плане, что готовы усилить вторую команду игроками «КОС-Синтеза», пропускающего нынешний игровой тур, поскольку пошли навстречу волгоградскому «Спартаку», лишившемуся своего основного центра Михаила Рудая, и матчи чемпиона и вице-чемпиона страны перенесены на более поздний срок. Это, кстати, огромный плюс казанскому клубу, поскольку Волгоград лишился из-за травмы и второго центра Владимира Нежинского, и было большим искушением взять соперника «тепленьким». Но водное поло, к счастью, один из немногочисленных командных видов спорта, где при огромном количестве внутренних противоречий, еще сохранили человеческие отношения. Помнится в российском футболе не видели ничего предосудительного, когда «Сочи» терзал практически полуподростковый «Ростов», и этот не единичный случай в российском футболе и даже в хоккее.

С другой стороны, тот же Волгоград пошел навстречу Казахстану, отпустив своего ведущего центра на Азиаду, чтобы наши соседи могли побороться за олимпийскую путевку, хотя сейчас мы с Казахстаном никак не связаны, они не играют в российском чемпионате, более того, «центробежные силы» в соседней республике таковы, что начинаешь сомневаться в дальнейшем продолжении международного сотрудничества. И в нынешней ситуации отказать Казахстану было проще.

«Меня тоже приглашали в иностранную команду»

Наставник казанского «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук поделился своим мнением о недавней публикации «Реального времени»:

— Читал про то, что наставник Астрахани Евгений Калашников провел с Иваном Спиридоновым сезон в египетском чемпионате. Открою маленькую тайну, что и меня приглашали в зарубежную сборную, причем там были заинтересованы в приглашении, нацеливаясь на чемпионат мира среди вооруженных сил — Армейские игры. Но он должен был проходить в Индии, а для попадания туда обязательным условием была необходимость сделать семь прививок.

Когда у нас в «Синтезе» играл легионер из Узбекистана Александр Яшнов, который на последнее первенство мира приезжал как начальник ватерпольной команды Узбекистана, то с его помощью мы усиливали сборную наших друзей сразу тремя игроками тогдашнего состава «Синтеза» — голкипером Дмитрием Дудкиным, нынешним директором спортшколы Эдуардом Васениным и Алексеем Сорокиным. (Получается, что перед дебютом Дудкина в сборной России образца предолимпийского 2008 года он сыграл за Узбекистан. Пожалуй, один из немногих в истории подобных переходов, после футболиста московского «Спартака» и сборной России Валерия Кечинова, — прим. авт.) Сборной необходимо было занять место в тройке на Азиатских играх, чтобы получать государственное финансирование на развитие этого вида спорта, и задача была решена итоговой бронзой.



Первым серьезным испытанием для «КОС-Синтеза» Ярощук считает домашние игры с московским МК СШОР «Восток», которые назначены на конец октября. В нашем распоряжении, кстати, оказались расценки на зарплаты игроков команд, имеющих отношение к бюджетным организациями, тем же СШОР, которые входят в систему ГАУ — государственных автономных учреждений. Когда зарплата кандидата в мастера спорта не может быть выше 40 тысяч рублей, мастера спорта — до 70 тысяч, мастера спорта международного класса — до 90 тысяч, наконец, заслуженного мастера спорта — до 120 тысяч (и это без системы премиальных), то не должно возникать удивления, что даже действующие ватерполисты все чаще уходят на хорошо оплачиваемую гражданскую работу.

предоставлено СК «Синтез» для realnoevremya.ru

Кубок России на новой арене в Краснодаре

На текущей неделе в Краснодаре во Дворце водных видов спорта проходит финал Кубка России среди женских команд. Радует, что на недавно отстроенной новой арене постепенно «прописывается» ватерпол. Вот и Астрахань там провела предсезонные сборы. Кстати, Астрахань стоит отметить: с появлением спорткомплекса «Звездный» там стразу улучшилась работа с качественным резервом. Как доказательство — ребята 2005 года рождения тренера Евгения Калашникова. (Вот бы и в Краснодаре организовать команду?). Ярощук немного погрузился в тему женского водного поло, поделившись новостями:

— В КИНЕФ из Киришей перешел на работу второй тренер подмосковного «Штурма-2002» Владимир Галкин. Они долгое время поработали с Сергеем Евстигнеевым и Маратом Закировым в этой дисциплине водного поло, и теперь Евстигнеев с Галкиным будут работать вместе в Киришах. Стоит отметить, что они только что провели плодотворный сбор в Греции, воспользовавшись хорошими контактами с местными суперклубами «Олимпиакосом» и «Этникосом». Более того, в Белград на международный турнир с участием немецкого «Шпандау», черногорского «Ядрана», местного «Партизана» приглашали и «КОС-Синтез», но уж больно дорогие билеты на авиаперелеты.

Третий участник этой работы в женском водном поло — Марат Закиров — стал директором спортшколы по водному поло в МГФСО, совмещая это с практической работой, будучи тренером ребят 2012—2013 годов рождения.