Казань сыграет с клубом своего бывшего тренера и наставника сборной
Андрею Белофастову предстоит выдержать натиск дружины Николая Шепелева
В эту пятницу и субботу казанский «КОС-Синтез-УОР» принимает в домашнем бассейне питерскую «Балтику», которой руководит бывший наставник и игрок казанцев Андрей Белофастов. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует эти поединки и конец игровой недели, который пройдет без участия «КОС-Синтеза».
Волгоград пошел навстречу Казахстану, Казань — навстречу Волгограду
В открытом чемпионате России по водному поло второй тур подряд, скорее всего, наиболее равным ожидается противостояние подмосковного «Штурма-2002», который сейчас сыграет со сборной Беларуси. Если ранее белорусы выступали в открытом чемпионате России силами команды РЦОП из Минска, то нынешний участник — это действительно сборная, куда вошли представители Бреста, Витебска, Гомеля, помимо, собственно, минчан. Команде Николая Шепелева предстоит противостояние с Санкт-Петербургом, которому пришлось нелегко в Московской области.
Казанцы готовят сюрприз соперникам в том плане, что готовы усилить вторую команду игроками «КОС-Синтеза», пропускающего нынешний игровой тур, поскольку пошли навстречу волгоградскому «Спартаку», лишившемуся своего основного центра Михаила Рудая, и матчи чемпиона и вице-чемпиона страны перенесены на более поздний срок. Это, кстати, огромный плюс казанскому клубу, поскольку Волгоград лишился из-за травмы и второго центра Владимира Нежинского, и было большим искушением взять соперника «тепленьким». Но водное поло, к счастью, один из немногочисленных командных видов спорта, где при огромном количестве внутренних противоречий, еще сохранили человеческие отношения. Помнится в российском футболе не видели ничего предосудительного, когда «Сочи» терзал практически полуподростковый «Ростов», и этот не единичный случай в российском футболе и даже в хоккее.
С другой стороны, тот же Волгоград пошел навстречу Казахстану, отпустив своего ведущего центра на Азиаду, чтобы наши соседи могли побороться за олимпийскую путевку, хотя сейчас мы с Казахстаном никак не связаны, они не играют в российском чемпионате, более того, «центробежные силы» в соседней республике таковы, что начинаешь сомневаться в дальнейшем продолжении международного сотрудничества. И в нынешней ситуации отказать Казахстану было проще.
«Меня тоже приглашали в иностранную команду»
Наставник казанского «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук поделился своим мнением о недавней публикации «Реального времени»:
Когда у нас в «Синтезе» играл легионер из Узбекистана Александр Яшнов, который на последнее первенство мира приезжал как начальник ватерпольной команды Узбекистана, то с его помощью мы усиливали сборную наших друзей сразу тремя игроками тогдашнего состава «Синтеза» — голкипером Дмитрием Дудкиным, нынешним директором спортшколы Эдуардом Васениным и Алексеем Сорокиным. (Получается, что перед дебютом Дудкина в сборной России образца предолимпийского 2008 года он сыграл за Узбекистан. Пожалуй, один из немногих в истории подобных переходов, после футболиста московского «Спартака» и сборной России Валерия Кечинова, — прим. авт.) Сборной необходимо было занять место в тройке на Азиатских играх, чтобы получать государственное финансирование на развитие этого вида спорта, и задача была решена итоговой бронзой.
Первым серьезным испытанием для «КОС-Синтеза» Ярощук считает домашние игры с московским МК СШОР «Восток», которые назначены на конец октября. В нашем распоряжении, кстати, оказались расценки на зарплаты игроков команд, имеющих отношение к бюджетным организациями, тем же СШОР, которые входят в систему ГАУ — государственных автономных учреждений. Когда зарплата кандидата в мастера спорта не может быть выше 40 тысяч рублей, мастера спорта — до 70 тысяч, мастера спорта международного класса — до 90 тысяч, наконец, заслуженного мастера спорта — до 120 тысяч (и это без системы премиальных), то не должно возникать удивления, что даже действующие ватерполисты все чаще уходят на хорошо оплачиваемую гражданскую работу.
Кубок России на новой арене в Краснодаре
На текущей неделе в Краснодаре во Дворце водных видов спорта проходит финал Кубка России среди женских команд. Радует, что на недавно отстроенной новой арене постепенно «прописывается» ватерпол. Вот и Астрахань там провела предсезонные сборы. Кстати, Астрахань стоит отметить: с появлением спорткомплекса «Звездный» там стразу улучшилась работа с качественным резервом. Как доказательство — ребята 2005 года рождения тренера Евгения Калашникова. (Вот бы и в Краснодаре организовать команду?). Ярощук немного погрузился в тему женского водного поло, поделившись новостями:
— В КИНЕФ из Киришей перешел на работу второй тренер подмосковного «Штурма-2002» Владимир Галкин. Они долгое время поработали с Сергеем Евстигнеевым и Маратом Закировым в этой дисциплине водного поло, и теперь Евстигнеев с Галкиным будут работать вместе в Киришах. Стоит отметить, что они только что провели плодотворный сбор в Греции, воспользовавшись хорошими контактами с местными суперклубами «Олимпиакосом» и «Этникосом». Более того, в Белград на международный турнир с участием немецкого «Шпандау», черногорского «Ядрана», местного «Партизана» приглашали и «КОС-Синтез», но уж больно дорогие билеты на авиаперелеты.
Третий участник этой работы в женском водном поло — Марат Закиров — стал директором спортшколы по водному поло в МГФСО, совмещая это с практической работой, будучи тренером ребят 2012—2013 годов рождения.
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