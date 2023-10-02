Евгений Ярощук: «Мы принимаем бой!»

Удачи всем, кто хочет догнать Казань в плане подготовки ватерпольной смены

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК "Синтез"

Ватерпольный «КОС-Синтез» начал очередной сезон с двух уверенных домашних побед над астраханским СШОР — 28:3 и 21:3, но в контексте стартовавшего сезона гораздо важнее, наверное, упорное сопротивление, которое оказали молодые ватерполисты Казани из «КОС-Синтез-УОР», уступившие в домашнем матче главной команде Астрахани «Динамо-СШОР» со счетом 13:15. Спортивная редакция «Реального времени» делится послевкусием от старта ватерпольного сезона.



Евгений Калашников: «Мы только в начале пути»

Всерьез рассказывать о двух стартовых матчах «КОС-Синтез» бессмысленно. В сравнении с капитаном казанцев Сергеем Лисуновым, которому 37 лет, все астраханцы выглядели детьми, будучи моложе ветерана российского водного поло на 19—21 год. В квартете из дружины наставника астраханцев Евгения Калашникова, который привел часть своих воспитанников на первенство Европы среди юниоров до 15 лет в португальском городе Луле, осталась «добрая» половина — Роман Крылов, Ярослав Низьев, Макар Солдатов, пока что травмирован Сергей Яхтин, а Савелий Носков решил завершить спортивную карьеру. Низьев и Солдатов, помнится, привлекались к играм основной команды, и от них ждут такого же прогресса, который в середине 80-х демонстрировали их земляки Вячеслав Атавин, Василий Кудинов, Андрей Тюменцев. Когда в 1985 году гандбольная «Заря» под руководством тренера Владимира Гладченко, который рос вместе со своими воспитанниками, поднялась в высшую лигу чемпионата СССР, поначалу это были «мальчики для битья» соперников из ЦСКА, минского СКА, ЗИИ, МАИ и так далее. А завершилась эта история тремя золотыми медалями Олимпиад 1988-го (сборная СССР), 1992-го (сборная СНГ), 2000-го (сборная России) годов.

— А ведь точно, — согласился главный тренер астраханского СШОР Евгений Калашников, для которого становление коллег из астраханского гандбола проходило сквозь школьную и студенческую части жизни. — Это же легенды мирового гандбола, но тоже поначалу получали полную авоську. Смотрите, какая конкуренция была в игре Астрахани и второй команды Казани, хотя там и постарше ребята, чем у нас, и с опытом выступления в Суперлиге. У нас же в команде даже не только 2005 год рождения, а 2006—2007 годы, воспитанники нашей наставницы Екатерины Вадимовны Герзанич.

Каково оно, водное поло Египта?

Калашников, может быть, пока не очень востребован у прессы, но мы рекомендуем иметь в виду, что он один из немногих, кто был частью ватерпольной команды Египта, нового члена организации БРИКС, достаточно загадочного с точки зрения развития спорта в целом и водного поло в частности.

— Давно это было, лет двадцать будет скоро. Началось все, помнится, с того, что нас с еще одним астраханцем Иваном Спиридоновым (один из помощников Калашникова по тренерскому штабу «СШОР») пригласили в состав сборной Узбекистана для участия в Азиатских играх, поскольку Спиридонов родом из Ташкента. Там еще из ветеранов были Раис Ковязин, нынешний тренер из Казани, тогдашний игрок «Синтеза» Александр Яшнов, Максим Пашканов играет в любительском водном поло за «Барракуды», грек был Вангелис Дивин, а тренировал нас известный наставник Станислав Пивоваров. И уже после успешного выступления на Азиатских играх нами заинтересовались в Египте, пригласив играть за местный «Гелиополис» из Каира, где мы провели окончание того сезона, поскольку чемпионат в Египте длится порядка полугода. Помнится, команды в Египте были неплохого уровня, прежде всего за счет легионеров из той же бывшей Югославии, вполне можно поспарринговаться для общего развития. Бассейны там открытые, и находились они не только в Каире, но и в других городах, поскольку я помню, что играли с разъездами.

Не знаю спортивной программы Игр БРИКС, но хотелось бы попросить включить туда водное поло, поскольку нам объективно не хватает международной соревновательной практики, варимся только в своей каше. Если это осуществится, то будет жирным плюсом!

«Милости просим и Казахстан, и Узбекистан, и БРИКС. Всех рады видеть!»

Как и потенциальное возвращение в открытый чемпионат России наших соседей из Казахстана. Сейчас они готовятся к старту на Азиаде, в принципе, этот сезон у них предолимпийский, с задачей попасть в Париж-2024. А потом мы снова ждем их в числе участников наших совместных соревнований, как, к примеру, ту же Беларусь, которая вернулась в Суперлигу. В Казахстане хорошо развито водное поло, я с командой 2006 года рождения был там в Нурсултане на международном турнире, с участием 16 команд, помню прекрасную организацию, и в этом году к нам в Астрахань приезжала их детская команда 2009 года рождения. Как говорится, милости просим и Казахстан, и тот же Узбекистан, за который мы играли со Спиридоновым. Всех рады видеть!

Калашников с интересом выслушал предположения, что, попав бутылкой в Андрея Балакриева по итогам «бронзового» матча с московским МК СШОР «Восток», его таким образом приглашали поиграть за Астрахань, и вот теперь он новичок «Динамо-СШОР»

— Я тогда работал с основной командой и был на той игре. Сам момент попадания бутылки в игрока соперников я не видел, но судья внес в протокол то, что летела она в его направлении, из-за чего наш бассейн и был подвергнут дисквалификации на одну игру.

«Центров просто не хватает»

Новоиспеченный наставник «КОС-Синтез» Евгений Ярощук внимательно посмотрел не только два матча родной команды с тренерского мостика, но и казанскую игру «КОС-Синтез-УОР» с основной командой Астрахани, а также матчи других участников нынешней Суперлиги, и отметил то, что бросается в глаза.

— Чувствуется общая нехватка центральных нападающих. Тот же Волгоград вынужден был играть практически без игроков этого амплуа, поскольку Михаил Рудай поехал на Азиаду, чтобы помочь сборной Казахстана, и руководство волгоградского клуба пошло ему навстречу, хотя второй столб команды Владимир Нежинский травмирован. Без центров осталась команда МК СШОР «Восток», после того как Андрей Балакирев принял предложение Астрахани и ушел Валерий Пелих. У «КОС-Синтез-УОР» с переездом Замира Мирзиева в чемпионат Сербии пришлось видоизменять тактический рисунок игры, поскольку Азат Ганиев остался один, и ему пока тяжело бороться на равных с массивными игроками своего амплуа.

Когда журналист перечислил такие знаковые фамилии водного поло, как Колбенов, Копцев, Точигин, Шашин, которые задействованы в любительском водном поло, притом что имеют опыт выступления в зарубежных чемпионатах и могли бы при определенных условиях усилить «в моменте» любую, особенно московскую команду, Ярощук тут же оживился:

— У думаю, что наставники Москвы держат в голове мысль, чтобы продолжить успешный опыт возвращения в профессиональное водное поло Кирилла Новоксенова и Павла Кузьменкова и попытаются заключить контракт с кем-то из центров команды чемпионата Росватерполо. Игроки там качественные, многие имеют практику работы в фитнес-центрах, держат себя в форме, и на три-четыре минуты игрового времени кряду их должно хватать.

Если говорить о стартовых матчах, то борьба была в противостоянии «Штурма» и питерской «Балтики» — 10:13. У Питера три потери в составе: Адель Гиниятов и Даниил Иванников, переехавшие в Москву, Егор Емельянов отправился в Астрахань, и две потери среди молодежи, причем один из талантливых игроков оказался талантлив не только в спорте, но и в современных технологиях, выиграв в этой сфере президентский грант и решив реализовываться в IT. К счастью для Питера, местные школы «Невская волна» и «Экран» работают продуктивно, позволяя команде мастеров омолаживаться за счет собственных воспитанников.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Беларусь вернулась

Любопытно сложились игры Волгограда и сборной Беларуси — 16:9, 23:14. Играя без центров и травмированного Константина Шейкина, наставники Волгограда дали кард-бланш молодежи и поначалу команда шла вровень с гостями. Стоит отметить, что в Волгограде на тренерскую работу вернулся хорошо нам знакомый по работе в Казани Владимир Захаров, полный свежих идей, и побывав на ряде товарищеских матчей, которые мы проводили в межсезонье, объявил, что он готов бросить вызов Казани в плане подготовки резерва. Я в ответ сказал, как Маугли и вся волчья стая: «Мы принимаем бой», — со смехом закончил Ярощук.

Раз уж разговор зашел о подготовке резервов, то, пересекаясь со словами Евгения Калашникова о благородной задаче выращивании молодежи, хочется напомнить, что 20 лет назад, во время проведения в Казани первой Спартакиады учащихся, Москва и Волгоград играли за первое место того турнира, а Казань уступила Астрахани (Иван Спиридонов и новичок тренерского штаба «Динамо-СШОР» Эрик Хачатурян из той плеяды игроков) в игре за бронзу. Прошло два десятка лет, и маятник истории — своеобразные качели, на которых балансирует российское водное поло в своем развитии, качнулся в пользу Казани.

— У Беларуси, судя по статистике, выделялся Владислав Вареник, забросивший девять мячей, плюс они вернули в команду выпускника школы «Штурм-2002» Филиппа Оверко (3 гола во втором матче). Предполагаю, что он в дальнейшем пойдет по стопам старшего брата, нынешнего игрока сборной Черногории Константина Аверка (есть какая-то загадка в том, что фамилии братьев пишутся немного по-разному), и уедет в Европу, — предположил Ярощук.