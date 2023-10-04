День в истории: Казанка изменила свое русло навсегда

Чем примечательна дата 4 октября?

В разные годы 4 октября: при создании Куйбышевского водохранилища изменили русло Казанки, Куйбышевский район снова стал Спасским, запустили первый в мире искусственный спутник Земли, произошел взрыв на станции Свердловск-Сортировочный, в метро запустили первый эскалатор. Родились: поэт Ленар Шаех, разведчик Рихард Зорге, писательница Энн Райс. Умерли: телеведущий Ильфат Абдрахманов, физик Макс Планк, певица Дженис Джоплин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Куйбышев — Болгар

4 октября 1956 года Казанка изменила свое русло при создании Куйбышевского водохранилища, изменилось место ее впадения в Волгу. Дамбы у нынешнего Речного техникума и у западной границы Адмиралтейской слободы отрезали старое русло от остальной части Казанки и Волги. Оно стало превращаться в болото. В планах властей облагородить территорию, с постройкой жилья, торгово-развлекательного комплекса, школы, детсадов и другие объектов. В ходе расчистки береговой зоны здесь находили неразорвавшиеся снаряды Порохового завода, которые разлетелись по территории в 1917 году.

4 октября 1982 года в селе Такталачук Актанышского района родился один из самых деятельных современных татарских поэтов — Ленар Шаех. Он пишет стихи с 6-го класса, с 8-го публикует статьи в газетах, на татфаке КГУ был одним из инициаторов возрождения литературно-творческого объединения «Әллүки». В 2007-м стал главным редактором детской и подростковой редакции в Татарском книжном издательстве. Один из авторов пятитомной «Энциклопедии детства». Книги Шаеха изданы на татарском, русском, башкирском, киргизском, английском и французском языках.

realnoevremya.ru

4 октября 1991 года Куйбышевскому району вернули название Спасский, а город Куйбышев получил имя Болгар. Сам район появился 10 августа 1930 года. В 1935-м город Спасск переименовали в город Куйбышев в честь революционера и партийного деятеля Валериана Куйбышева, тогда же и район сменил название. В 1950-е годы, когда из-за строительства Куйбышевского водохранилища город попал в подтопляемую зону, его переместили к селу Болгары, в 120 километрах от Казани. Сейчас в Спасском районе находится объект наследия ЮНЕСКО, 14 объектов культурного наследия федерального значения и 36 — республиканского.

В ночь на 4 октября 2020 года умер известный телеведущий Ильфат Абдрахманов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти не смогли. Абдрахманов посвятил профессии телеведущего 36 лет. Ильфат Ибрагимович родился 17 ноября 1961 года в Зеленодольске. Окончил Казанское театральное училище. В 1984 году начал работать диктором в ГТРК «Татарстан». Обладатель одного из самых узнаваемых голосов в республике, в 1990-е годы он был ведущим программы «Татарча сөйләшик».

4 октября 2022 года «Реальное время» рассказало о том, как мусорную сферу в Татарстане продолжают сотрясать скандалы. Дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» завели по жалобе предпринимателя, у которого в Болгаре имеется магазин промтоваров. Соблюдая требования закона, ИП подал заявку регоператору ТКО с целью заключить договор на оказание услуг по вывозу мусора. В ответ УК «ПЖКХ» направила проект документа с указанием, что коммерческий учет будет производиться исходя из норматива накопления отходов, установленного для промтоварных магазинов согласно постановлению Кабмина РТ от 12 декабря 2016 года. Предприниматель от такого «щедрого» предложения отказался и предложил заключить договор на условиях иного порядка расчета, а именно с учетом фактического накопления мусора. Не добившись желаемого, подал жалобу.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Взрыв на Сортировочной

4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Работы по его созданию велись в СССР с начала 1950-х годов. Одновременно с 1953 года в ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева разрабатывался эскизный проект двухступенчатой баллистической ракеты — будущей межконтинентальной Р-7, которая потенциально могла бы вывести спутник в космос. Спутник полетел с 5-го научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас — космодром Байконур). Его полет продолжался 92 дня, 4 января 1958 года спутник сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

4 октября 1988 года на станции Свердловск-Сортировочный состав, перевозивший 46,8 тонны тротила и 40 тонн гексогена покатился под уклон и врезался в стоящий на путях товарный поезд с углем. После обрыва проводов сработала аварийная подача тока, в результате взрыва рядом со складом горюче-смазочных материалов образовалась воронка 40 на 60 метров и глубиной 8 метров. Частично был разрушен местный дом культуры и 600 домов. Погибли четыре человека и были ранены более 500 человек.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

На эскалаторе безопасно



4 октября 1895 года в поселке Сабунчи Бакинской губернии Российской империи (ныне — Азербайджан) родился Рихард Зорге. Семья вскоре уехала в Германию, Зорге добровольцем участвовал в Первой мировой войне, был тяжело ранен, стал коммунистом, после запрета компартии перебрался в Москву. В 1930-м работал разведчиком в Шанхане, в 1933-м был отправлен в Японию. В 1943-м в Токио Зорге приговорили к смертной казни. 12 лет он работал на Дальнем Востоке, передавая полную информацию о военно-политической ситуации в Японии и Китае. На Зорге осознанно работали 35 человек, еще 160 разведчик использовал без их ведома. Героем Советского Союза он стал через 20 лет после смерти. В 2005-м на одноименной улице в Казани установили мемориальную доску.



4 октября 1911 года на станции Earl's Court Лондонского метрополитена был введен в эксплуатацию первый эскалатор. Чтобы привлечь внимание к новшеству, желающим наливали рюмку бренди, но потом нашли другое решение: по эскалатору целый день ездил инвалид с деревянным протезом вместо ноги, демонстрируя безопасность технологии. Тогда у эскалаторов не было ступеней, современный вид они приобрели к 1921 году.