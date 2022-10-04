Регоператора УК «ПЖКХ» привлекли к ответу за отказ начислять плату за мусор не по нормативу

Фото: Максим Платонов

Мусорную сферу в Татарстане продолжают сотрясать скандалы. Конфликт с бизнесом у регоператоров ТКО нарастает на фоне «мусорного кризиса». Причем споры начались еще в пандемийном году, когда отелям, ресторанам и ТЦ начисляли плату во время апрельского локдауна, но по факту мусор не вывозили. Сейчас баталии продолжаются, поскольку коммерческие потребители пытаются добиться другого способа начислений — по факту, а не по нормативу, и надзорные ведомства их в этом поддерживают. Подробнее — в материале «Реального времени».



Регоператор «навязал» плату по нормативу



Дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» завели по жалобе предпринимателя, у которого в Болгаре магазин промтоваров. Соблюдая требования закона, ИП подал заявку регоператору ТКО с целью заключить договор на оказание услуг по вывозу мусора. В ответ УК «ПЖКХ» направила проект документа с указанием, что коммерческий учет будет производиться исходя из норматива накопления отходов, установленного для промтоварных магазинов согласно постановлению Кабмина РТ от 12 декабря 2016 года. Предприниматель от такого «щедрого» предложения отказался и предложил заключить договор на условиях иного порядка расчета, а именно с учетом фактического накопления мусора. Не добившись желаемого, подал жалобу.

В Татарстанском УФАС России бизнесмена поддержали, отметив, что нормативы накопления ТКО, в том числе по категории «Промтоварные магазины», были признаны недействительными в декабре 2020 года решением Верховного суда РТ. Предприниматель указал на этот факт в новом письме регоператору. Но компания отмену нормативов комментировать не стала, а просто заявила, что потребитель в течение 15 рабочих дней обязан направить ей заявку и документы. В противном случае договор будет считаться заключенным автоматически на 16-й рабочий день и при этом будет «типовым». Предложение, указала УК «ПЖКХ», предпринимателю направили 28 декабря, а договор был заключен 29 января (первые дни января, напомним, нерабочие).

В Татарстанском УФАС России бизнесмена поддержали. Фото: Роман Хасаев

Нормативов больше нет, но и другого варианта учета ТКО — тоже

Антимонопольщики обратили внимание, что в типовом договоре не было заранее определенного положения относительно способа осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, способ был опционален и предлагал возможность выбора. Сами нормативы по закону утверждаются властями субъектов или муниципалитетами. При этом коммерческий учет может осуществляться двумя путями: либо исходя из нормативов накопления ТКО, а также количества и объема контейнеров, либо исходя из фактической массы ТКО. С учетом отмены Верховным судом РТ нормативов, принятых Кабмином РТ, учет «исходя из нормативов накопления ТКО» применяться не может — по той простой причине, что этих нормативов в природе больше не существует. Во всяком случае, для промтоварных магазинов — точно. А другой возможности учета регоператор ПЖКХ не предоставил. Сложилась патовая ситуация.

Но хуже всего то, что ИП не может выбрать другого регоператора, так как УК «ПЖКХ» является монополистом на рынке запада Татарстана и, таким образом, отказом в выборе создает «дискриминационные условия» для потребителей, в отношении которых этот оператор почему-то самостоятельно определяет применяемую категорию норматива накопления ТКО.

— Замена услуг регионального оператора в сфере обращения ТКО на какие-либо иные услуги иных хозяйствующих субъектов действующим законодательством не предусмотрена, соответственно, на рынке невозможна взаимозаменяемость товара. Кроме того, отказ от приобретения услуги возможен только в случае полного прекращения деятельности потребителя, — отметили в УФАС.

А учитывая, что действующий региональный оператор по Западной зоне — ООО «УК «ПЖКХ» — отобран сроком на 10 лет, «вход на рассматриваемый товарный рынок в определенных географических границах возможен только при условии утраты действующими операторами соответствующего статуса и проведения нового отбора».

В адрес УК «ПЖКХ» инспекторы направили предписание об устранении нарушения, в ответ компания завалила ведомство ходатайствами, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Поэтому было возбуждено дело по признакам нарушения регоператором закона «О защите конкуренции».

В 2020 году бизнес завалил исками суды, отказываясь платить за «вывоз» мусора в локдаун. Фото: Илья Репин

Как компания поссорилась с бизнесом и муниципалитетами

Это далеко не первый мусорный конфликт. В 2020 году бизнес завалил исками суды, отказываясь платить за «вывоз» мусора в локдаун: в магазинах и предприятиях заявляли, что мусора по факту просто не было, а если и был — его все равно не вывозили. Затем, уже в начале сентября, в Казани собрался президиум совета муниципальных образований, чтобы обсудить «мусорный» кризис. Главы районов тогда заявляли, что мусоровозы в Западной зоне Татарстана стали ходить гораздо реже, чистить завалы отходов у контейнеров руководство УК «ПЖКХ» на прежних условиях не хочет и «включает формальный подход», по факту требуя денег за «лишнюю» работу.

Позднее уже Татарстанский Госкомитет по тарифам отреагировал на жалобы жителей деревни Зимняя Горка в Лаишевском районе, которым УК «ПЖКХ» в июле этого года задним числом выставила многотысячные счета за вывоз мусора в течение трех предыдущих лет, хотя, по официальным данным, мусор эта компания из деревни вывозила лишь дважды — 6 и 12 июля 2021 года. Ведомство вынесло УК «ПЖКХ» предупреждение и обязало произвести перерасчет сельчанам.

Но история с «оброком», наложенным регоператором на жителей этой деревни, — лишь единичный случай из череды скандалов, связанных с работой компании в Западной зоне республики. И немалая их часть связана с тем самым «автоматическим заключением договоров», о чем жители, предприниматели и власти зачастую узнают много позже, когда к ним начинают приходить счета (а мусор при этом может не вывозиться — так как нет контейнеров, которые УК «ПЖКХ» ставить не обязана).

«Это не ТКО»: как ПЖКХ решает, что обязана вывозить, а что нет

Кризис царит не только в районах, но и в самой Казани. Всего в Татарстане за полгода в «Народный контроль» поступило 1 157 сообщений по поводу обращения с ТКО и на Казань из них приходится 54%. По данным системы, за последний год на безобразное обращение с ТКО в Татарстане поступило 1 825 жалоб. Получается, что за последние полгода ситуация ухудшилась вдвое.

Исходя из статистики, стремительный рост претензий населения к сбору и вывозу мусора начался в 2020—2021 годах (за 2019-й поступило 11 жалоб, в течение 2020-го — 263, а в 2021-м — 1 900). Странным образом ухудшение совпало с внедрением в Татарстане новой системы обращения с коммунальными отходами (с 1 января 2019 года). В УК «ПЖКХ» в ответ уверяют, что дело в незнании жителями РТ норм и законов, так как региональный оператор вывозит только ТКО: «Строительные отходы, старые автомобильные покрышки, отходы от содержания зеленых насаждений, батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, медицинские отходы, градусники, химические вещества, растворители и краски не относятся к твердым коммунальным отходам, складировать такой мусор в контейнеры, предназначенные для ТКО, нельзя». Регоператор также не обязан вывозить траву, ветки и другой природный материал.

Всего в Татарстане за полгода в «Народный контроль» поступило 1 157 сообщений по поводу обращения с ТКО. Фото: Максим Платонов

Закрытие полигона, новая команда и недостаточная реформа: что привело к кризису

В интервью газете «Реальное время» в конце августа новый гендиректор УК «ПЖКХ» говорил: «Мы с радостью готовы переходить на оплату по факту, но пока сталкиваемся с откровенным надувательством. Мы за честные отношения, но до сих пор вынуждены бегать за теми, кто уклоняется от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а таких немало». Так он ответил на требования бизнеса отказаться от нормативного начисления платы за мусор.

Кризису способствовало и исчерпание казанского мусорного полигона «Химический», который должен закрыться до конца этого года. По мнению ряда депутатов Госсовета РТ, внезапно оказалось, что вывозить отходы, образующиеся в самой столице РТ, попросту некуда. И «распечатывание» закрытых ранее сельских районных полигонов не способно решить проблему. Ухудшает ситуацию и дистанционный подход — многие муниципалитеты и ИП просто физически не могут «достучаться» до москвичей, которые управляют мусорным бизнесом в Татарстане. Компания находится под крылом «Ростеха» и Сергея Чемезова.

Под вопросом оказался и проект мусоросжигательного завода, который с самого начала вызвал недовольство общественности, а теперь из-за западных санкций сроки начала его строительства повисли в воздухе. Эксперты отмечают, что проблема касается сущности мусорной реформы, которая в последние годы затронула лишь транспортировку ТКО — и не решила проблемы утилизации или переработки мусора.