Под Казанью впервые за 25 лет родилась тройня

Фото: пресс-служба Зеленодольского района.

Под Казанью, в поселке Васильево впервые за много лет родилась тройня. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.

Девочки-тройняшки появились на свет еще в октябре 2020 года, однако выписали их из РКБ только в декабре. 1 февраля родители отметили четыре месяца со дня рождения дочек.

Супруги признаются, что долгое время думали, что у них будет двойня: сначала на УЗИ не был виден третий ребенок. Затем они долгое время держали новость в секрете.

В ЗАГСе заметили, что это первая тройня в Васильево за последние 25 лет.

Ранее Татарстан вошел в число самых многоплодных регионов России.

Ольга Плешкова