Под Казанью впервые за 25 лет родилась тройня
Под Казанью, в поселке Васильево впервые за много лет родилась тройня. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.
Девочки-тройняшки появились на свет еще в октябре 2020 года, однако выписали их из РКБ только в декабре. 1 февраля родители отметили четыре месяца со дня рождения дочек.
Супруги признаются, что долгое время думали, что у них будет двойня: сначала на УЗИ не был виден третий ребенок. Затем они долгое время держали новость в секрете.
В ЗАГСе заметили, что это первая тройня в Васильево за последние 25 лет.
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