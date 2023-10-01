«Цель — сделать языки модными»: в Казани прошел второй фестиваль «ИнЯз»

Гостей ждали мастер-классы по иностранным языкам, квесты, танцы, игры и ярмарка культур народов мира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на базе школы №20 состоялся второй фестиваль иностранных языков ИнЯз. В нем было задействовано более 30 представителей разных национальностей. Гостей ждали мастер-классы по иностранным языкам, квесты, танцы, игры и ярмарка культур народов мира. О том, что нового привнесли в фестиваль в этом году, и какие впечатления он оставил у гостей и участников, — в материале «Реального времени».

На фестивале гости могли познакомиться с 23 языками. В их числе — английский, немецкий, французский, испанский, португальский. Прошли мастер-классы и по восточным языкам, таким как корейский, хинди, китайский, японский, турецкий. Кроме того, участники рассказывали о языках народов России, а также жестовом языке и эсперанто.



В программе были предусмотрены мероприятия для дошкольников, учащихся, их родителей и педагогов. Малыши могли познакомиться с иностранными языками через игры и музыкальные развлечения, для школьников организовали мастер-классы с носителями языков. У родителей была возможность как присоединиться к детям, так и, например, поучаствовать в дискуссии о вопросах межкультурного диалога с помощником раиса Татарстана Тимуром Сулеймановым. А для педагогов Казанский федеральный университет, выступивший партнером фестиваля, приготовил отдельный обучающий трек.

Такая обширная программа требовала большого количества носителей языка. На мероприятии их присутствовало около 30: это втрое больше, чем на первом фестивале. Например, Марва Морган представляла Египет.

— Мы рассказываем людям о самых известных символах Египта, о том, сколько там городов и какие места наиболее привлекательны для туристов. Сейчас мы проводим что-то вроде веселых игр по изучению арабского языка, — поделилась она с «Реальным временем».

Марва Морган рассказывала об истории и культуре Египта. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основная цель египтянки на фестивале — заинтересовать гостей историей и культурой Египтой:

— Мне интересно узнать больше о других странах, например, Индии, но самое важное — рассказать о своей собственной культуре. Я хотела бы, чтобы люди любили арабские страны все больше и больше и понимали, что это прекрасные регионы с прекрасными людьми.

Индианка Ааря Лунге пришла поддержать друзей, которые исполняли на фестивале индийские народные танцы.

Ааря Лунге с друзьями представляла Индию. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы очень рады быть здесь, школа очень гостеприимная. Это возможность познакомиться с новыми людьми и культурами, у меня здесь появились новые друзья, — отметила она.

Камерунец Нжийа Нестор тоже делился с гостями информацией о родной стране:

— Я буду рассказывать о туризме, блюдах в Камеруне, его истории. Мне нравится, что это межнациональный фестиваль, на нем ты можешь соприкоснуться с разными культурами. Культура — это наш путь.

Нжийа Нестор познакомил гостей с историей и бытом Камеруна. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В фестивале принял участие и Риахи Амен Аллах из Туниса, интервью с которым вышло в «Реальном времени». Об Индии рассказывала Парик Чинмайи, беседа с которой тоже недавно была опубликована.

Не остались в стороне и семьи учеников школы, приехавшие из разных стран и республик. Угощали гостей национальными блюдами и рассказывали о своей культуре азербайджанцы, кыргызы, таджики, узбеки, чуваши, марийцы и тувинцы.

«Преподавателя марийского найти сложнее, чем хинди»

Основательница фестиваля Анна Законова объявила в своем выступлении: «Цель фестиваля — сделать языки модными!». Во время беседы с корреспондентом «Реального времени» она рассказала, что количество носителей в этом году было увеличено не просто так:

— Большой интерес у гостей фестиваля в прошлый раз был как раз к тому, чтобы узнавать о других странах, знакомиться с представителями этих стран, узнавать про культуру, быт, про то, как люди живут где-то там за горизонтом. Если у нас было 10 человек (носителей — прим. ред.) на фестивале в мае, то сейчас их около 30.

Желающих поучаствовать было еще больше, но их выступления уже не успевали вносить в программу мероприятия, отметила Анна Законова.

Основательница фестиваля Анна Законова объявила: «Цель фестиваля — сделать языки модными!». realnoevremya.ru/Максим Платонов

На «ИнЯзе» в этом году представлено также большее число языков народов России.

— Мы поняли, найти преподавателя, например, тувинского или марийского даже сложнее, чем хинди. Потратили на это изрядно времени, и в самом конце нам улыбнулась удача. Люди очень часто говорят на своем языке, но как будто чуть менее пассионарны, чтобы делиться, — поделилась впечатлениями Анна.

На ее взгляд, уделять внимание этим языкам важно:

— Я считаю, что одна из наших особенностей — что у нас много народов обитает на территории России. Весь наш русский код, так сказать, складывается не только из русского языка, но и каких-то включений татарского, чувашского, марийского, ну и так далее. Хочется, чтобы мы чувствовали, насколько нам важно изучать собственный код. В него погружаться не менее важно, чем ко всему миру обращаться.

В этом году на «ИнЯзе» появился и мастер-класс по эсперанто: Анна подчеркнула, что у международного языка в Казани богатая история, и очень хотелось, чтобы он снова зазвучал. При этом найти преподавателя в столице Татарстана не удалось, и обучать эсперанто приехали знатоки из Самары. Кроме них, из Йошкар-Олы приехали преподавать марийский язык, из Чувашии — чувашский.



— Можно сказать, мы всероссийский и, учитывая количество носителей, межнациональный фестиваль, — пояснила основательница «ИнЯза».

Кроме того, в этом году на фестивале особое внимание уделено программе для педагогов, рассказала она:

— Учителя пересматривают взгляд на тот язык, который преподают, ищут новые смыслы для того чтобы дети учили этот язык. Мы посчитали, что было бы здорово дать им инструментальную, методологическую поддержку и вдохновение, и сделали учительский трек.

Казанцам программа понравилась: было продано 700 билетов на фестиваль. Кроме того, зарегистрировалось более 100 учителей со своими классами.

«Ценность знания иностранного языка формируется через личный опыт»

Директор школы №20 Максим Николев в прошлый раз был гостем фестиваля. Он рассказал, почему на этот раз принял решение сделать свое образовательное учреждение площадкой мероприятия:

— Мне фестиваль понравился, но на том фестивале кроме меня было только два моих педагога и 20 учеников. А учится у меня 700 с лишним детей, поэтому мне хотелось, чтобы все 700 детей смогли в этом поучаствовать. Тем более, у нас очень многонациональный состав родительский, и мне показалось, что это может бы интересным воспитательным ресурсом.

Максим Николаев считает, что фестиваль имеет и воспитательное, и образовательное, и межкультурное значение. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, такие мероприятия помогают детям других национальностей чувствовать себя не изгоями, а уникальными.

— Сегодня я встречаю мальчика, у которого папа, араб из Йемена, сам ведет мастер-класс. Он всех своих одноклассников по очереди сводил со словами: «У меня там папа вообще-то выступает». Они все там кофе попробовали и прочее, — привел пример директор образовательного учреждения.

Он отметил, что фестиваль имеет большое педагогическое значение:

— Когда мы говорим про педагогику, всегда звучит фраза, что главная цель — это создать условия. Мне показалось, что этот фестиваль — это условие педагогическое, которое очень многие направления закрывает: и воспитательное, и образовательное, и межкультурное, и диалог, и популяризацию.

О положительном влиянии фестиваля на детей и подростков рассказал и руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов.

— Подобные мероприятия очень ценны, потому что они открывают новые возможности для детей: например, познакомиться с разными языками, попробовать их на вкус, чтобы определиться, какой язык изучать. Попробовать их не из учебников, а именно общаясь с носителями языков, в интересной игровой форме, имея возможность задать вопрос. Ценность знания иностранного языка по-настоящему формируется через личный опыт, и здесь этот личный опыт ребята имеют возможность получить, — отметил он.

Тимур Сулейманов подчеркивает, что фестиваль позволяет попробовать иностранный язык его не из учебников, а именно общаясь с носителями. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тимур Сулейманов пояснил, что «Движение Первых» поддерживает «ИнЯз» в первый раз:

— Это наш первый опыт участия в этом фестивале, а дальше посмотрим. Мы думаем, из этого может вырасти такая большая дружба, потому что направление международных отношений, дипломатии нам очень важно. Сейчас мы будем во многих школах открывать клубы дипломатии, где как раз иностранные языки будут необходимы, чтобы развивать это направление. У ребят появится возможность обрести друзей по всему миру благодаря этому.

В рамках проекта у российских образовательных учреждений будут появляться школы-побратимы. Ребята будут общаться в течение года, а летом их будут приглашать в международные лагеря. Будет формироваться целая экосистема, чтобы помогать стирать границы между странами.

— Этот фестиваль как раз этому и способствует, — подытожил Тимур Сулемайнов.