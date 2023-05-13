«Влюбившись в культуру, ты захочешь окунуться в нее поглубже»

В Казани состоялся первый фестиваль иностранных языков «Ин.Яз»

В Казани впервые состоялся фестиваль иностранных языков «Ин.Яз». В школе №1 дети, учителя и их родители познакомились с культурами разных народов через мастер-классы, квесты и языковые столы. Носители языка обучали участников играм и танцам, традиционным для их народа. Об идее, возникновении фестиваля и впечатлениях — в репортаже «Реального времени».

«Не было страшно делать ошибки»

Максим Николаев — директор казанской гимназии №20. По его словам, с иностранными языками близко не знаком, поэтому с радостью принял участие в фестивале.

— Больше всего понравились сами преподаватели разных мастер-классов, потому что всегда, когда изучаешь язык, самое страшное — это сделать ошибку. Страшно начать говорить, когда делаешь ошибку. Тут же преподаватели максимально располагали к тому, чтобы не было страшно делать ошибки, говорить, — поделился он впечатлениями.

Заинтересовал Николаева фестиваль и своим форматом — «легкость и открытость большому количеству людей».

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Мероприятие интересно разнообразием форматов. Хочешь — посмотри языки, хочешь — посмотри на культуру с точки зрения игр, хочешь — посмотри на культуру с точки зрения музыкальных инструментов, танцев или чего угодно, — подчеркнул он.

В беседе с «Реальным временем» директор гимназии признался, что извлек для себя и другой профит — новые полезные знакомства. Теперь в своей школе он хочет начать занятия по изучению корейского языка — контактами с преподавателями обменялся на фестивале.

Знакомились с новыми иностранными языками и учителя казанских образовательных учреждений. Ирина Зайцева привела на «Ин.Яз» школьников и сама заинтересовалась другими культурами.

— Мне лично было интересно посмотреть на представителей других культур. Все равно в какой-то мере это повышение квалификации. Я собираюсь дальше изучать иностранные языки. Это очень интересно, познавательно и в наше время необходимо, — отметила она.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Детей же привлекли активности — квесты и мастер-классы. Некоторые из школьников раньше иностранными языками даже не интересовались:

— Мне сразу было понятно, что это будет интересно. Я даже задумался над тем, чтобы изучить испанский. Интересный язык.

— Лингвистика для меня — очень интересное направление. Это невероятный опыт. Меня больше всего привлекли французский, испанский и корейский, конечно. Больше понравились именно нестандартные форматы — квесты, мастер-классы. Дальше хочу изучать французский.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Такие фестивали создают ту важную эмоцию»

Впервые Анна Законова задумала провести такой фестиваль еще в 2016 году. Она рассказала, что после этого уже организовала языковое мероприятие «Солянка». Однако тогда оно было направлено на более взрослую аудиторию. Фокус внимания сместился после того, как у нее появились собственные дети:

— Идея создания фестиваля возникла, когда я в Нижнем Новгороде в 2016 году увидела, как волонтеры одной нижегородской организации из разных стран общаются в баре. Общаются в баре в том числе и с другими посетителями, — вспоминала Законова. — Это было так открыто и весело, что я подумала: «О, это классная идея!» Уже в том же году первый раз ее реализовала как языковой фестиваль «Солянка». Тогда стало понятно, что это мероприятие интересно аудитории.

Основательница фестиваля рассказала и о нестандартном выборе языков и культур, представленных на площадке: корейский, английский, языки малых народов России и другие:

— Мы очень хотели, чтобы помимо ставших уже классическими английского, немецкого, французского, испанского были и азиатские языки. Был хинди, также языки народов России. Мы в той или иной степени этого добились. Мы сохраняем эту фишку во взаимодействии с носителями языков, поэтому формат языковых столов тоже есть.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По словам директора школы №1 Анастасии Акмаевой, подобные мероприятия предоставляют детям огромное количество возможностей для дальнейшего развития. Идею создания фестиваля она также вынашивала долгое время.

— Мы вообще за идею предоставления максимума возможностей. Школа раскрывает этот спектр, целую палитру всего, что есть в мире, в разных регионах России. Мы, с одной стороны, за сохранение и изучение родных языков, с другой стороны, мы понимаем, что язык — это ключ. Чем больше дверей мы открываем, тем больше возможностей и перспектив будет у наших учеников, — отметила Акмаева.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В качестве партнеров в организации фестиваля участвовали и представители Высшей школы иностранных языков и переводов КФУ. Как рассказала корреспонденту «Реального времени» кандидат педагогических наук Надежда Поморцева, именно благодаря таким форматам детей можно заинтересовать и «влюбить» в культуры других стран:

— Я четко могу сказать, что невозможно выучить язык за 15—20-минутные встречи, которые сейчас проходят. Даже за 40-минутный мастер-класс нельзя выучить язык, но можно влюбиться в культуру. Влюбиться можно с первого взгляда, потому что, посмотрев на эти веера и на то, как девочки с ними танцуют... Влюбившись в культуру, ты захочешь окунуться в нее поглубже. Окунуться поглубже можно, только если ты изучаешь язык, потому что никогда в переводе по-настоящему ты особенности не поймешь. Ты влюбляешься в культуру, тебя захватывает язык, и ты начинаешь его изучать, — подчеркнула она.

По мнению Поморцевой, заинтересовать детей иностранными языками через учебники не получится. Необходимо искать другие форматы:

— Когда у детей будет эта возможность (изучить язык, — прим. ред.), они обязательно к нему вернутся и обязательно начнут изучать и грамматику, и фонетику, и лексику. Но любовь заложена при помощи таких эмоциональных мероприятий. Такие фестивали создают ту важную эмоцию, эмоциональную сферу, которую невозможно создать при помощи учебника. Это крайне важно, — считает кандидат наук.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Расширять языковой диапазон»

По указу президента России Владимира Путина 2023 год в России объявили Годом педагога и наставника, а по указу раиса Татарстана Рустама Минниханова — Годом национальных культур и традиций. Фестиваль стал интерактивной площадкой, где учителя, школьники и носители различных языков получили возможность обменяться опытом и культурными ценностями.

— Тема школьного среднего образования, выработки эффективной методологии преподавания сейчас очень актуальна. Мы ищем способы заинтересовать молодежь и детей изучением иностранных языков, а также создаем новый подход в преподавании иностранных языков. Мы хотим расширять языковой диапазон и делать ставку не только на изучение английского и основных европейских языков, но и развивать и поддерживать другие языки, которые позволят понять многогранную культуру, в том числе малых народов, — отметила основатель и руководитель проекта Анна Законова.

В программу мероприятия вошли как привычные уроки иностранного языка, так и креативные форматы — квесты, квизы, танцевальные и музыкальные занятия. Также на фестивале впервые в Казани представили нейрооборудование для изучения английского языка.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Изучали участники фестиваля «Ин.Яз» не только популярные европейские языки (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский), но и языки других народов (бурятский, удмуртский и татарский). Также на фестивале представили восточные языки — корейский, китайский, японский, хинди.

Фестиваль планируется проводить два раза в год. Основатели надеются в следующий раз организовать его в декабре.