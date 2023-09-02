Казанский организатор мероприятий из Туниса: «Не было такого, чтобы незнание языка стало барьером»

Риахи Амен Аллах о том, почему важно знать иностранные языки и погружаться в другую культуру

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Риахи Амен Аллах — студент Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) родом из Туниса. На своей родине он прославился как активный участник и организатор крупных мероприятий, собиравших более полутра тысяч человек. В столице Татарстана он продолжил свое дело, занявшись пиаром и маркетингом в Ассоциации иностранных студентов при своем вузе. Амен знает несколько языков: арабский, французский, немецкий, английский и, конечно же, русский. Не за горами и изучение новых, ведь Казань была выбрана им не случайно, а благодаря своему стыку различных культур. О том, как отличается жизнь в стране Северной Африки от той, что он проживает в России, и почему людям необходимо учить иностранные языки — в материале «Реального времени».

Мне показалось, что в Казани я буду находиться на стыке различных культур

— Почему вы решили переехать в Россию? И почему именно в Казань?

Начнем с того, что у меня уже есть небольшой семейный бэкграунд. Мой отец учился в Советском Союзе. Он тоже, как и я, получал медицинское образование. Только это было еще во Львове. Поэтому, когда дело дошло до моего поступления, я уже имел интерес к российской культуре. Да, был выбор из разных вузов, в том числе и московских. Я долго изучал их по рейтингам, и оказалось, что казанский медицинский в них лидирует. К тому же мне показалось, что в Казани я буду находиться на стыке различных культур. Например, здесь существует возможность прикоснуться не только к чему-то русскому, но и к татарскому.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Насколько тяжело было учить русский?

Я сам знаю несколько языков. В первую очередь это арабский. Также я знаю французский, потому что в Тунисе на нем проходит обучение в школах и вузах. Еще я немного знаю немецкий язык. Поэтому учить русский для меня было не так уж и сложно. В его алфавите есть связь с уже знакомой латиницей. Так, можно сказать, что драматичного разрыва между всеми этими языками не было. В то же время у меня возникла некоторая сложность с грамматикой. Она очень сильно отличается от той, что присутствует в уже знакомых мне языках. Кроме того, в русском языке существуют термины и понятия, аналоги которых сложно найти где-либо еще. Здесь мне повезло с тем, что я очень общительный и у меня есть много друзей, которые помогают мне в обучении. С ними я и практикую свой язык.

Мой отец, кстати, тоже немного говорит на русском языке. Он выучил его в то время, когда находился в СССР. Недавно я ездил к нему на каникулы, и мы даже смогли немного поговорить на русском. Так папа проверял меня, насколько хорошо я продвинулся в изучении этого языка.

Я думаю, что уже через два года у меня получится достигнуть хорошего разговорного уровня. В целом отмечу, что изучение этого языка я начал с грамматики. Мне кажется, что всегда лучше сначала понять саму структуру языка, а уже потом переходить на изучение слов. Сам я пока знаю не очень много русских слов.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Оказавшись в России, я познал весь температурный диапазон»

— Какие вещи в жизни в России были для вас особенно непривычны?

Первое, что для меня оказалось очень непривычным и странным, — это погода. Сейчас в Тунисе жарко. Температура воздуха достигает примерно +49 градусов. Летом она и вовсе может подниматься до +50 градусов. При этом, скажем, температура в +17 градусов у нас уже считается холодной. Дело в том, что она просто не опускается ниже этой отметки. Здесь же, в Казани, +17 — это нормально. При желании я даже могу пойти и искупаться на пляже. Таким образом, оказавшись в России, я познал весь температурный диапазон: от его самых наивысших до самых низших точек.

Вторым моментом, конечно же, стала еда. В Тунисе, например, для приготовления еды используется много специй и поэтому она получается очень острой. Здесь же, в России, такого практически нет. Несмотря на отсутствие специй, здешняя еда все равно кажется мне очень интересной. Было и такое, что какие-то блюда из русской кухни мне не нравились, но я уже не помню их названий. Почему-то мне хочется сказать, что это была самса, но ее же нельзя назвать русской.

И еще одним пунктом из того, что меня удивило в России, стало метро. Во всем мире станции метро сделаны так, чтобы быть максимально функциональными и удобными, а в России они еще и красивые. Иногда, даже понимая, что мне сейчас будет лучше доехать на автобусе, я все равно спускаюсь в метро, чтобы получить удовольствие от красоты этих станций.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Без знания языка невозможно полностью проникнуться культурой»

— Зачем нужно учить языки?

Я считаю, что в первую очередь изучение различных языков — это разминка для мозга. Можно даже сказать, что это такое интеллектуальное упражнение, помогающее сохранять свой мозг гибким, а его мысли подвижными. Второй момент — это то, что большая база из разных языков всегда будет способствовать твоим карьерным возможностям. Чем больше ты знаешь языков, тем больше перед тобой открыто различных дверей. Третье — это твое собственное внедрение в культуру страны, язык которой ты изучаешь.

Без знания языка невозможно полностью проникнуться культурой того или иного места. Я вот, например, читаю русские книги. Мне это помогает глубже погрузиться в культуру и ответить на многие вопросы. При этом, хочу отметить, что и читать нужно исключительно на оригинальном языке. У меня был опыт чтения русской литературы в переводе, но тогда я не ощутил такого погружения.

— Что вы думаете о русской литературе, нравится ли она вам?

Мне очень нравятся книги знаменитого русского писателя Федора Достоевского. В частности, меня очень впечатляет их философское содержание. Я в принципе тяготею к философским трудам и произведениям. Вот поэтому он и оказался ближе всех из русских авторов.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Что вы думаете об английском языке? Заметили ли какие-нибудь изменения в спросе на его изучение?

На самом деле сегодня среди студентов интерес к английскому языку только продолжает расти. В частности, из-за того, что этот язык используют как основной способ коммуникации. Сейчас же во всех вузах есть некое количество иностранных студентов, которое с каждым годом только увеличивается. Для меня, например, был очень показателен этот год — я все чаще стал замечать иностранцев в центре Казани. И поэтому у русских студентов также появляется большой интерес к английскому языку. Возможно, появление иностранцев в городах даже является одним из двигателей, способствующих увеличению желания и спроса на изучение этого языка.

«В Тунисе я устраивал вечеринки, собиравшие по полторы тысячи человек»

— Вы входите в число участников АИС при КГМУ. Какие, по-вашему, возможности дает ассоциация иностранным студентам?

Учеба в вузе сама по себе дает лишь академические навыки и знания. В то же время участие в АИС, как я считаю, хорошо продвигает и развивает социальные навыки. Благодаря ассоциации я могу проявить себя в разных сферах. Кто-то вот, например, может открыть для себя актерскую игру, и окажется, что он даже очень неплох в этом деле. Кто-то точно так же может осознать, что он отлично справляется с коммуникацией. Через АИС идет вся социальная жизнь иностранных студентов. Без этого они бы не смогли интегрироваться и находились бы на окраине всех происходящих событий. Проще говоря, участие в ассоциации дает тебе возможность пожить нормальной студенческой жизнью. Сейчас в АИС есть спортивный департамент, пиар-служба, пресс-центр, а также различные волонтерские, научные и культурные проекты.

Сейчас я также принимаю участие в фестивале иностранных языков «ИнЯз». Участие в этом мероприятии помогает мне задействовать разные социальные навыки для их дальнейшего развития. Вообще, у меня уже имеется навык организовывать подобные встречи. В Тунисе я занимался тем, что устраивал вечеринки, собиравшие по полторы тысячи человек. Мне просто нравится кросскультурное движение, когда иностранцы имеют возможность что-то привносить в сознание местных людей и наоборот. Так, мы можем общаться друг с другом в неформальной обстановке, созданной этим фестивалем.

предоставлено realnoevremya.ru организаторами фестиваля иностранных языков «ИнЯз»

При этом я также хочу проводить подобные вечеринки в Казани. Сейчас они были бы для смешанного контингента студентов: и русских, и иностранцев. Как я уже сказал, в такой обстановке люди начинают взаимодействовать совершенно по-другому. В ней мы можем узнавать какие-то вещи, которые просто так не узнаешь.

— Вы работаете пиарщиком, организовываете русскоязычные мероприятия. Насколько тяжело работать в этой сфере, говоря не на родном языке? С какими трудностями при этом сталкиваетесь?

Конечно, я сталкивался с некоторыми сложностями. Работа пиарщика заключается в том, чтобы привлечь к мероприятию каких-то партнеров или какие-нибудь организации. Бывает такое, что кто-то из администрации тех, с кем я в настоящее время веду переговоры, не владеет английским или еще каким-либо языком. Соответственно сам я не владею русским. Но люди здесь, как я уже заметил, довольно открыты. Поэтому у меня еще не было такого, что незнание языка стало непреодолимым барьером для коммуникации. Люди даже готовы использовать онлайн-переводчики, чтобы быть понятными друг другу.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Здесь я стал более практичным в коммуникациях»

— Чувствуете ли вы какие-нибудь изменения в себе во время жизни в России?

Да, конечно. Я бы сказал, что дело даже не конкретно в России. В целом, такой опыт проживания в другой стране, особенно в таком возрасте, вносит свои изменения в личность. Я вот замечаю, что стал больше полагаться на себя, брать больше ответственности и больше думать о своих перспективах.

Если же говорить про пребывание именно в России, то здесь я стал более практичным в коммуникациях. В арабском мире принято много расспрашивать о чем-то, прежде чем приступать к основной части беседы. Обязательно надо спросить: «Как вы? Как ваши дела? Как семья?» В этом смысле я очень сильно урезался.

Например, если я общаюсь с какими-то людьми, то говорю: «Привет! Где мы конкретно встретимся?» То есть теперь я не распыляюсь на все эти комплименты. Может быть, это и есть влияние на меня русского стиля коммуникации.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Почему стоит посетить Россию?

Я в восторге от местной культуры. Мне кажется, что в ней есть хороший бэкграунд, но в тоже время она постоянно меняется, прибавляя к себе что-то новое. Даже если взять Казань, то здесь постоянно происходит много каких-то ярких событий, в которых ты сам можешь принять участие.

Когда отец отправлял меня в Россию, то говорил мне, что пребывание в этой стране не будет для меня просто учебой. Он уверял, что я смогу получить для себя совершенно неожиданный опыт. Так и есть. За все время пребывания в этой стране я не был ни разу разочарован. Я получаю ровно то, на что рассчитывал и даже немного больше!

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