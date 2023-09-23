Индийская студентка-медик в Казани: «Люди здесь не считают, что ты должен жить по их традициям»

Парик Чинмайи — о культурных барьерах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Парик Чинмайи — индианка, которая более трех лет живет в Казани. Здесь она учится на медицинском факультете КФУ и участвует в мероприятиях, где представляет культуру родной страны. Чинмайи говорит на английском, трех североиндийских языках и немного знает русский. О том, чем отличается менталитет в России и Индии, легко ли адаптироваться к холодному климату и чему она научилась в Казани, — в интервью «Реального времени».

— Почему вы решили переехать в Россию и почему выбрали именно Казань?

— Я переезжала из Индии ради учебы в университете, и моими вариантами были Москва, Санкт-Петербург и Казань. Я подала документы в университеты в Москве и Петербурге, но, к сожалению, сроки приема уже вышли. Моим единственным вариантом осталась Казань. КФУ — это очень хороший университет, который входит в топ-3 российских вузов. Сейчас я учусь на четвертом курсе медицинского факультета. Живу в Деревне Универсиады, мне там очень нравится: всегда что-то происходит, игры, концерты, соревнования. Жить там весело!

— Был ли у вас какие-то страхи перед переездом и оправдались ли они?

— Когда я приехала, все было хорошо. Единственный барьер, который у меня был, — языковой, но со временем я приспособилась.

Я гуляю, при необходимости спрашиваю у прохожих, знают ли они английский и могут ли мне помочь. Люди здесь открытые. Когда я приехала, то встретила несколько человек, которые были недовольны, что в Казани и в России столько иностранцев, но это частные случаи.

Еще я слышала, что Татарстан — это мусульманская республика, и девушки обязаны одеваться скромно. Но когда я приехала, то поняла, что это не так. Здесь живут разные люди. Одни девушки закрывают тело с головы до ног, другие носят короткие юбки. Это безопасная среда.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Что больше всего удивило вас в России?

— Больше всего меня привела в восторг российская архитектура. Она не такая модернизированная, как в других современных странах, напротив, очень винтажная, старинная, что очень меня восхищает.

Еще когда я начала заводить новые знакомства, поняла, что люди очень добрые и готовые помочь. У них нет предубеждений, тебя не осуждают за то, как ты одеваешься, ведешь себя на улице или откуда приехал. Общество не считает, что ты должен жить по принятым традициям. Это лучшее, что здесь есть.

— В чем разница российского и индийского менталитетов?

— Для меня это очень сложный вопрос. Все знают, что Индия — очень консервативная патриархальная страна. Здесь у меня есть та же свобода, что и в Индии, но по ощущениям тут безопаснее. Я могу с легкостью гулять до 2 часов ночи целой и невредимой. Может быть, дело в том, что я иностранка.

В целом я вижу не так много различий, единственная разница — в культуре и традициях. В Индии люди очень связаны со своими традициями и корнями. Здесь все более по-западному.

Индия — это моя страна, и я продолжаю любить ее, где бы я ни была. Я типичная индийская девушка. Образ жизни, который я веду, еда, которую ем, в Индии совсем другие. Здесь не так много овощей, как в моей родной стране, где 60% населения — вегетарианцы. Но в России при желании можно найти все, кроме специй. Я привыкла есть еду, в которой их много. Единственное, что я привезла из Индии, — это мои специи.

В России я скучаю по своим корням. Все такое современное и западное, а в Индии мы очень близки к своей культуре. Кроме того, сейчас Индия — самая населенная страна в мире, там очень многолюдно. В Казани меньше людей и более спокойно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Замечаете ли вы в себе изменения после трех лет жизни в России?

— Да, много изменений. Когда я приехала сюда, я была девочкой, которая все свое время проводила с родителями. Я жила с ними, если мы ходили куда-то, то вместе. Когда я неожиданно решила, что хочу переехать учиться в Россию, то оказалась здесь совсем одна. Иногда мне было очень грустно, что моя семья не со мной и мне нужно делать все самой, но шаг за шагом я всему научилась.

Первое время в России я вела себя замкнуто и боялась говорить с иностранцами, хотя сама иностранка. Сейчас все это изменилось, я чувствую себя очень уверенно. Могу выполнять все свои дела самостоятельно, мне не нужна ничья помощь, напротив, я сама могу помогать людям. Здесь я превратилась в независимую и уверенную девушку.

— На каких языках вы говорите?

— На хинди, английском, немного на русском и на нескольких североиндийских языках: марвари, панджаби, хариани.

— Изучаете русский? Сложно ли это?

— На первом курсе нам нужно было знать лексику, необходимую для измерения химических веществ, потому что мы посещали лаборатории. Тогда нас немного учили русскому, но после этого я его не изучала. В университете от нас не требуют учить русский. Я знаю его немного, то, что мне нужно для повседневного общения, например, в магазине.

Я не планирую оставаться здесь после окончания учебы. Вернусь в Индию или поеду в другую страну.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Каково жить в Казани, не говоря на русском?

— Это не так сложно. Кто-то из российских студентов говорит по-английски лучше, кто-то хуже, но даже если они что-то не знают, то постараются разобраться. Они не будут просить меня достать телефон и сделать перевод, а сами вытащат свои телефоны.

В Индии английский язык был навязан британской колониальной политикой. Он никогда не был нашим языком. Лучшее, что я знаю о России и русских людях — это то, что они не позволяют никому навязывать им чужую культуру или языки.

— Вы были очень активны в Индии: организовывали мероприятия, побеждали в конкурсах. Занимаетесь ли вы в Казани чем-то помимо учебы?

— В школе я была вовлечена в огромное количество мероприятий и дважды победила в национальных дебатах. Приехав сюда, я стала искать что-нибудь, в чем я могла бы принять участие. Но первые два года учебы я была не очень активной, просто потому что только приехала, пыталась обустроиться, узнать о российской культуре. В Индии учеба не такая сложная, потому что учебное расписание там постоянное: мы учимся с 8 до 17 часов. Здесь я выхожу из дома в половине восьмого утра и даже не знаю, когда вернусь. Может, в два, а может, в десять. Для меня это было тяжело.

Потом у меня стало больше свободного времени, и мне предложили поучаствовать во встрече с иностранцами. Это было мое первое мероприятие в Казани, я представляла Индию. Скоро пройдет фестиваль «ИнЯз», на котором я буду вновь представлять свою страну.

Помимо этого, я была одним из главных организаторов Дней индийской культуры в КФУ. Также участвую в дебатах и интеллектуальных состязаниях, которые проводятся в Деревне Универсиады.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Почему иностранцам стоит посетить Россию?

Это особенное место. По-моему, в каждой стране есть что-то, что отличает ее от других. Для меня Россия — единственная страна, которую я знаю, где объединены вестернизация и традиции. Это проявляется в той же архитектуре: здания здесь — не огромные строения из стекла.

А людям, которые любят снег и холодную погоду, стоит приехать сюда и насладиться ими.

— Не холодно ли вам в России после жизни в Индии?

— Я приехала из самого жаркого места в Индии, Раджастана. Температура там поднимается до 45—50 градусов. А здесь -30, -40 — это так холодно! Первая зима была для меня очень сложной. Я с трудом ходила на занятия и плакала в своей комнате из-за того, что нужно выходить на улицу. Сейчас я адаптировалась к погоде и жду наступления зимы.

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