День в истории: ночная ведьма и король футбола

Чем примечательна дата 1 октября?

Фото: использовано realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Сегодня, 1 октября, была создана Казанская поверочная палатка №16, в Чистополе открыли памятник Пастернаку, в СССР приняли закон «О свободе совести и религиозных организациях», в России начали менять паспорта, началась история КНР, Пеле ушел из футбола, в Японии была запущена первая в мире высокоскоростная магистраль. Родились музыкант Файзи Биккинин, политик Тереза Мэй, актер Зак Галифианакис. Умерли летчица Магуба Сыртланова, поэт Николай Глазков, певец Шарль Азнавур. Подробнее — в материале «Реального времени».



Умерла Магуба

1 октября 1898 года в Казани родился Файзи Биккинин, один из первых профессиональных татарских музыкантов, который с 1915 года выступал на сцене, играя на скрипке и гармонике. В 1930—1937 годах был солистом татарского радио, а с 1941 по 1964 год — солистом-инструменталистом Татарской филармонии. Его брат Хабибрахман был скрипачом, правнучка Хабибрахмана — звезда татарского электропопа СуперАлиса.

1 октября 1902 года была создана Казанская поверочная палатка №16 (сейчас — федеральное государственное учреждение «Татарстанский ЦСМ»). Ее деятельность распространялась на Казанскую, Симбирскую, Вятскую и Самарскую губернии. Первым заведующим Казанской поверочной палатки мер и весов был горный инженер Иван Андреевич Адо. Сейчас ФБУ «ЦСМ Татарстан» — это одна из крупнейших организаций практической метрологии в России, подведомственная Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В составе центра действуют 24 отдела и лаборатории, четыре филиала в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Вахитовского и Приволжского районов Казани

1 октября 1971 года умерла старший лейтенант гвардии, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова по прозвищу «королева «ночных ведьм». Она родилась 15 июля 1912 года в Белебее, окончила Балашовскую летную школу и планерную школу в Тбилиси. Сражалась с декабря 1942 года на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. Сыртланова совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы.

1 октября 2015 года в Чистополе открыли памятник писателю и поэту Борису Пастернаку. Он жил в городе в 1941—1943 годах и именно здесь начал работу над романом «Доктор Живаго». Памятник установили в центре города, в Скарятинском саду, напротив окон мемориального музея писателя. Трехметровая скульптура изготовлена из бронзы, ее автор — московский скульптор Владимир Демченко. Музей Бориса Пастернака открыли в Чистополе в 1990 году.

1 октября 2022 года «Реальное время» сообщило, что с железнодорожной станции Свияжск снимут статус выявленного памятника. Построенный в XIX веке вокзал был деревянным, но он и другие старинные постройки на сегодня утрачены. Эксперты посчитали, что комплекс нецелесообразно включать в реестр. От старого вокзала уцелело лишь 4% фундамента.

использовано realnoevremya.ru фото из акта госэкспертизы

Религиозным организациям разрешили многое

1 сентября 1990 года в СССР принят закон «О свободе совести и религиозных организациях», который гарантировал «права граждан на определение и выражение своего отношения к религии, на соответствующие этому убеждения, на беспрепятственное исповедание религии и исполнение религиозных обрядов, а также социальную справедливость и равенство, защиту прав и интересов граждан независимо от отношения к религии», а также регулировал «отношения, связанные с деятельностью религиозных организаций». Религиозные организации могли владеть недвижимостью, заниматься хозяйственной деятельностью, открывать учебные заведения для детей и взрослых, распространять религиозную литературу.

1 октября 1997 года в России началась поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ. В новом документе было на четыре страницы меньше, чем в паспортах старых, не было графы «национальность». В новом документе сохранилась регистрация по месту жительства, отношение к воинской обязанности, семейное положение. На обложке нового российского паспорта изображен тисненый Государственный герб России, на его внутренней стороне — Московский Кремль. Современные паспорта содержат магнитные полосы, голограммы и другие сложнейшие элементы защиты. Подробная информация о владельце паспорта хранится в централизованных базах данных.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Японский высокоскоростной

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Первым дипломатические отношения с ней установил СССР. Образование КНР было торжественно провозглашено на митинге в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Центральное народное правительство Китая 2 декабря издало приказ об объявлении 1 октября государственным праздником. Праздничные дни, 1—3 октября, соединяются с выходными и формируют общую нерабочую неделю. На главной площади Китая выставляются большой портрет революционера Сунь Ятсена и красные приветственные плакаты.

1 октября 1964 года в Японии была запущена первая в мире высокоскоростная магистраль — Токайдо-синкансэн. Ее начали проектировать в 1940 году как отдельную линию железной дороги (скорость — 150 км/час), а строить ее начали в 1959-м. Первый поезд проехал от Токио до станции Син-Осака (515,5 км), а открыли ее к летним Олимпийским играм. Уже в 1967-м она перевезла 100-миллионного пассажира.

1 октября 1977 года Пеле оставил большой футбол. В прощальном матче он один тайм сыграл за нью-йоркский «Космос», где выступал последние два сезона, а потом — за бразильский «Сантос», в котором начинал клубную карьеру и провел 18 лет. За 1363 игры он забил 1281 гол. После он был послом ООН по вопросам экологии, министром спорта Бразилии, был посвящен в рыцарь-командоры ордена Британской империи и даже тренировал «Сантос».

