Вместо энциклопедии для девочек

«Четыре сестры» — тетралогия Малики Ферджух о поддержке, взаимовыручке и взрослении

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В моем детстве были популярны энциклопедии для девочек. В них можно было прочитать правила поведения в любой жизненной ситуации — от вежливого общения со взрослыми до правильной укладки волос. Конкретно у меня таких книг было две или три. Но я ни одну не читала. От них сильно пахло морализаторством, а этого хватало в школе. Такие энциклопедии похожи на учебники этикета, даже если они красивые, полезные и содержат добрые намерения. Но подход, увы, не тот. Другое дело, когда аналогичные ситуации «упакованы» в детскую художественную литературу. Книга Малики Ферджух «Четыре сестры» — как раз такая.

Малика Ферджух — французская писательница алжирского происхождения. Во Франции она известна как автор подростковой и детской литературы, которую пишет с 1989 года. «Четыре сестры» — тетралогия, изначально публиковавшаяся отдельными книгами. В них история пятерых сестер, родители которых погибли. Девочки живут в старом французском особняке в небольшом городке Виль-Эрве. Поддерживать дом в хорошем состоянии — дело нелегкое даже для взрослых, чего уж говорить о детях.

Шарли — старшая сестра, ей 23 года. Она единственная кормилица и единственный взрослый. Есть еще тетя Лукреция, которая выступает опекуном девочек. Но ее роль ограничивается ежемесячным чеком и редкими визитами, которые наводят шороху в доме в Виль-Эрве. А также Шарли — единственная, у кого нет своей книги, потому что все тома названы по именам остальных четырех сестер. Может показаться, что каждая книга — это история от имени одной из сестер. Но нет. Повествование ведется от третьего лица, но магистральными темами выступают проблемы именно той сестры, чьим именем назван том.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Энид 9 лет. Она любопытна и как большинство детей ее возраста до жути прямолинейна. Любит животных, не только кошек и собак, но и летучих мышей. Дает им имена и готова ради своих питомцев забраться в самые труднодоступные места, не отдавая себе отчета в том, что серьезно рискует жизнью. В книге устами Энид обычно произносится то, что более старшие девочки не готовы сказать не только публично, но и признаться самим себе. К примеру, Энид подмечает, что отношения старшей сестры Шарли и приходящего врача Базиля выходят далеко за границы дружбы. Но все остальные упорно делают вид, что это не так.

Гортензии — одиннадцать. Она замкнута и стеснительна. На публике ей сложно выражать свои мысли. Именно поэтому учительница отправляет ее на курсы актерского мастерства, где девочка раскрывается. Там же, во время спектакля, случается ее первый поцелуй. Но главное в истории Гортензии совсем не это. У нее появляется довольно странная и очень болезненная подруга Мюгетта. Несмотря на частую переутомляемость, Мюгетта — источник радости и жизни. Ей тяжело ходить на дальние расстояния, часто она передвигается на коляске. Но ее вдохновляет все, в чем проявляется жизнь: от спасения котят до шалостей (больших и малых). Мюгетта больна лейкемией. И хотя Ферджух в какой-то момент дарит надежду, понятно, что тема смерти не обойдет эту историю стороной. Тут не только погибшие родители, но и внезапная смерть маленькой и хрупкой девочки. История прощания Гортензии и ее подруги в переписке — самая трогательная часть книги, но одновременно невыносимая. Если смерть взрослых, даже не от старости, можно уложить в голове, то уход из жизни ребенка — ситуация куда более сложная для понимания. Возможно, именно для проработки и проговаривания с детьми темы хрупкости жизни в повествовании «Четырех сестер» и была введена Мюгетта.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Беттина — жемчужина этой книги. Пожалуй, самая интересная героиня. Беттине четырнадцать, и она проходит все стадии пубертатного периода: от дерзости и хамства до перерождения в милую девушку. Беттина следит за модой, как и две ее подруги. Они типичные «крутые девочки» в классе, которые не видят никого, кроме себя. Но когда на горизонте появляется кто-то, кто готов перетянуть их популярность на себя, они выходят на тропу войны. Их ведение боя довольно жестокое. Беттина готова на все — от откровенной лжи до отрезания длинной и красивой косы у своей соперницы. Но и как в любой книге-воспитании получает по заслугам, оставшись в какой-то момент без желаемого, а именно без внимания обожаемого ею Хуана, официанта из местного кафе. Следующее испытание Беттины — это влюбленность в некрасивого, по ее мнению, мальчика. Тут сталкиваются общественное мнение и собственные чувства. Что победит? Сможет ли Беттина переступить через «а что подумают люди?».

Женевьева — вторая по старшинству и мало чем отличается в своем поведении от Шарли. Ей шестнадцать. Она понимает, что старшей сестре тяжело, помогает ей по дому и следит за неугомонными детьми. Только у Женевьевы есть один секрет. Она скрывает от всех свои занятия по тайскому боксу. Почему? Так и остается загадкой. Один из ярких сюжетов в повествовании о Женевьеве — это любовные отношения с «плохим парнем». В книге довольно наглядно показаны признаки, по которым можно отличить таких ребят, и ситуации, которых стоит избегать.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В каждом томе появляются новые герои. Это жилец Танкред, в которого влюбляется Шарли. Двоюродные брат и сестра из Парижа, чье пребывание в Виль-Эрве вносит свои проблемы в не самую спокойную жизнь сестер. Это умершие родители девочек, они появляются в самые важные моменты их жизни, давая советы или слова поддержки. Этот прием магического реализма не выглядит здесь нарочито надуманным, он вполне гармонично вписан в повествование и больше похож на внутренний диалог девочек. Кто из нас не вел такие беседы с близкими, с которыми уже невозможно поговорить?!

Все эти сложные не только для подростков, но и для взрослых темы Малика Ферджух логично вплела в сюжетную канву. Даже в самые темные моменты жизни девочек всегда есть свет, которые согревает и дает надежду на лучшее. «Четыре сестры» — невероятно добрая и оптимистичная книга. Это история о сестринстве, поддержке и взрослении. Это история, которую хорошо прочитать, когда вокруг холод и безнадега. И это история, которую обязательно нужно прочитать девочкам-подросткам.

Издательство: «КомпасГид»

Перевод: Нина Хотинская

Количество страниц: 576

Год: 2023

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».