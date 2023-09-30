Цивилизация Золотой Орды и татарских ханств

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

К празднованию 750-летнего юбилея образования Золотой Орды Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ выпустил издание об истории этого древнего государства и татарских ханств. В книгу сотрудников вуза (авторский коллектив: И.М. Миргалеев, Роман Хаутала, Э.Г. Сайфетдинова, Т.Р. Галимов, А.В. Аксанов) вошли результаты современных академических исследований, которые могут заинтересовать всех, кто увлекается средневековой отечественной историей. В блоге института «Татарский мир» приведены наиболее интересные фрагменты этого труда.

Цивилизация Золотой Орды и татарских ханств

Важной характерной чертой формирования государственности Золотой Орды как средневековой империи было то, что она, объединив различные народы, обладавшие своими культурно-истори­ческими традициями, смогла воссоздать особую золотоордынскую цивилизацию, с которой многие народы современной Евразии связывают свое историческое прошлое.

Вооружение всадника, реконструкция. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

На территории Золотой Орды, образовавшейся во второй половине XIII в., находились как степные и лесостепные простран­ства, так и районы традиционной оседлости с развитой городской инфраструктурой. Наряду с функционированием в Золотой Орде устоявшихся административных центров Хорезма, Крыма и Волжской Булгарии строились и новые города: Сарай, Гулистан, Укек, Хаджи-Тархан и др. Археологи постоянно обновляют данные о количестве золотоордынских городов, на сегодняшний день обнаружено уже около 200 городов. Причем это были крупные для своего времени центры, насчитывавшие до 70—100 тысяч жителей. В то же время это были современные хорошо спроектированные и благоустроенные города, где существовали большие общественные бани, караван-сараи, дворцы и другие сооружения, оборудованные трубной системой водоснабжения и водоотведения.



Баня (хамам) в золотоордынском Булгаре, реконструкция. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Археологи обнаружили уже около 200 золотоордынских городов.

Тенденция восстановления «старых» и строительства новых городов не препятствовала развитию жизнедеятельности кочев­ников. Наоборот, сочетание двух хозяйственных типов культуры, кочевнического и оседлого, оказало благоприятное влияние на динамичное развитие золотоордынского государства. Кочевники составляли военную основу государства, обеспечивали безопасность торговли и являлись важнейшими производителями скота. Города обеспечивали ремесленными товарами, выступали администра­тивными, торговыми, религиозными и образовательными центрами. Сельское оседлое население поставляло продукты земледелия.

Историки говорят о том, что в Золотой Орде сложился симбиоз различных хозяйственно-культурных укладов общества.

Религиозная ситуация

Особенной была и религиозная ситуация в Золотой Орде, которая отличалась от обстановки в монгольской империи. Официальный монгольский центр в лице правящего рода, учитывая заветы Чингиз-хана о веротерпимости к любой религии, закрепленные в Яссе — стержне монгольских законодательных сборников, все же прежде всего ставил взаимоотношения выше, чем религиозные предпочтения своих подданных. В отличие от этого в Золотой Орде все религиозные институты получили равные права и отношения. Это относилось и к католическим, армянским, еврейским, буддистским, и православным церквям, которые присутствовали на территории, подвластной Золотой Орде.

Мозаичное панно, Золотая Орда. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Самым большим показателем веротерпимости служат татарско-русские отношения, в которых русская православная церковь получила иммунитетные права, закрепленные в особых грамотах. Подобные грамоты выдавались разным лицам по торговым и иным поводам, но особо стоит отметить сохранившиеся ярлыки, выданные ханами русским митрополитам[1]. Их наличие позволило русской церкви усвоить новые доселе невозможные суверенные права, в том числе по отношению к собственным князьям, что дало возможность митрополитам участвовать в политике с большим весом, играть свою роль и продвигать собственные интересы. В этом отношении особенно интересно открытие в XIV веке около 200 монастырей, объявляемое современной историографией монастырской колонизацией, которая производилась не вне княжеских территорий, а вовнутрь княжеских владений.



Христианское надгробие с арабской эпитафией. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Несмотря на то, что на обширной территории Золотой Орды сосуществовали, взаимодействовали, взаимопроникали и развивались различные народные обычаи и традиции, в немалой степени причина успешного развития Золотой Орды состояла в том, что, цивилизационную окраску процессам формирования государственности придал ислам, который смог интегрировать социокультурные и этнополитические элементы в единую общность.



[1] Их сохранность обеспечена самими иерархами русской православной церкви, предъявлявших их русским правителям как укор и, возможно, как грамоты, обеспечивающие право на территории и льготы, в ситуациях, связанных с усилением секуляризационных настроений в XVI—XVIII вв.

Подробнее см: Краткая история Золотой Орды и татарских ханств.

К 750-летию Золотой Орды. — Казань: Институт истории им. Ш. Мард­жани АН РТ, 2019. — 136 с.