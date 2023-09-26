«Почва пересохла»: как повлияет сухой сентябрь на сельское хозяйство Татарстана

Эксперты говорят, что к такой погоде нужно готовиться и дальше

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сентябрь в Татарстане продолжает бить температурные рекорды: в регионе наблюдается очень теплая и сухая погода. Как говорит профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, такая погода негативно сказывается на почве, реках и, конечно же, на республиканском сельском хозяйстве. По словам главы Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияра Байтемирова, вся проблема состоит в том, что аграрии привыкли к дождям в сентябре. Сколько еще продлится жара в Татарстане и что нужно сделать аграриям для подготовки к такой погоде — в материале «Реального времени».

«Прогнозы превзошли все ожидания»



Как рассказал в беседе с нашим изданием Юрий Переведенцев, сентябрь в этом году оказался очень жарким и, что самое неприятное, сухим. По данным казанской метеостанции, выпало всего порядка 9—10 миллиметров осадков. В процентном соотношении этот показатель составляет 20% от нормы.



— Это очень мало. А температурный фон был все время выше климатической нормы на 4—5 градусов. По многолетним наблюдениям, температура должна быть порядка 9 градусов, а будет значительно выше. Это обусловлено тем, что всю вторую половину сентября в европейской части России, в том числе и на территории Татарстана, блокирующий антициклон, который стоит на месте, облаков нет, радиации еще очень много. Поэтому и получается, что у нас позавчера был температурный рекорд — 26 с лишним градусов тепла. Это все определяется одним фактором — господством мощного антициклона. Облаков фактически нет, выражен хорошо суточный ход, потому что дневные температуры достигают 25 градусов, а ночью столбик термометра доходит до 12 градусов тепла, — прокомментировал ситуацию Переведенцев.



realnoevremya.ru/Илья Репин

Он уточнил, что при антициклонах никогда не бывает дождей и все осадки проходят мимо. На севере страны их много, а в Татарстане их нет. Профессор подчеркнул: «На данный момент в республике осадков очень недостает, а сельскому хозяйству они очень нужны, потому что начинается возделывание озимых культур, для этого нужна вспашка полей, а почва пересохла».



Как говорит Переведенцев, свою роль сыграла и летняя засуха. В этот период тоже выпало мало осадков, теперь же сухим и жарким оказался и сентябрь.



— По прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон будет выше, осадков будет недобор. Но прогнозы превзошли все ожидания, потому что температурный фон оказался значительно выше климатической нормы, а осадков практически нет. Недобор осадков — это очень плохо для сельского хозяйства, а также в целом для растений. Вместе с такой погодой мелеют и реки, вода к ним сейчас не поступает. Если обратить внимание, то на реке Казанке образуются острова. Климатическая норма — это всегда хорошо, чем перепады. Все ждали бабьего лета, но оно оказалось затяжным, — заметил эксперт.



realnoevremya.ru/Илья Репин

По его словам, предсказывать температурные изменения пока рано. Возможно, они наступят в приближающемся октябре. В ближайшее же дни в Татарстане будет эта же устойчивая, антициклональная и сухая погода. Температурный фон окажется на 4 градуса выше климатической нормы — потому что в дневные часы идет опять хороший прогрев.



— Последний раз теплая осень была в 2015 году. Такие перепады уже были, в какие-то годы температура доходила и до 25 градусов тепла. Бывали годы, когда осадков так же не было, а бывали и дождливые годы. Год на год не приходится, — заключил Юрий Переведенцев.



«Мы должны изменить свое отношение к погодным условиям»



Как считает глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров, вся проблема состоит в том, что аграрии привыкли к дождям в сентябре и к водозарядке почвы. Поэтому сельскохозяйственники должны привыкнуть к изменениям погодных условий, им необходимо начать по-другому планировать свою работу.



— Относительно технологий, семян, работы и себя. Потому что привычка — это злая штука, когда в течение десятков лет мы привыкли, когда такая погода нас не больно баловала. А согласно данным, и это видно, что погода меняется, и мы должны меняться и подстраиваться. Прежде всего мы должны изменить свое отношение к погодным условиям, потому что такая погода ни одного такого сезона, а она будет такой надолго, но проявляться в тех или иных вариантах. Поэтому мы должны поменять семена, приобрести их на следующий год, попытаться воспользоваться той погодой, которая есть. Должны вести обработку почвы по-другому. Возможно, такие изменения и позволят нам нивелировать те отрицательные моменты, которые есть относительно температурного режима, — высказался Байтемиров.



realnoevremya.ru/Илья Репин

Погода уже дважды повлияла на урожай



Как говорил в начале сентября министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров, республика уже фактически завершила уборку урожая зерновых культур. На 5-е число было обмолочено 1,417 миллиона гектаров, или 98% площадей. В закрома региона поступило 3,662 миллиона тонн зерна в бункерном весе. При этом средняя урожайность составляет 25,8 центнера с гектара. Для сравнения: в 2022 году было 36,9 ц/га.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая пятерка районов-лидеров по урожайности зерновых культур выглядит следующим образом:



Тетюшский — 39,2 ц/га;

Дрожжановский — 37,8 ц/га;

Кукморский — 35,7 ц/га;

Камско-Устьинский — 35,3 ц/га;

Кайбицкий — 34,4 ц/га.

Замыкают рейтинг по этому показателю районы Юго-восточного Закамья республики — Азнакаевский, Бавлинский и Ютазинский, у них урожайность — около 15 ц/га.



Причиной снижения урожайности, особенно в восточной части республики, по словам Зяббарова, стали заморозки в начале мая, когда температура воздуха опускалась до -12 градусов, и засуха — за период вегетации (апрель — июль, — прим. ред.) по республике выпало 90 миллиметров осадков (что составляет 48% от нормы 187 миллиметров, — прим. ред.). При этом в восточной части республики из-за заморозков пострадало 30 тысяч гектаров посевов, осадков выпало в этой зоне еще меньше — лишь 45% от нормы, или 84 миллиметра.



realnoevremya.ru/Илья Репин

Но вместе с тем работы на полях не заканчиваются. По словам министра, хозяйствам еще предстоит обмолотить 28,8 тысячи гектаров кукурузы. Уборка этой культуры на силос началась практически во всех районах — в настоящий момент убрано 38 тысяч га, или 25%, добавил Зяббаров.



Кроме того, уже сегодня хозяйствами республики накопано 13,8 тысячи тонн картофеля (средняя урожайность — 292 ц/га) и 5,5 тысячи тонн овощей, средняя урожайность — 195 ц/га.



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