Татарские богословы в «Мустафад ал-ахбар» Шигабутдина Марджани

К важным трудам Шигабутдина Марджани относят произведение «Мустафад ал-ахбар» по истории булгар и татар. Наряду с различными источниками в основу исследования легли богословские книги. Просветитель не просто цитировал их, но и проверял информацию на достоверность, сопоставлял и сравнивал факты, делал выводы об их авторах и трудах, рассказывает в блоге «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории религий и общественной мысли им. Я.Г. Абдуллина Рамиль Адыгамов.



«Мустафад ал-ахбар…» является одним из наиболее ранних и важных трудов по истории булгар и татар. Оценивая этот источник, можно по праву сказать, что он является первой попыткой научного описания и анализа истории булгар и татар. Для достижения поставленной задачи Ш. Марджани использовал большой массив различных источников, среди которых особое место занимают богословские источники.



Раскрывая религиозную жизнь, ученый использовал в основном письменные источники. Однако он не ограничивался лишь их цитированием: изложение сопровождается анализом информации на достоверность. Автор сопоставляет факты, сравнивает их, и делает соответствующие выводы относительно биографий богословов, а также содержания их трудов.

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Богословы и источники булгарского периода

Первым среди богословов булгарского периода Ш. Марджани упомянул Йа‘куба ибн Ну‘мана ал-Булгари. Автор сообщает о том, что он написал книгу, посвященную истории Булгара, но она была утрачена. По его данным, в ее поисках были заинтересованы даже европейские историки, но, в отличие от записок Ибн Фадлана, она не была обнаружена. О самом богослове информация довольно скудная, со ссылкой на Абу Хамида ал-Андалуси, Марджани сообщает об их встрече в 529 г. (1134 г.) в Булгаре.

Следующий богослов — Абу ал-‘Ала Хамид ибн Идрис ал-Булгари. Марджани сообщает, что он был кадием, жил в 500 г. (1106 г.). А также со ссылкой на «Зухрат ар-рийад» Сулеймана ибн Дауда ас-Саксини приводит несколько цепочек хадисов с упоминанием этого человека. В этих цепочках присутствуют известные мусульманские богословы. Анализ текста показывает, что Ш. Марджани довольно глубоко владел информацией о передатчиках хадисов.

Однако вызывает вопрос тот факт что, упомянув Сулеймана ибн Дауда ас-Саксини в качестве ученика Абу ал-‘Ала Хамида ал-Булгари, Ш. Марджани не говорит о нем как о богослове булгарского периода. Как известно, автор «Зухрат ар-рийад…» также был булгарским богословом. Вероятно, Ш. Марджани посчитал достаточным описание его труда, хотя оно преподносится лишь как иллюстрация к личности Сулеймана ибн Дауда ас-Саксини.

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Более подробно Марджани пишет о ходже Ахмаде ал-Бургари. В том числе приводит различные написания нисбы «Бургари» и «Булгари». Также известно, что этот человек был учителем и наставником султана Махмуда ибн Сабактакина ал-Газнави. Марджани указывает:



«В целом об этом человеке можно сказать, что он был ученым, факихом, знатоком основ, глубокознающим, уважаемым, умелым человеком. Он был современником Шамс ал-А’имма ас-Сарахси, Фахр ал-Ислама ал-Баздави, Шейх ал-Ислама Хувахар заде, и был ученым их уровня».

Следует отметить, что информация относительно булгарского происхождения ходжи Ахмада ал-Булгари не является однозначно достоверной. Сам Ш. Марджани приводит его нисбу как «Бургари» или «Баргари». Такой вариант прочтения дает основания предполагать, что этот человек мог быть выходцем из деревни Баргар, расположенной в Саганийане на юге Центральной Азии. В частности, деревня с одноименным названием в настоящее время находится на севере Индии в штате Уттар Прадеш. Соответственно, второй вариант понимания исключает его из числа булгарских богословов.

Далее — Ахмад ибн ‘Абдуллах ал-Кирмани. Он был учеником ‘Абд ал-Аввала бин ‘Али ал-Фергани, Хафиз ад-Дина ибн ал-Баззаз, Шараф ад-Дина ибн Камал ад-Дин ал-Крыми. Его перу принадлежат субкомментарии к таким книгам как «Талвих», «Шарх ‘акаид ан-Насафийа». Также его учеником был Йусуф ибн Джунайд ат-Тукати, известный как Челяби.

Продолжение следует...