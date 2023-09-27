Челны — город с социальными лифтами
«Люди у нас здесь, в Набережных Челнах, достаточно инициативные, горячие сердцами, потому что приехали со всех уголков страны СССР», — так отзываются об автограде и его жителях многие челнинцы. Стратегическим городом для России, особенно в современных условиях перед лицом глобальных вызовов, считают его и власти республики. Подробнее о том, каким видит будущее Челнов население и бизнес, во второй части своего исследования промышленных городов Татарстана рассказывает доктор социологических наук, главный научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Марджани Гузель Макарова.
«Челны… Это город с социальными лифтами»
В ходе интервью прозвучала и такая важная характеристика, способная привлечь молодых амбициозных специалистов, как «город с социальными лифтами». То есть, в нем есть возможность достичь высоких позиций, минуя определенные ступени продвижения.
Выделенные ранее качества жителей Челнов — энергичность, инициативность, мобильность — вместе со сложностями перехода ведущего предприятия города к рынку (в 1990-е гг.) также ускорили становление в нем малого и среднего бизнеса:
«У Челнов … независимый, гордый характер, и, естественно, свободные люди… хотели бы реализоваться» (Наб. Челны, № 5 (эксп.), предприниматель).
Его активное развитие отмечали и эксперты из других городов Татарстана:
«КАМАЗ закрывался. И Челны … им надо было как-то выживать. И там развивалась именно предпринимательская жилка, там очень хорошие предприниматели» (Альметьевск, № 7 (эксп.), предприниматель).
При этом многие бизнесмены включены в дела города, в его жизнь. Это объясняется ими желанием «сделать мягче сердце свое, душу вот этими добрыми делами», а также стремлением «быть в команде города». Отдавалась и дань деятельности мэра в данном направлении:
«Вокруг него собрались предприниматели, которые периодически и с такой завидной … частотой жертвуют деньги на социальные проекты» (Наб. Челны, № 6 (эксп.), предприниматель).
«Город проспектов» и современной экспериментальной культуры
В целом город характеризовался как «стремительный», «развивающийся», в котором «нет одной сложившейся картинки»:
«Если судить по всем новостройкам, по новым торговым площадкам, он развивается, да … Ну и, соответственно, поток машин тоже сегодня намного увеличился… На работу едешь и себе: «Оп, что-то! Оп, откуда? И здесь что-то построили!» (Наб. Челны, №2, муж., 32 г.).
В пространственном плане Челны определялись как «город проспектов», и отмечалось, что он «по-умному строился», в нем «много воздуха» и нет пробок (Наб. Челны, №3 (эксп.), градообр. предпр.). Некоторые участники исследования замечали, однако, что здесь до сих пор нет центра, и это вызывает вопросы у приезжающих. В то же время имела место и такая его образная характеристика, как «белый город», поскольку изначально дома были облицованы белой плиткой.
Промышленная специализация, история города не могли не сказаться на его культуре. От более академической, основанной на классических традициях, культуры столицы республики, она всегда отличалась большей смелостью и авангардностью. Не случайно именно здесь нашли свое место монументальные композиции Ильдара Ханова, начал функционировать новаторский театр. Причем такого рода традиции современной культуры продолжаются в Челнах и сегодня постановками русского («Мастеровые») и татарского театров; множеством молодежных творческих активностей. В том числе это рок-движение, в связи с чем один из участников интервью заметил:
«Еще в Челнах зарядит конкретно. Может быть, мы станем свидетелями зарождения «Битлз» каких-нибудь»(Наб. Челны, №1, муж., 23 г.).
Город, в который «хочется возвращаться»
Подытоживая, процитирую высказывание о Челнах одного из экспертов — предпринимателя и представителя общественного движения города:
«Он классный, да, современный, молодежный …суперский. Где я только не был, мне все равно хочется возвращаться, несмотря на то, что здесь чего-то мне не хватает всегда. Но это нормально, когда человеку всегда чего-то не хватает…» (Наб. Челны, №6 (эксп.), предприниматель).
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