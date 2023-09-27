Челны — город с социальными лифтами

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

«Люди у нас здесь, в Набережных Челнах, достаточно инициативные, горячие сердцами, потому что приехали со всех уголков страны СССР», — так отзываются об автограде и его жителях многие челнинцы. Стратегическим городом для России, особенно в современных условиях перед лицом глобальных вызовов, считают его и власти республики. Подробнее о том, каким видит будущее Челнов население и бизнес, во второй части своего исследования промышленных городов Татарстана рассказывает доктор социологических наук, главный научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Марджани Гузель Макарова.

«Челны… Это город с социальными лифтами»

В ходе интервью прозвучала и такая важная характеристика, способная привлечь молодых амбициозных специалистов, как «город с социальными лифтами». То есть, в нем есть возможность достичь высоких позиций, минуя определенные ступени продвижения.

Выделенные ранее качества жителей Челнов — энергичность, инициативность, мобильность — вместе со сложностями перехода ведущего предприятия города к рынку (в 1990-е гг.) также ускорили становление в нем малого и среднего бизнеса:

«У Челнов … независимый, гордый характер, и, естественно, свободные люди… хотели бы реализоваться» (Наб. Челны, № 5 (эксп.), предприниматель).

Его активное развитие отмечали и эксперты из других городов Татарстана:

«КАМАЗ закрывался. И Челны … им надо было как-то выживать. И там развивалась именно предпринимательская жилка, там очень хорошие предприниматели» (Альметьевск, № 7 (эксп.), предприниматель).

При этом многие бизнесмены включены в дела города, в его жизнь. Это объясняется ими желанием «сделать мягче сердце свое, душу вот этими добрыми делами», а также стремлением «быть в команде города». Отдавалась и дань деятельности мэра в данном направлении:

«Вокруг него собрались предприниматели, которые периодически и с такой завидной … частотой жертвуют деньги на социальные проекты» (Наб. Челны, № 6 (эксп.), предприниматель).

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

«Город проспектов» и современной экспериментальной культуры



В целом город характеризовался как «стремительный», «развивающийся», в котором «нет одной сложившейся картинки»:

«Если судить по всем новостройкам, по новым торговым площадкам, он развивается, да … Ну и, соответственно, поток машин тоже сегодня намного увеличился… На работу едешь и себе: «Оп, что-то! Оп, откуда? И здесь что-то построили!» (Наб. Челны, №2, муж., 32 г.).

В пространственном плане Челны определялись как «город проспектов», и отмечалось, что он «по-умному строился», в нем «много воздуха» и нет пробок (Наб. Челны, №3 (эксп.), градообр. предпр.). Некоторые участники исследования замечали, однако, что здесь до сих пор нет центра, и это вызывает вопросы у приезжающих. В то же время имела место и такая его образная характеристика, как «белый город», поскольку изначально дома были облицованы белой плиткой.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Промышленная специализация, история города не могли не сказаться на его культуре. От более академической, основанной на классических традициях, культуры столицы республики, она всегда отличалась большей смелостью и авангардностью. Не случайно именно здесь нашли свое место монументальные композиции Ильдара Ханова, начал функционировать новаторский театр. Причем такого рода традиции современной культуры продолжаются в Челнах и сегодня постановками русского («Мастеровые») и татарского театров; множеством молодежных творческих активностей. В том числе это рок-движение, в связи с чем один из участников интервью заметил:



«Еще в Челнах зарядит конкретно. Может быть, мы станем свидетелями зарождения «Битлз» каких-нибудь»(Наб. Челны, №1, муж., 23 г.).

Город, в который «хочется возвращаться»

Подытоживая, процитирую высказывание о Челнах одного из экспертов — предпринимателя и представителя общественного движения города:

«Он классный, да, современный, молодежный …суперский. Где я только не был, мне все равно хочется возвращаться, несмотря на то, что здесь чего-то мне не хватает всегда. Но это нормально, когда человеку всегда чего-то не хватает…» (Наб. Челны, №6 (эксп.), предприниматель).