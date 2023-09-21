«Наша мечта — ассоциироваться с брендом «Ак Барс»

Рустам Минниханов отметил победу регбистов «Стрелы» в Кубке России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня свежеиспеченные обладатели Кубка России по регби, игроки и административный штаб казанской «Стрелы», получали поздравления высокопоставленных болельщиков — раиса Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра Алексея Песошина, главы администрации раиса Асгата Сафарова и других. Спортивная редакция «Реального времени» с огромной радостью побывала на первом подобном приеме регбистов в казанском Кремле.

Такое внимание дорогого стоит!

Раис Татарстана Рустам Минниханов умеет удивлять. Зачитав поздравления регбистам, он, что называется, добавил несколько слов от себя лично, признался, что бывал на матчах по этому виду спорта во время рабочего визита. И уровень этот был высочайшим — чемпионат мира, или, как принято в регби его называть, Кубок мира. Судя по всему, речь шла о 2015 году, когда именно Англия и Уэльс принимали матчи главного турнира.

— Если это серьезный матч, то он ничем не уступает лучшим матчам чемпионата мира по футболу. Это игра для целеустремленных и очень сильных людей. Когда видишь, как они по 10—20 сантиметров продвигаются к цели через сопротивление, то это, конечно же, очень впечатляет, — так описал свои эмоции Минниханов от увиденного, что для регби характеризуется как мол или рак. — С глубоким уважением к этому виду, и к вам, мы с гордостью можем заявить, что у нас есть такая команда — обладатель Кубка страны. Большое вам спасибо, биг зур рэхмэт!

Рустам Минниханов: «С глубоким уважением к этому виду, и к вам, мы с гордостью можем заявить, что у нас есть такая команда — обладатель Кубка страны» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рэхмэтом дело не ограничилось, Рустам Нургалиевич премировал команду чеком на три миллиона рублей, на что в качестве алаверды получил золотую медаль обладателя Кубка и регбийную «дыню». Все это раис Татарстана обещал передать на хранение в музей спорта. Видимо, это станет первым взносом в недавно открывшуюся экспозицию.

— Такое внимание дорогого стоит, — резюмировал свои впечатления спортивный директор «Стрелы» Альфред Хисамов, впервые, как и вся команда, побывавший на торжественной церемонии чествования команды. Это связано с тем, что факт завоевания серебряных медалей в чемпионате страны по регби-7 не вызвал ответных эмоций, поскольку в Татарстане, как это отмечал в своем выступлении и Джей Пи, «ценят только золото».

Овации в адрес Песошина

Особое внимание Минниханов обратил на то, что в команде выступают воспитанники татарстанского регби, тем более что они есть в тренерском штабе клуба. Это позволяет рассчитывать на то, что у клуба заложен крепкий фундамент, благо этому виду спорта в Татарстане уже 55 лет, и завоевание Кубка стало подарком к юбилейной дате. Сегодня в Татарстане этим видом спорта занимаются порядка 1 900 человек. В ответ республика уделяет большое внимание развитию этого вида спорта, улучшая инфраструктуру, в Казани функционирует футбольно-регбийный манеж «Искандер», позволяющий регбистам заниматься любимым видом спорта в любую погоду.

Рассказывая это, раис Татарстана обратил внимание на наставника «Стрелы» Джей Пи Нила, предположив, что, «наверное, он не понимает то, о чем я сказал».

— Ничего плохого я не говорю, — разрядил обстановку Минниханов. — Отдельно надо поблагодарить Алексея Валерьевича, без которого всего этого не было бы. Этот человек предан регби, понимает и любит его.

Рэхмэтом дело не ограничилось, Рустам Нургалиевич премировал команду чеком на три миллиона рублей, на что в качестве алаверды получил золотую медаль обладателя Кубка и регбийную «дыню» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тут аплодисменты в зале прозвучали раза в два громче, чем ранее, переходя из разряда вежливых в те, когда хлопают, что называется, от души. И вот эту высокую оценку президенту клуба Алексею Песошину Джей Пи Нил понял бы, даже если бы она была произнесена на древнеарамейском. Поскольку судьба казанской «Стрелы» — это постоянная дорога через тернии к звездам. Причем тернии случались настолько часто, что про одни из них вашему корреспонденту напомнил член административного штаба «Стрелы», когда десять лет назад мы вместе с другой командой, «Стрела-Агро», и тренерским штабом общались в раздевалке коллектива, в обстановке, больше напоминающей похоронную. В итоге и умерли, и возродились, и уже в новейшей истории оказались на краю пропасти, выйдя в Суперлигу, о чем напомнил собравшимся Джей Пи Нил, когда в клубе сложилась тяжелейшая финансовая ситуация:

— Мы молодая команда, нам всего четыре года, но два года назад у нас была сложная ситуация, когда мы едва не закрыли двери, и я хочу поблагодарить вас, Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, за то, что не бросили нас в сложный период, оказали нам помощь, и вот завоевание нами Кубка — это тоже часть нашей благодарности.

Неслучайно, помимо капитана команды Германа Давыдова, старожилов Магомеда Давудова и Николая Казаликашвили, тренера и исполнительного директора Альфреда Хисамова, благодарностью раиса Татарстана на чествовании команды был отмечен Рустем Сультеев, первый заместитель председателя правления ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности.

«Стрелу» переименовать в «Ак Барс»?

— Я живу в России уже четыре года. И в целом по всей России, куда бы мы ни поехали, все смотрят на нас и видят «Казань» на нашей форме и нашей эмблеме. Наша мечта, чтобы мы стали ассоциироваться с данным брендом тоже. И я верю, если ты будешь ассоциироваться с лучшими, победы тоже будут тебе сопутствовать. Было бы здорово, если бы наша команда тоже стала носить название «Ак Барс», — обратился тренер «Стрелы» к Рустаму Минниханову.

Джей Пи Нил: «Было бы здорово, если бы наша команда тоже стала носить название «Ак Барс» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Слова южноафриканского тренера были встречены аплодисментами игроками команды, членами административного штаба и, видимо, несут под собой определенную подоплеку. Впрочем, в эксклюзивном общении с Джей Пи мы постарались обсудить менее «хайповые», зато куда более насущные темы. Например, главное спортивное событие следующего года — Игры БРИКС, поскольку ЮАР — это одна из самых загадочных в спортивном плане участниц большой политико-экономической пятерки. Такая же загадочная, как Индия, но в этом плане «Реальному времени повезло с «нашим человеком» в этой стране — Денисом Капустиным, наставником местной сборной по легкой атлетике, а вот по поводу южноафриканского спорта остаются вопросы, на часть из которых наставник «Стрелы» постарался ответить максимально информативно:

— В Южной Африке большой интерес к развитию спорта, в этом плане наши страны очень похожи. Могу конкретизировать по поводу этого интереса: в последние два года мы постоянно отправляем на родину ссылки на наши матчи в чемпионате страны, Кубке России, и в ЮАР смотрят эти трансляции. И количественно число зрителей наших матчей, посмотревших это в Южной Африке, не уступает общему числу зрителей-россиян. Но, помимо россиян, регби интересно и в других странах БРИКС. К примеру, Индия пригласила на работу со своей сборной моего соотечественника. И у меня есть предложение (Джей Пи Нил в это сентябрьское утро просто генерировал идеи): в будущем провести, помимо турнира сборных, еще и клубные соревнования, чтобы не позволить российскому регби вариться в собственном соку.

Необходимо отметить, что прямо сейчас в Китае проходят Азиатские игры, крупномасштабное спортивное событие, куда, кстати, ранее приглашались для участия спортсмены Беларуси и России. И вот там есть и регби-7, и два азиатских участника, Индия с Китаем, которые будут стараться создать конкуренцию континентальному лидеру — Японии, чья сборная в эти же дни выступает во Франции на очередном Кубке мира по классическому регби.

