Экономика Татарстана выросла на производстве компьютеров, электрики и мебели

Тем временем машиностроение, текстиль и древесина — в лидерах по снижению обьемов

Основные макроэкономические показатели находятся в плюсе: вырос оборот татарстанских организаций, строительство и ввод жилья, а также розничный рынок и объем платных услуг. В топе отраслей, которые вносят вклад в развитие промышленности в республике, — производство компьютеров и электронных изделий, электрического оборудования и мебели. В то же время сокращается обработка древесины, текстильная промышленность и производство машин и оборудования. Какие тенденции влияли на экономику в первые семь месяцев 2023 года и прогнозы аналитиков — в обзоре «Реального времени».

Компьютеры, мебель и продукты

Индекс промышленного производства в Татарстане в январе — июле 2023 года составил 103,8%. Из показателей, которые оказались в отрицательной зоне, — только объем отгруженных товаров собственного производства, который сократился на 8,7% — до 2,5 трлн рублей, и грузооборот автотранспорта (упал на 0,3 %).

В основном макроэкономические показатели демонстрировали рост. Оборот организаций вырос на 2,8% — до 5,6 трлн рублей. Продукция сельского хозяйства увеличилась на 7,2% — до 137,2 млрд рублей. Строительство выросло на 22,1% — до почти 282 млрд рублей. При этом, по данным Татарстанстата, сокращается и доля убыточных предприятий.

Ввод жилья в республике вырос на 15,3% — до 2,5 млн кв. м. Оборот розничной торговли на 8% — до 755,6 млрд рублей. Объем платных услуг населению на 7,2% — до 228, 3 млрд рублей.

Снижение в промышленности продемонстрировали обработка древесины (78,1% к уровню января — июля 2022 года), текстильная промышленность (85,7%), производство машин и оборудования (90,8%), химических продуктов (93,1%), производство прочих транспортных средств (95,4%), лекарственных препаратов и медицинских изделий (96,4%), производство кожи (98,2%), а также резиновых и пластмассовых изделий (99,3%).

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Выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий (163%), электрического оборудования (136%), мебели (125%), автотранспортных средств (122%), металлургическое производство (118%), производство одежды (112,9%), пищевых продуктов (107,3%), обрабатывающие производства (105,7%), производство кокса и нефтепродуктов (104%), добыча полезных ископаемых (101,1%).

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Безработица находится на низком уровне. В июле 2023-го численность зарегистрированных безработных составила 6,1 тысячи человек. Коэффициент напряженности на рынке труда сохраняется на уровне 0,2%.



«Рост новых заказов в секторе ускорился»

— Снижение грузооборота и объема отгруженных товаров напрямую связано со сжатием внешнего спроса и закрытием для России ряда зарубежных рынков, — поясняет аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. — В то же время индустрия наращивает производство, пополняет запасы, сохраняет высокую занятость, что отражается в статистике по сектору.

Промышленники ожидают восстановления спроса на фоне выстраивания отношений с новыми партнерами, а также рассчитывают на высокий спрос на внутреннем рынке, который будет сформирован за счет снижения конкуренции со стороны ушедших из России компаний, говорит эксперт. Статистика по августу подтвердила ожидания рынка — рост новых заказов в секторе ускорился до трехмесячного максимума, и значительную поддержку оказывало повышение числа новых экспортных заказов.



— Несмотря на улучшившиеся условия в секторе, сохраняются и проблемные места — производители фиксируют высокие темпы роста производственных затрат ввиду ослабления рубля и задержек поставок. В среднесрочной перспективе стоит ожидать умеренного роста объемов промышленного производства, — прогнозирует Пырьева.

На ситуацию будут влиять повышение цен на нефть и ослабление рубля

— Снижение грузооборота автомобильного транспорта в Татарстане на 0,3% не является существенным фактором, так как увеличилась доля перевозок железнодорожным транспортом, — комментирует Рустам Шайахметов, экономист и глава компании «Р-Инвест». — В целом по России в первом полугодии по сравнению с прошлым годом произошло снижение объемов перевозки грузов на 0,7%, однако коммерческие перевозки увеличились на 0,5%.

При росте физического объема промышленного производства произошло снижение стоимости промышленного производства. Это произошло из-за падения мировых цен на наши экспортные товары, вследствие чего уменьшилась стоимость продукции промышленного производства, поясняет экономист. И в тех регионах, которые завязаны на экспорте товаров ТЭК, стоимость промышленной продукции значительно снизилась.



Однако за счет падения курса рубля и повышения мировых цен на нефть во втором полугодии ситуация изменится в лучшую для нефтедобывающих регионов сторону.

Какие еще тенденции наблюдались в экономике?

Банк России опубликовал доклад о региональных экономиках за семь месяцев 2023 года, согласно которому в Татарстане продолжают расти потребительская активность, посещаемость торговых центров, развлекательные услуги и общепит.

Из важных отраслей в республике Банк России отдельно выделил туризм, машиностроение, логистику и сельское хозяйство. Так, за 7 месяцев республику посетили 2,4 млн человек. Только в июле — более полумиллиона. Это на 13,9% больше, чем в июле 2022 года. В июле в Татарстане стартовало серийное производство дизельных двигателей на заводе в ОЭЗ «Алабуга». На нем планируется локализовать все ключевые технологические операции.

Кроме того, в Татарстане строят трассу М-12: до конца года будет открыт участок от Арзамаса до Казани, отмечается в сообщении пресс-службы отделения Банка России по Татарстану.



Кроме того, в Татарстане строят трассу М-12: до конца года будет открыт участок от Арзамаса до Казани. realnoevremya.ru

На рост экономики региона влияет перенос значительной части потребления внутрь России, подчеркивают эксперты.

По оперативной оценке Минэкономразвития России, в июле рост ВВП с исключением сезонного фактора ускорился до 0,5% к предыдущему месяцу после роста на 0,1% в июне В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился на 2,1%. Инвестиционная активность по итогам второго квартала оказалась значительно выше ожиданий и прогнозных оценок. Общий объем инвестиций в России составил 7 трлн рублей.