Самые ранние мусульманские эпиграфические памятники в Крыму

Уникальные находки надгробий XIII века на древнейшем татарском кладбище полуострова, часть 2

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, а точнее его отдел в городе Старый Крым — Музей истории и археологии, пополнили новые экспонаты. В экспозицию включили мусульманские надгробия XIII века, которые были обнаружены в ходе одной из строек. Даты на этих саркофагах (684 г. х.) позволяют говорить о том, что обнаружены самые ранние из сохранившихся на сегодняшний день мусульманских эпиграфических памятников в Крыму, а это место — одно из древнейших известных мусульманских кладбищ на территории полуострова, считает исследователь Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани Мемедулла Усеинов. Подробнее об этом он продолжает рассказывать на канале института «Татарский мир».

Надгробия относятся к достаточно раннему этапу развития города, к периоду бурного роста и развития золотоордынского города Кырым/Солхат. Обнаруженные памятники и большое кладбище подтверждают информацию о том, что в городе в 80-е годы XIII века была значительная мусульманская община.

В оформлении обоих памятников четко прослеживаются сельджукские мотивы. Это и форма памятника в виде двускатного саркофага (тур. sanduka), и характерная форма навершия, и розетки, украшающие боковые стороны саркофага. Большое количество подобных памятников зафиксировано как в Анатолии, так и в Крыму.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Найденные саркофаги очень близки по времени к дате смерти Изз-ад-дина Кей Кавуса II, который, предположительно, умер в Крыму в 1279—1280 гг.

Изз-ад-дин Кей Кавус II — сын конийского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II. Он поселился на полуострове Крым в 1265 г., после того как был освобожден из плена в Константинополе золотоордынским правителем Берке. Кей Кавус II получил от хана Берке в надел владения в Крыму — города Сугдак (Судак) и Солхат (Кырым) и, предположительно, прожил в Орде остаток жизни.

Характерное сельджукское влияние в оформлении памятников дает основание предположить возможную связь памятников с окружением Кей Кавуса II, которое жило в городе с 1265 г. И хотя присутствие общины мусульман в Крыму отмечено и более ранними датами, известна надпись на мечети в городе Кырым, построенной на деньги Бей Хаджи Умара аль-Бухари, с датой 1263 г., а также мечеть, построенная в Судаке в 1220-е гг. при завоевании города сельджуками под предводительством Хусам-ад-дина Чупана. Именно приход в эти земли Изз-ад-дина Кей Кавуса II со своими людьми считается одним из факторов распространения «сельджукских традиций» в Крыму.



Мусульманские эпиграфические памятники, относящиеся к XIII веку, — достаточно редкая находка для Крыма. На полуострове на сегодня известно всего 6—7 мусульманских надгробий с датами, относящимися к XIII веку.



Место обнаружения надмогильных памятников. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Последний раз памятники, относящиеся к XIII веку, фиксировались Усеином Боданинским и Османом Акчокраклы почти сто лет назад, в 1920-е годы, в ходе археологической экспедиции в г. Старый Крым, что еще раз показывает большую ценность найденных экземпляров. И надеемся, дальнейшие археологические исследования на этой территории выявят новый материал, который позволит нам приоткрыть очередные страницы истории средневекового города Кырым/Солхат.

