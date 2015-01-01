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Конфликт в Нагорном Карабахе

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Конфликт в Нагорном Карабахе
Фото: минобороны Армении

На армяно-азербайджанской границе идут вооруженные столкновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Баку, в свою очередь, утверждает, что азербайджанская армия осуществляет лишь «контрнаступательные меры». В Армении и НКР объявлено военное положение и начата мобилизация. МИД России призвал к немедленному прекращению огня в зоне конфликта, тогда как Турция заявила о поддержке и готовности помочь Азербайджану.

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