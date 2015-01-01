Конфликт в Нагорном Карабахе

На армяно-азербайджанской границе идут вооруженные столкновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Баку, в свою очередь, утверждает, что азербайджанская армия осуществляет лишь «контрнаступательные меры». В Армении и НКР объявлено военное положение и начата мобилизация. МИД России призвал к немедленному прекращению огня в зоне конфликта, тогда как Турция заявила о поддержке и готовности помочь Азербайджану.