Реальное утро на Kazan Digital Week 2023 / 20 сентября
Сегодня выездная редакция «Реального времени» работает на площадке международного форума Kazan Digital Week. Это утро Артем Гафаров и Сергей Кощеев начинают вместе с участниками этого беспрецедентного события нового делового сезона. Новости цифровой информационной повестки, вопросы кибербезопасности, современные технологии, медиа и IT, а также важнейшие события вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Подключайтесь и смотрите «Реальное утро на Kazan Digital Week» с 08.00 мск в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE.
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