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Реальное утро на Kazan Digital Week 2023 / 20 сентября

08:00, 20.09.2023 6
Реальное утро на Kazan Digital Week 2023 / 20 сентября
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня выездная редакция «Реального времени» работает на площадке международного форума Kazan Digital Week. Это утро Артем Гафаров и Сергей Кощеев начинают вместе с участниками этого беспрецедентного события нового делового сезона. Новости цифровой информационной повестки, вопросы кибербезопасности, современные технологии, медиа и IT, а также важнейшие события вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Подключайтесь и смотрите «Реальное утро на Kazan Digital Week» с 08.00 мск в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE.

Интернет-газета «Реальное время»
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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09:32
    Наконец-то не в футболках
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  • Анонимно 09:33
    Ага, конечно великая диджитал держава
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  • Анонимно 09:33
    Без звука не слышно
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  • Анонимно 10:46
    Так то мощно!
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  • Анонимно 15:57
    Видео прикольные ,видно что стараются, но звука нет.
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  • Анонимно 16:12
    Раньше Digital Week 2023 проходил в Идее, сейчас у черта на куличках, крайне неудобно! крайне
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