Казанский «Метроэлектротранс» сэкономит на кондукторах

К началу 2024 года на одиннадцати троллейбусных и трамвайных маршрутах столицы Татарстана будут работать только электронные «компостеры»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

До 102 планирует довести в ближайшие месяцы количество бескондукторных троллейбусов и трамваев казанский «Метроэлектротранс». Эксперимент, начатый в августе 2021 года, продолжается: с 17 сентября без кондукторов ходят 6 троллейбусов 6-го маршрута, а с 19 сентября — 16 трамваев 4-го маршрута. В материале «Реального времени» — об экономии перевозчиков на замене кондукторов современными «компостерами», изменчивом менталитете пассажиров и перспективах распространения опыта на пассажирские автопредприятия.

«В будущем распространим на весь подвижной состав»



17 сентября «Метроэлектротранс» начал массовый перевод троллейбусов на бескондукторную оплату проезда. Как сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора организации Алексей Сидоров, эксперимент, запущенный казанским «Метроэлектротрансом» в августе 2021 года на семи троллейбусах, осуществляющих перевозки по маршруту №2, удался, и его решено распространить. Пока — на наименее загруженные маршруты, а впоследствии — на все. В салонах и на стеклах дверей появились предупреждающие наклейки: «Маршрут работает без кондуктора».

— Современными валидаторами на входе оборудованы все двери шести троллейбусов и 16 трамваев, — рассказал он. — Также переоборудованы новыми валидаторами семь троллейбусов 2-го маршрута. До сих пор там были закреплены обычные переносные устройства, которыми пользуются кондукторы, а сейчас везде установлены специальные, стационарные. Поскольку пассажиропоток не очень большой, у каждой двери установлен только один валидатор, но на тех маршрутах, где много пассажиров, будем устанавливать по два — с обеих сторон от двери.

В салонах и на стеклах дверей появились предупреждающие наклейки. скрин realnoevremya.ru

Представитель «Метроэлектротранса» также сказал, что всего к концу 2023-го — началу 2024 года планируется оборудовать «электронными компостерами» 102 единицы наземного городского электротранспорта:

— К существующим бескондукторным маршрутам добавятся новые — 7-й, 13-й и 19-й троллейбусы и 1, 2, 3, 6 и 8-й трамваи. В последующем же мы планируем этот метод распространить на весь подвижной состав.

«Поскольку пассажиропоток не очень большой, у каждой двери установлен только один валидатор, но на тех маршрутах, где много пассажиров, будем устанавливать по два — с обеих сторон от двери». скриншот realnoevremya.ru с официального телеграм-канала МУП «Метроэлектротранс Казань»

«Менталитет пассажиров поменялся»



По словам Алексея Сидорова, на примере маршрута №6 стало понятно, что бескондукторная форма оплаты предприятию выгодна:

— Сборы в первые дни остались практически на уровне прежних — как ездили порядка 3 200 пассажиров, так и ездят. Большинство проезд оплачивает, охотно пользуется валидаторами, и это очень радует. Получается, менталитет у наших людей поменялся — большинство не пытаются проехать зайцем, понимают, что чужую работу — водителей, техников, уборщиков транспорта — надо оплачивать. В первые дни, правда, сложности возникали у пожилых пассажиров. Молодые быстро сориентировались по объявлениям и сами подходили к валидаторам, а пожилые ждали кондуктора.

На вопрос, каким образом в бескондукторных троллейбусах и трамваях решается проблема безбилетников, у которых менталитет не поменялся в лучшую сторону, Сидоров ответил, что на остановках работают бригады контролеров. И что кондуктор должен ездить в каждом троллейбусе или трамвае весь рабочий день, тогда как бригада из трех контролеров перемещается от остановки к остановке и может проверить не три троллейбуса или трамвая, а гораздо больше. В итоге контролеров требуется намного меньше, чем кондукторов.

Кондуктор должен ездить в каждом троллейбусе или трамвае весь рабочий день, тогда как бригада из трех контролеров перемещается от остановки к остановке и может проверить не три троллейбуса или трамвая, а гораздо больше. скриншот realnoevremya.ru с официального телеграм-канала МУП «Метроэлектротранс Казань»

Сложности с переходом на бескондукторную оплату могут, по мнению Алексея Сидорова, возникнуть только на тех маршрутах, где очень большой пассажиропоток. В набитых битком вагонах могут оказаться как те, кто, спешно протискиваясь внутрь, просто не успел заплатить за проезд, так и те, кто сознательно уклонился от оплаты:



— Именно поэтому мы будем переводить такие маршруты на новый способ оплаты в последнюю очередь.

«Возвращение» к советским истокам

К новшествам на казанском электротранспорте очень хорошо подходит поговорка, что новое — это хорошо забытое старое. 30—40 лет назад пассажиры покупали на остановке или у водителя пачку талончиков, сами пробивали талон компостером и в случае необходимости предъявляли его контролеру.

Но сегодня бескондукторный проезд в некотором смысле стал еще и безбилетным: плату современный «компостер» с карты списывает, а билет не выдает. Проверить факт оплаты контролер может с помощью своего валидатора, который считывает с карты пассажира информацию о транзакциях.

Оплату же наличными нововведение не отменяет: в случае необходимости можно купить билет за деньги — у водителя.

— Правда, наличными оплачивается небольшая часть поездок. Основная доля, 88 процентов из них, оплачивается картами, — пояснил Алексей Сидоров.

Не только экономия

Причиной планируемой массовой замены кондукторов электронными «компостерами» на входе в троллейбусы и трамваи стала как экономия на кондукторах, так и нехватка последних. Сейчас, по словам заместителя гендиректора «Метроэлектротранса», на предприятии не хватает около 300 кондукторов — это почти половина от общей в них потребности.

В «Метроэлектротрансе» не хватает около 300 кондукторов — это почти половина от общей в них потребности. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По его мнению, вполне реально обеспечить такую экономию и в автотранспортных пассажирских предприятиях, где также не хватает кондукторов. Он заметил, что аренда оборудования для бескондукторного проезда (его не закупают, а арендуют у дочернего предприятия АО «Транспортная карта») в любом случае обходится дешевле, чем содержание штата кондукторов.

— А еще при таком способе оплаты проезда кондуктор с водителем не смогут забирать себе часть выручки, — считает Гульсина В., кондуктор одного из казанских АТП. — Сейчас это обычная практика у некоторых недобросовестных работников: кондуктор «чумарит» — делает «скидку» тем, кто платит наличкой, но при этом не дает им билет, а деньги кладет в карман и потом делится с водителем. При бескондукторной оплате такое искушение может, конечно, возникнуть у водителя, но я думаю, что пассажиры, чтобы не бегать через весь салон за билетом, будут активнее переходить на безнал. Да и претензий у пассажиров к кондукторам станет меньше — и обоснованных, когда кондукторы реально людям грубят, и необоснованных, когда пассажиры свое плохое настроение на нас срывают.

Женщина напомнила, что недавно в соцсети разгорелся крупный скандал из-за того, что возмущенные пассажиры выложили в паблик фото кондуктора, которая решила отдохнуть, положив ноги на пассажирское сиденье, и заметила, что конфликты случаются все чаще.

— А не боитесь, что в результате замены живых кондукторов «электронными» лично вы без работы останетесь? — поинтересовалось «Реальное время» у Гульсины В.

— На нашем предприятии пока вроде не планируют вводить бескондукторный порядок оплаты, но, если даже такое произойдет, я на хорошем счету у руководства и без работы не останусь. Скорее всего, в контролеры пойду.