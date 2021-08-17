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В Казани начал работать троллейбус без кондукторов

09:15, 17.08.2021
В Казани начал работать троллейбус без кондукторов

В Казани на троллейбусном маршруте №2 с 1 августа была введена система оплаты проезда без кондуктора. До 15 августа можно было встретить кондуктора, который подсказывал, как оплачивать проезд. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

С 16 августа кондукторов на этом маршруте нет. Проверкой оплаты проезда займется контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс». Наличными средствами оплатить билет можно у водителя.

Также в Казани впервые введен пересадочный тариф для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он дороже обычной стоимости билета, но позволит сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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