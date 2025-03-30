Средняя зарплата на стройке в Татарстане приблизилась к общероссийской

Фото: Максим Платонов

Несмотря на общероссийскую тенденцию к стабильности, рынок труда в сфере строительства и недвижимости Татарстана в первом квартале 2025 года продемонстрировал снижение спроса на кадры. В регионе было открыто свыше 10,1 тыс. вакансий, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики HeadHunter.

В целом по России спрос на работников в строительной отрасли изменился незначительно (-1,5%). С лидирующими позициями остаются Москва (14% от всех вакансий), Санкт-Петербург (6%) и Московская область (6%).

Однако в Татарстане зарплаты на стройке и в сфере недвижимости выросли на 18% за год. Медиана зарплатных предложений сегодня составляет 98,7 тыс. рублей, что приближается к среднероссийскому показателю (99 тыс. рублей).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Самые высокие зарплаты в регионе готовы платить главным инженерам проектов — до 160 тыс. рублей. Агенты по недвижимости могут рассчитывать на 155,8 тыс. рублей, а брокеры и руководители строительных проектов — на 150 тыс. рублей. В то же время наименьшие зарплаты предлагаются инженерам по охране труда и технике безопасности (70 тыс. рублей), инженерам по эксплуатации (83,8 тыс. рублей) и разнорабочим (84,6 тыс. рублей).



Эксперты связывают снижение спроса на рабочую силу в строительном секторе Татарстана с завершением ряда крупных инфраструктурных проектов.

Рената Валеева