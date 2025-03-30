Каждый второй казанец готов отстаивать свои права в споре с работодателем

Фото: Реальное время

Опрос, проведенный среди экономически активного населения Казани, показал, что уровень знания трудового законодательства у горожан достаточно высок. Каждый второй (50%) респондент уверен в знании основных положений Трудового кодекса и готов самостоятельно защищать свои трудовые права. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики SuperJob.

Еще 35% опрошенных осведомлены о своих правах, однако признаются, что без квалифицированной юридической помощи не смогут отстоять их перед работодателем.

Оказалось, что наиболее компетентными в вопросах трудового законодательства себя считают жители Казани в возрасте от 35 до 45 лет (54%). Люди старшего и младшего возраста оценивают свои знания ниже. Также чем выше уровень дохода, тем лучше осведомленность о трудовых правах. Среди горожан с доходом от 100 тыс. рублей и выше больше всего тех, кто уверенно владеет информацией и готов отстаивать свои интересы (56%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тем не менее 15% опрошенных признались, что совершенно не знакомы с нормами трудового законодательства. При этом среди озвученных причин: «Не вижу смысла изучать — нормы все равно не соблюдаются» и «Мне достаточно жизненного опыта».

Рената Валеева