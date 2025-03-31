Новости общества

09:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов

07:00, 31.03.2025

В республике будет переменная облачность

Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +11 до +16 градусов, в Казани — +14 до +16 градусов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также