Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов
В республике будет переменная облачность
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +11 до +16 градусов, в Казани — +14 до +16 градусов.
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