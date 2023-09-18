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Проблемы ЖКХ в Казани. Отопительный сезон — 2023 / «Реальное время Live»

18:25, 18.09.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Проблемы ЖКХ в Казани. Отопительный сезон — 2023 / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане уже на этой неделе ожидаются заморозки, ночью температура будет опускаться ниже нуля. И традиционно резко обостряется вопрос с отоплением — например, выяснилось, что более полусотни домов в Казани все еще не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Власти города негодуют, как так — «из года в год одно и то же», чиновникам даже приходится подавать в суд на ТСЖ. Но это еще не все: другой резко возникшей проблемой оказалось, что в нескольких десятках домов в скором времени потребуется замена крышных котельных. О ситуации с ЖКХ в Казани — смотрите в обзоре «Реальное время Live».

«Реальное время»
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    На улицесейчас очень тепло
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